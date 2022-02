Neom : quelle est la vérité verte derrière un projet de ville écologique dans le désert saoudien ?

il y a 34 minutes

Des plages qui brillent dans le noir. Des milliards d'arbres plantés dans un pays dominé par le désert. Des trains en lévitation. Une fausse lune. Une ville sans voiture et sans carbone construite en ligne droite sur plus de 160 km dans le désert.

Couvrant une superficie totale de plus de 26 500 km² (10 230 miles²) - plus grande que le Koweït ou Israël - Neom existera, selon les promoteurs, entièrement en dehors des limites du système judiciaire saoudien actuel, régi par un système juridique autonome qui sera rédigé par les investisseurs.

Ali Shihabi, un ancien banquier qui fait désormais partie du conseil consultatif de Neom, affirme que le mégaterritoire comprendra une ville de 170 km (105 m) de long, appelée The Line, qui traversera le désert en ligne droite.

Si cela semble peu probable, M. Shihabi explique que The Line sera construite par étapes, bloc par bloc. "Les gens disent que c'est un projet fou qui va coûter des milliards, mais il sera construit module par module, de manière à répondre à la demande", explique-t-il.

À l'instar des "superblocs" sans circulation de Barcelone, il explique que chaque place sera autosuffisante et contiendra des équipements tels que des magasins et des écoles, de sorte que tout ce dont les gens auront besoin sera à cinq minutes à pied ou à vélo.

Une fois terminé, les déplacements le long de The Line se feront par des trains à très grande vitesse, le trajet le plus long ne dépassant pas 20 minutes, affirment les promoteurs.

En outre, Neom accueillera Oxagon, une ville flottante sur l'eau d'une longueur de 7 km, ce qui en fera la plus grande structure flottante du monde. Le directeur général de Neom, Nadhmi al-Nasr, déclare que la ville portuaire "accueillera ses premiers locataires industriels au début de 2022".

Plus haut sur la côte de la mer Rouge, à partir de ce "centre industriel", Neom a annoncé des plans pour le plus grand projet de restauration de récifs coralliens au monde. Son site web, qui ressemble parfois à un roman de science-fiction, affirme que la première phase de ce mégaterritoire sera achevée en 2025.

C'est la vision. La réalité, pour l'instant, est plus modeste.

Une image satellite montre actuellement qu'un seul carré a été construit dans le désert. Outre des rangées de maisons, on y trouve deux piscines et un terrain de football. Ali Shihabi affirme que c'est le camp du personnel de Neom, mais nous ne sommes pas sur place pour le vérifier.

Mais dans quelle mesure est-il possible de construire une ville à la pointe de la technologie qui soit à la hauteur de ses références écologiques au milieu du désert ?

Le site web affirme que Neom deviendra "la ville la plus autosuffisante au monde". Il présente une vision de l'agriculture verticale et des serres, révolutionnaire pour un pays qui importe actuellement environ 80 % de sa nourriture. La question se pose de savoir si cela peut se faire de manière durable.

Le "giga-projet" fait partie de la vision du prince héritier d'une Arabie saoudite plus verte. Une semaine avant les négociations sur le changement climatique de la COP26, il a également lancé l'initiative verte saoudienne, annonçant un objectif de zéro émission nette d'ici 2060.

Cette initiative a d'abord été considérée comme un grand pas en avant par la communauté des spécialistes du climat, mais elle n'a pas résisté à l'examen, estime Joanna Depledge, spécialiste des négociations internationales sur le changement climatique à l'université de Cambridge. Elle souligne que pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, la production mondiale de pétrole doit diminuer d'environ 5 % par an d'ici à 2030.

Pourtant, l'Arabie saoudite a promis d'augmenter sa production de pétrole quelques semaines seulement après avoir fait des promesses vertes à la conférence sur le climat COP26 de cette année. Le ministre de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, aurait déclaré que les Saoudiens n'arrêteraient pas de pomper : "nous serons toujours le dernier homme debout, et chaque molécule d'hydrocarbure sortira".

"Je pense qu'il est vraiment très choquant que l'Arabie saoudite semble encore penser qu'elle peut continuer à exploiter et à extraire ce pétrole dans le contexte actuel", déclare le Dr Depledge.

Les émissions d'un pays proviennent du combustible qu'il brûle, plutôt que du combustible qu'il produit. Ainsi, si un pays comme l'Arabie saoudite produit des millions de barils par an et les expédie à d'autres pays, le royaume n'a pas à les comptabiliser.

Une pensée créative

Les défenseurs de Neom affirment qu'il est nécessaire de repartir à zéro et de construire une ville intelligente et durable alimentée par le vent et le soleil, avec de l'eau fournie par des usines de dessalement sans carbone.