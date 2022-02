Rédactrice en chef de la BBC en Ukraine : Aucun lieu ici n'est sûr

Marta Shokalo

Rédactrice en chef du service ukrainien de la BBC, Kyiv

il y a 30 minutes

Crédit photo, Marta Shokalo

J'étais réveillé dans la nuit lorsque j'ai reçu un message d'un collègue concernant le discours de Vladimir Poutine annonçant une invasion. Puis, immédiatement, les explosions ont commencé. Je pouvais les entendre de chez moi, et des gens de différents quartiers de la ville ont commencé à envoyer des messages à notre groupe WhatsApp, pour signaler que des explosions se produisaient près d'eux.

Réaliser que Kiev elle-même était attaquée, et non la ligne de front dans l'est du pays, a été un grand choc.

La plus grande crainte des gens ordinaires ici est de manquer d'électricité et que l'Internet ne fonctionne pas - nous serions alors vraiment isolés. Une autre crainte est que les ponts sur le Dniepr soient bombardés, divisant les moitiés est et ouest de la ville.

Les explosions ont continué pendant environ 30 minutes.

J'ai habillé mon fils de 10 ans. Nous avons pris un petit-déjeuner, assis aussi loin que possible des fenêtres, mais il avait tellement peur qu'il a vomi. Nous avons emporté une bougie et de l'eau dans notre cave, qui sera notre refuge si les choses empirent.

Il y a d'énormes files d'attente devant les supermarchés près de chez moi et devant les distributeurs automatiques de billets, dont beaucoup n'ont plus d'argent. Certaines stations-service aussi sont à court d'argent et ont fermé. Il y a un air de panique, maintenant que nous savons que le pays tout entier est attaqué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cars block the road as residents try to flee Kyiv

Les routes qui sortent de la ville sont bloquées par le trafic, mais c'est un voyage périlleux - assis dans de longues et lentes files de circulation, vous pourriez facilement tomber en panne de carburant loin de chez vous. Les trains fonctionnent, mais il y a de grandes foules de gens qui essaient d'obtenir un siège. L'espace aérien ukrainien est fermé, en vertu de la loi martiale instaurée par le président Zelensky.

Il n'y a pas que des cibles militaires qui ont été détruites - nous avons des photos de bâtiments résidentiels dans un certain nombre de villes du pays qui ont été directement touchés.

Le bombardement russe a touché toutes les régions du pays. Même à Lviv, près de la frontière polonaise, les sirènes ont retenti ce matin et un collègue a dû se réfugier dans un abri anti-bombes.

Un collègue a emmené sa famille hors de Kiev dans l'espoir d'éviter les attaques aériennes. La campagne est peut-être plus sûre que la ville, mais dans un pays attaqué du nord, de l'est et du sud, il n'y a plus d'endroit vraiment sûr.