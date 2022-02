Conflit Russie-Ukraine : choc et soutien dans les rues de Moscou

Légende image, Ces deux amis essayaient encore d'absorber ce qui s'est passé.

Choc, horreur et perplexité - trois mots qui pourraient décrire l'humeur de beaucoup dans la capitale Moscou et dans la ville méridionale de Rostov ce jeudi. Mais les journalistes de la BBC découvrent que les avis sont partagés quant à savoir s'il faut condamner ou applaudir les actions du président Poutine.

Lorsque deux jeunes hommes bien habillés s'arrêtent pour discuter avec la BBC, l'un d'eux semble assez détendu au sujet de l'invasion de l'Ukraine.

"Oui, nous avons entendu quelque chose mais nous n'avons pas eu l'occasion de comprendre ce qui se passe", dit-il.

Mais il est rapidement interrompu par son ami, qui jure en le faisant.

"Nous sommes choqués", dit-il. "Nous n'avons jamais vu de guerre de notre vivant et nous sommes sur le point d'en voir une".

Légende image, Cet homme a dit que lui et ses amis se sentaient honteux des actions du gouvernement

Un homme en manteau bleu vif a l'air malheureux.

"On ne sait pas trop quoi faire et c'est très effrayant", dit-il. "Mais outre la peur, il y a un sentiment d'horreur et un sentiment de honte face à ce que font nos autorités. Dans mon cercle d'amis, ce sentiment est très répandu.

"Je n'ai jamais voté pour ceux qui sont au pouvoir actuellement", ajoute-t-il, "et j'ai fait ce que j'ai pu, ce qu'une personne en Russie est actuellement capable de faire pour influencer la vie politique - je suis allé aux manifestations. Mais je ne pense pas qu'il y en aura maintenant. Tout le monde a bien trop peur."

Légende image, Cette femme a déclaré que les politiciens pensaient à eux-mêmes plutôt qu'au public

Une femme ne sait pas trop quoi penser de ces nouvelles, bien qu'elle soit généralement contre la guerre. "Ce sont les politiciens qui essaient de régler les choses entre eux et les gens ordinaires qui souffrent. Cela ne fera rien de bon pour ma famille".

Certains de ceux qui sont contre l'invasion se sont rassemblés sur la place Pouchkine, dans le centre de Moscou, pour protester. Anastasia Golubeva, de la BBC russe, estime qu'il y avait initialement plus de 200 personnes rassemblées avant que la police ne demande aux gens de partir.

Toute personne commençant à crier "Non à la guerre !" a été arrêtée.

Un jeune homme confie à la BBC : "j'ai pleuré toute la journée. Des gens meurent en Ukraine. Des enfants meurent. Des hommes qui se battent meurent. Et puis quoi ? Nous, les jeunes hommes russes de 19-20 ans, nous serons envoyés au combat nous aussi ?".

Lorsqu'on lui demande si lui et ses amis ont eu peur de venir au rassemblement, il répond : "Non. Ce n'est pas effrayant. Ce qui se passe en Ukraine et à ses frontières est effrayant. Ce que nous avons ici maintenant n'est rien".

Légende image, Cet homme s'est exprimé de manière inhabituelle sur son opposition à Poutine

À l'écart de la manifestation, un homme vêtu d'un manteau bleu pâle et bleu marine déclare soutenir à la fois l'Ukraine et la Russie, mais pas le président russe Poutine. Une déclaration publique aussi directe est rarement entendue en Russie de nos jours.

"Cela est fait dans le but de satisfaire les ambitions géopolitiques de notre leader", dit-il.

Mais trois personnes plus âgées - deux hommes d'âge moyen et une femme âgée - sont beaucoup plus favorables à l'invasion.

Un homme portant une casquette de baseball parle de "protéger les Russes" en Ukraine. Il blâme les Ukrainiens eux-mêmes et dit que c'est "leur propre faute s'ils se sont retrouvés dans cette situation".

"Ils ont toujours été problématiques, tout au long de l'histoire", dit-il.

Légende image, Cette femme a exprimé très clairement son opposition à l'Ukraine

Une femme en manteau et chapeau rose fait également référence aux Russes en Ukraine. "Il y a des Russes qui vivent là-bas", dit-elle.

Mais qu'en est-il des Ukrainiens qui vivent là-bas, demandons-nous ?

"Les Ukrainiens sont pour la plupart des terroristes", claque-t-elle, ajoutant qu'elle tient cette information de la télévision d'État et de YouTube.

"C'est une offre de paix", dit un autre homme âgé. "Tout va bien se passer après".

À Rostov, une région du sud de la Russie qui a accueilli des personnes évacuées des zones tenues par les séparatistes en Ukraine, l'ambiance est encore plus appréhensive qu'à Moscou.

Une femme vêtue d'un manteau rouge vif ne sait pas trop quoi penser des événements.

Légende image, Cette femme à Rostov a dit qu'elle avait peur

"Nous sommes inquiets de ce qui se passe car c'est si proche de nous. Mais aussi nous ne sommes pas complètement sûrs de ce qui s'est passé", ajoute-t-elle. "Nous ne croyons pas vraiment les nouvelles que nous voyons à la télévision".

Une jeune femme portant un bonnet de laine gris et une parka rouge a l'air morose. "C'est très effrayant. Ça nous rend inquiets pour nos enfants."

Un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux sombres et brillants ne peut cacher sa tristesse.

Légende image, Cet homme semblait dévasté par les événements

"Nous avons autrefois gagné une immense guerre et nous sommes maintenant en guerre entre nous ?" demande-t-il rhétoriquement.

Plus certaine que la ligne de conduite choisie est la bonne, une jeune femme portant un bonnet tricoté et un manteau bordé de fourrure. "Ce n'est que justice", dit-elle. "Ce qui se passe maintenant. Ce qui nous a été enlevé nous est maintenant rendu."