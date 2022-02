Métavers : une application permet aux enfants d'entrer dans des clubs de strip-tease virtuels

Par Angus Crawford et Tony Smith

BBC News

il y a une heure

Légende image, L'entrée d'un club de strip-tease virtuel, accessible par l'application VRChat.

Certaines applications du métavers de réalité virtuelle sont "dangereuses de par leur conception", a averti le NSPCC (Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants) en réponse à une enquête de BBC News.

Une chercheuse se faisant passer pour une fille de 13 ans a été témoin de grooming (manipulation psychologique de mineurs pour obtenir des faveurs sexuelles), d'exposition à des objets sexuels, d'insultes racistes et d'une menace de viol dans le monde de la réalité virtuelle.

L'association caritative pour enfants s'est dite "choquée et en colère" par les découvertes.

Le responsable de la politique de sécurité des enfants en ligne, Andy Burrows, a ajouté que l'enquête avait révélé "une combinaison toxique de risques".

La chercheuse de BBC News - utilisant une application avec un âge minimum de 13 ans - a visité des salles de réalité virtuelle où des avatars simulaient le sexe. On lui a montré des jouets sexuels et des préservatifs, et elle a été approchée par de nombreux hommes adultes.

Le métavers est le nom donné aux jeux et expériences auxquels accèdent les personnes portant des casques de réalité virtuelle. La technologie, auparavant confinée au jeu, pourrait être adaptée pour une utilisation dans de nombreux autres domaines - du travail au jeu, des concerts aux voyages au cinéma.

Mark Zuckerberg pense que cela pourrait être l'avenir d'Internet - à tel point qu'il a récemment renommé Facebook en Meta, la société investissant des milliards dans le développement de son casque Oculus Quest.

On pense que ce casque - désormais rebaptisé Meta Quest - détient jusqu'à 75% de part de marché. C'était l'un de ces casques que la chercheuse de BBC News a utilisé pour explorer une application et une partie du métavers . L'application, appelée VRChat, est une plate-forme virtuelle en ligne que les utilisateurs peuvent explorer avec des avatars 3D.

Bien qu'il ne soit pas créé par Facebook, il peut être téléchargé à partir d'une boutique d'applications sur le casque Meta Quest de Facebook, sans vérification de l'âge - la seule exigence étant un compte Facebook.

La chercheuse de BBC News a créé un faux profil pour créer son compte - et sa véritable identité n'a pas été vérifiée.

À l'intérieur de VRChat, il y a des salles où les utilisateurs peuvent se rencontrer : certaines sont innocentes et de tous les jours - comme un restaurant McDonald's, par exemple - mais il y a aussi des clubs de pole-dance et de strip-tease.

Les enfants se mêlent librement aux adultes.

Un homme a dit à notre chercheuse que les avatars peuvent "se déshabiller et faire des choses indescriptibles". D'autres parlaient de "jeu de rôle érotique".

Suite à l'enquête de BBC News, la NSPCC a déclaré qu'il était urgent d'améliorer la sécurité en ligne.

M. Burrows, du NSPCC, nous a dit que ce que nous avions trouvé était "extraordinaire".

"Ce sont des enfants exposés à des expériences totalement inappropriées, vraiment incroyablement nocives", a-t-il déclaré.

Il pense que les entreprises technologiques ont peu appris des erreurs commises avec la première génération de médias sociaux.

"Il s'agit d'un produit dangereux par conception, à cause de la négligence. Nous voyons des produits déployés sans aucune suggestion que la sécurité ait été prise en compte", a-t-il déclaré.

Meta dit qu'il dispose d'outils qui permettent aux joueurs de bloquer d'autres utilisateurs et cherche à apporter des améliorations à la sécurité "en apprenant comment les gens interagissent dans ces espaces".

Légende image, Il y a des clubs de pole dance et des donjons

BBC News s'est également entretenu avec un militant de la sécurité qui a passé des mois à enquêter sur VRChat et qui publie maintenant ses vidéos sur YouTube.

