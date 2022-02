Crise Ukraine-Russie : quelle réaction des pays africains ?

L'ambassadeur du Kenya au Conseil de sécurité de l'ONU condamne la décision de la Russie d'envoyer des troupes dans les régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, et de les reconnaître comme des États indépendants.

"Cette situation fait écho à notre histoire. Le Kenya et presque tous les pays africains sont nés de la fin d'un empire. Nos frontières n'ont pas été dessinées par nous-mêmes. Elles ont été tracées dans les lointaines métropoles coloniales de Londres, Paris et Lisbonne, sans aucun égard pour les anciennes nations qu'elles ont séparées", dit-il.

"Plutôt que de former des nations qui regardent toujours en arrière dans l'histoire avec une dangereuse nostalgie, nous avons choisi de regarder vers l'avant, vers une grandeur qu'aucune de nos nombreuses nations et aucun de nos nombreux peuples n'avait jamais connue", explique l'ambassadeur.

"Nous avons choisi de suivre les règles de l'Organisation de l'unité africaine et la charte des Nations unies, non pas parce que nos frontières nous satisfaisaient, mais parce que nous voulions quelque chose de plus grand, forgé dans la paix", précise-t-il.

Le Gabon et le Ghana, qui sont également des membres non permanents de l'organe, condamnent également les actions de la Russie contre l'Ukraine.

"Les perturbations résultant d'une action militaire ou de sanctions pourraient également entraîner une hausse des prix du pain et de la farine de blé au Kenya, qui dépend des importations de blé en provenance d'Ukraine et de Russie", indique le reportage.

Un article du site d'information sud-africain Daily Maverick prévient qu'une guerre en Europe de l'Est "aura bientôt des répercussions et sera ressentie dans chaque village et ville d'Afrique du Sud et du monde".