Truth Social : banni de Twitter, Trump revient avec sa propre plateforme

il y a 33 minutes

L'application présente des similitudes avec Twitter, ont noté les commentateurs - M. Trump a été banni de Twitter, Facebook et YouTube l'année dernière.

Et certains des premiers utilisateurs ont rencontré des difficultés à créer des comptes.

Créé par la société Trump Media & Technology Group (TMTG), qui existe depuis un an, Truth Social avait auparavant été mis à la disposition d'environ 500 bêta-testeurs.

Truth Social a déjà bénéficié d'une mise à jour pour "corriger des bugs", selon l'App Store, et en est désormais à la version 1.0.1.

A l'automne dernier, des farceurs ont découvert une version test du site de l'appli et, selon le Washington Post, ont adopté le nom d'utilisateur donaldjtrump.

Et les commentateurs ont mis en évidence, entre autres, les boutons de Truth Social qui ressemblent à ceux des fonctions "reply", "retweet" et "like" de Twitter.