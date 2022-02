Nutrition : la commercialisation "non éthique" des préparations pour nourrissons nuit aux Africains - étude

Cherif Ousman Mbardounka

BBC Afrique

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mère allaitant son bébé dans le salon

Selon une étude conjointe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), près de la moitié des nouvelles mères au Nigéria, deux mères marocaines sur cinq et plus d'un cinquième des mères sud-africaines se sont vu conseiller par un professionnel de la santé de donner à leur bébé un produit de type lait maternisé.

"Ce rapport montre très clairement que la commercialisation du lait maternisé reste inacceptablement répandue, trompeuse et agressive", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

Ce que dit le rapport

Les professionnels de la santé du Nigéria et du Maroc ont signalé que les contacts avec les fabricants de lait maternisé étaient extrêmement fréquents dans les établissements de santé publics et privés.

Lire aussi :

Le rapport a interrogé 8 500 parents et femmes enceintes, ainsi que 300 agents de santé dans des villes du monde entier, notamment en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Chine, au Maroc, au Mexique, au Nigéria, au Royaume-Uni et au Vietnam.

"Nous avons besoin de politiques, de législations et d'investissements solides en faveur de l'allaitement maternel, afin que les femmes soient protégées des pratiques commerciales contraires à l'éthique et qu'elles aient accès aux informations et au soutien dont elles ont besoin pour élever leur famille", a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'Unicef.

L'OMS et l'UNICEF dénoncent les pratiques employées par l'industrie des préparations pour nourrissons, qui pèse 55 milliards de dollars. Ces industries dépensent entre 3 et 5 milliards de dollars (2,7 à 3,4 milliards d'euros) pour influer sur la décision des parents ou des femmes enceintes.

L'OMS et l'Unicef s'inquiètent tout particulièrement de ce que les fabricants ciblent les personnels de santé qui "sont approchés pour influer sur leurs recommandations aux nouvelles mamans". L'éventail est large: échantillons gratuits, cadeaux promotionnels, financement de recherches, colloques mais aussi parfois un intéressement aux ventes.

Le Dr Nigel Rollins, un pédiatre qui a supervisé l'étude pour l'OMS, souligne en outre que "nous voyons du marketing partout. On voit des approches différentes, parfois transparentes, parfois plutôt axées sur le numérique et dans d'autres cas ce sont les professionnels de santé qui sont ciblés" pour leur pouvoir d'influence.

Quels sont les avantages du lait maternel ?

Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Il est sûr, propre et contient des anticorps qui aident à protéger contre de nombreuses maladies courantes de l'enfance.

L'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif pendant six mois comme le moyen le plus efficace de garantir la santé et la survie de l'enfant.

Les enfants nourris au sein auraient de meilleurs résultats aux tests d'intelligence, seraient moins susceptibles d'être en surpoids et moins sujets au diabète plus tard dans la vie. Les femmes qui allaitent ont également un risque réduit de cancer du sein et des ovaires.

Le Dr Siméon Nanama, Conseiller Régional Nutrition à l'UNICEF Afrique de l'Ouest et du Centre, estime que le lait maternel est de loin supérieur au lait artificiel.

Crédit photo, Siméon Nanama Légende image, Dr Siméon Nanama, Conseiller Régional Nutrition à l'UNICEF Afrique de l'Ouest et du Centre

Le colostrum, le premier lait sécrété par les seins juste après l'accouchement, est un lait très riche en anticorps qui permettent de protéger les bébés contre les maladies.

L'allaitement maternel permet de prévenir des maladies comme la diarrhée, les infections respiratoires et contribue de ce fait à sauver des milliers de vies d'enfants. On estime par exemple que l'allaitement, s'il était pratiqué de manière optimale et à échelle, permettrait de sauver environ 8 000 vies d'enfants et, en plus de cela, d'avoir des bénéfices pour l'enfant.

C'est une pratique qui a des bénéfices pour la mère et les mêmes évidences rapportent que l'allaitement lorsqu'il est pratiqué de façon optimale, permet aussi de sauver environ 20.000 décès de mères dus au cancer, explique Dr Nanama.

Les scientifiques démontrent que le lait maternel est bel et bien supérieur au lait artificiel en termes de protection de la survie des enfants. Mais au-delà de leur développement cognitif et de leur capacité à devenir des adultes. Les enfants qui sont allaités au lait sont protégés et ont un risque moins élevé de développer des maladies chroniques comme l'obésité lorsqu'ils deviennent adultes.

A regarder sur BBC Afrique:

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Des millions de bébés naissent avec des handicaps mentaux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Femme d'affaires travaillant à la maison et prenant soin de ses deux filles

Malgré les bénéfices connus pour la santé, seulement 44% des bébés de moins de 6 mois sont exclusivement allaités, selon l'OMS et l'Unicef.

"Le taux d'allaitement dans le monde n'a que très peu augmenté ces 20 dernières années, alors que les ventes de ces laits pour bébés ont doublé sur à peu près la même période", soulignent les agences onusiennes.

Les deux agences onusiennes recommandent des programmes de soutien à l'allaitement, comme des congés parentaux adéquats, mais aussi d'interdire aux personnels de santé d'être sponsorisés par ces fabricants.

Dr Siméon Nanama, spécialiste en Nutrition, estime qu'il faut déconstruire les idées reçues par rapport à l'allaitement maternel. Ces idées reçues contribuent aussi à faire en sorte que certaines femmes s'orientent vers les laits artificiels. Il y en a qui pensent que le lait maternel n'est pas suffisant pour le bébé, que le bébé a une meilleure impression de satiété comparativement au lait maternel etc. Pour lui, dans la plupart des cas, on a juste besoin d'apporter le soutien et l'appui et l'assistance aux femmes qui allaitent.

Qu'elles soient des femmes qui allaitent et qui travaillent ou des femmes qui allaitent et qui ne travaillent pas et qui font face à des contraintes. C'est de s'assurer que dans le milieu du travail, on met en place des conditions qui permettent à ces femmes-là de continuer à allaiter les enfants.

Le spécialiste suggère également de mettre en place des crèches sur les lieux de travail pour permettre aux mères d'allaiter.

Il s'agit de travailler notamment sur certaines normes sociales pour briser les croyances que les femmes ont tendance à ne pas allaiter ou alors à faire recours aux substituts du lait maternel.

L'OMS et l'Unicef demandent aussi aux fabricants de s'engager publiquement à respecter le code de conduite.