Il a parlé à des enfants qui disent avoir été soignés sur la plateforme et forcés de participer à des relations sexuelles virtuelles. Il choisit de rester anonyme parce qu'il est préoccupé par la sécurité de sa famille.

Le militant de la sécurité a expliqué que la réalité virtuelle est si immersive que les enfants doivent en fait jouer des mouvements sexuels.

Mon expérience dans VRChat

Jess Sherwood, Chercheuse à laBBC

Légende image, Jess Sherwood

J'ai été surprise de voir à quel point vous êtes totalement immergé dans les espaces. J'ai recommencé à me sentir comme une enfant. Alors, quand des hommes adultes me demandaient pourquoi je n'étais pas à l'école et m'encourageaient à me livrer à des actes sexuels en réalité virtuelle, c'était d'autant plus dérangeant.

VRChat ressemblait définitivement plus à un terrain de jeu pour adultes qu'à celui d'un enfant. Beaucoup de pièces étaient ouvertement sexualisées en néons roses, comme ce que vous pourriez voir dans le quartier rouge d'Amsterdam ou dans les quartiers les plus miteux de Soho à Londres la nuit. A l'intérieur, des jouets sexuels étaient exposés.

La musique diffusée dans les salles, qui peut être contrôlée par les joueurs, ajoute à l'impression que ce n'est pas un espace adapté aux enfants.

Tout dans les chambres est énervant. Il y a des personnages qui simulent des actes sexuels sur le sol en grands groupes, se parlant comme des enfants qui jouent à être des couples d'adultes.

C'est très inconfortable, et vos options sont de rester et de regarder, de passer à une autre pièce où vous pourriez voir quelque chose de similaire, ou de participer - ce que, à plusieurs reprises, on m'a demandé de faire.

"Très peu de modération"

Les personnes dont le travail consiste à observer les évolutions de la VR sont également concernées.

Catherine Allen dirige le cabinet de conseil Limina Immersive et rédige actuellement un rapport sur la réalité virtuelle pour l'Institut d'ingénierie et de technologie.

Elle dit que son équipe de recherche a trouvé bon nombre de leurs expériences en réalité virtuelle "amusantes et surréalistes", mais d'autres ont été "assez traumatisantes et dérangeantes".

Elle a décrit un incident dans une application appartenant à Meta où elle a rencontré une fillette de sept ans.

Un groupe d'hommes les a entourés tous les deux et a plaisanté en disant qu'ils les avaient violés. Mme Allen a déclaré qu'elle devait s'interposer entre les hommes et l'enfant pour la protéger.

"Je n'aurais pas dû avoir à faire ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de modération, ou apparemment très peu de modération."

La réalité virtuelle et le métavers ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le prochain projet de loi sur la sécurité en ligne du Royaume-Uni , qui doit être présenté au parlement dans les mois à venir.

Mais en preuve devant le Parlement l'année dernière, la secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a clairement indiqué que la législation couvrirait la technologie.

Le projet de loi, une fois adopté, imposerait une obligation de diligence aux plateformes et aux fournisseurs pour protéger les enfants contre les contenus préjudiciables.

VRChat nous a dit qu'il "travaillait dur pour se faire un endroit sûr et accueillant pour tout le monde". Il a déclaré que "les comportements prédateurs et toxiques n'ont pas leur place sur la plate-forme".

Le chef de produit de Meta pour l'intégrité VR, Bill Stillwell, a déclaré dans un communiqué : "Nous voulons que tous ceux qui utilisent nos produits aient une bonne expérience et trouvent facilement les outils qui peuvent aider dans des situations comme celles-ci, afin que nous puissions enquêter et agir."

Il a ajouté : « Pour les applications multiplateformes… nous fournissons des outils qui permettent aux joueurs de signaler et de bloquer les utilisateurs.

"Nous continuerons d'apporter des améliorations à mesure que nous en apprendrons davantage sur la façon dont les gens interagissent dans ces espaces."

Les organismes de bienfaisance conseillent aux parents de vérifier quelles applications leurs enfants utilisent sur les casques VR et, si possible, de les essayer par eux-mêmes, pour évaluer si elles sont appropriées.