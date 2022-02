Conflit Russie-Ukraine : à quel point sera-t-il difficile de défendre l'Ukraine contre l'invasion russe ?

Par Jonathan Beale

Correspondant en défense, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Les forces armées russes n'ont rien à envier à celles de l'Ukraine, et elles disposent de bien plus de matériel et de puissance aérienne

Quelle sera la difficulté pour l'Ukraine de se défendre maintenant qu'une attaque de la Russie a commencé ? L'Ukraine est surpassée en armes et en nombre sur toute la ligne - après les investissements importants et la modernisation des forces armées russes par le président Poutine.

Le Dr Jack Watling, du Royal United Services Institute, déclare : "je pense que les Ukrainiens sont dans une position très difficile".

Il vient de rentrer d'Ukraine et affirme que les dirigeants militaires du pays sont désormais confrontés à des "choix très difficiles".

Les responsables occidentaux estiment que la Russie avait jusqu'à 190 000 soldats à la frontière ukrainienne, soit bien plus que l'ensemble de l'armée régulière ukrainienne (125 600 hommes).

Les forces russes traversent déjà la frontière depuis plusieurs directions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'aéroport militaire de Chuhuyev, près de Kharkiv, figurait parmi les cibles frappées en premier par la Russie

L'Ukraine aura du mal à défendre des milliers de kilomètres de sa frontière, de la Biélorussie au nord jusqu'à la Crimée au sud. Si vous considérez l'Ukraine comme un cadran d'horloge, les Russes peuvent lancer des attaques de 10 heures à 7 heures.

Ben Barry, de l'Institut international d'études stratégiques (IISS) et ancien brigadier de l'armée britannique, estime que c'est une "position très difficile pour un défenseur".

En outre, l'Ukraine est menacée dans de multiples directions et ses forces sont "très dispersées", selon Jack Watling, du Royal United Services Institute (RUSI).

La domination de la Russie dans les airs

Mais la véritable disparité entre les forces russes et ukrainiennes se situe dans le ciel.

Selon M. Watling, l'Ukraine dispose de 105 avions de combat à la frontière, contre 300 pour la Russie. Les Russes, prédit-il, "vont très rapidement acquérir la supériorité aérienne".

Les systèmes de défense aérienne avancés de la Russie, tels que les missiles S-400, donnent également un avantage à ses forces. En revanche, l'Ukraine dispose de défenses aériennes plus anciennes et plus limitées.

M. Watling cite l'exemple d'Israël, qui est capable de se défendre depuis plusieurs directions. Mais il ajoute qu'il n'a pu le faire que grâce à sa supériorité aérienne. C'est quelque chose que l'Ukraine n'a tout simplement pas.

Selon Ben Barry, Moscou a développé sa propre version de "shock and awe" (choc et stupeur) avec une artillerie aérienne, des missiles et des roquettes à longue portée intégrés.

Elle permet aux Russes d'attaquer de loin les centres de commandement et de contrôle, les dépôts de munitions, l'armée de l'air et les défenses aériennes de l'Ukraine.

Cela semble avoir déjà commencé, avec des attaques de missiles de croisière sur des cibles proches de la capitale Kiev.

Selon M. Watling, les Russes disposent d'un arsenal très important d'armes et de capacités modernes auxquelles l'Ukraine n'a pas de réponse - comme les systèmes de missiles de croisière et balistiques Iskander.

L'Ukraine a récemment reçu des fournitures d'"aide létale" des États-Unis et du Royaume-Uni, mais il s'agit essentiellement de missiles air-air à courte portée et d'armes antichars.

En bref, la Russie est plus forte et plus forte que l'Ukraine.

Avec la supériorité aérienne et les armes à longue portée de la Russie, le danger pour les forces ukrainiennes est qu'elles soient rapidement clouées au sol.

Les forces ukrainiennes pourraient être empêchées de manœuvrer et de se repositionner pour faire face à l'avancée russe depuis n'importe quelle autre direction, estime M. Watling.

Bon nombre des unités ukrainiennes les mieux entraînées et équipées se trouvent dans l'est du pays - près de la ligne de contrôle de Louhansk et de Donetsk - où des combats ont lieu depuis 2014.

Des responsables des services de renseignement occidentaux ont déclaré à la BBC qu'il y avait une réelle inquiétude que la Russie puisse tenter de les encercler.

Cependant, les forces armées ukrainiennes sont mieux entraînées et équipées qu'elles ne l'étaient lorsque la Russie a envahi la Crimée.

Selon M. Barry, les unités et les soldats ont acquis une expérience utile du combat contre les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est du pays.

Mais il ajoute qu'ils ont surtout été impliqués dans une guerre de tranchées linéaire et que les exigences de la "guerre de manœuvre" seront beaucoup plus difficiles.

Les forces russes sont capables de se déplacer rapidement grâce à des lance-roquettes et des missiles mobiles et à des défenses aériennes. Les troupes russes ont également été endurcies au combat lors de l'invasion de la Crimée et en Syrie.

Combats dans les villes

Si les combats pénètrent dans les villes d'Ukraine, cela pourrait donner une chance aux forces ukrainiennes.

Un défenseur bien préparé peut rendre les combats urbains difficiles et sanglants pour tout attaquant - comme l'ont montré Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale et plus récemment Mossoul en Irak.

Crédit photo, Anadolu Agency via Getty Images Légende image, Une femme nettoie sa maison endommagée par des tirs d'artillerie provenant d'une zone de Donetsk sous contrôle des rebelles soutenus par la Russie

Ben Barry pense que les forces russes pourraient, dans un premier temps, essayer d'éviter les villes. Mais il pense qu'il est très peu probable que les Russes puissent éviter les combats urbains, notamment à Kiev, compte tenu de son importance politique.

Jack Watling estime que si l'Ukraine parvient à défendre correctement ses villes, elle pourrait tenir bon pendant un certain temps.

Les armes antichars légères fournies par les Britanniques (également connues sous le nom de NLAW) peuvent être utiles dans les combats rapprochés, où les forces ukrainiennes peuvent se déplacer à l'abri des bâtiments. Un nombre inconnu de civils pourraient également prendre les armes.

La Russie ne peut pas compter uniquement sur les frappes aériennes et l'artillerie pour contrôler les villes.

Mais M. Watling affirme que la Russie dispose déjà d'agents et d'opérations sur le terrain. Selon lui, "il y aura des opérations de subversion et non conventionnelles à Kiev pour tenter de déstabiliser le gouvernement". La Russie, ajoute-t-il, tentera également d'encercler les villes et d'utiliser de l'artillerie à longue portée pour cibler les poches de résistance, puis d'utiliser des forces spéciales et des agents pour "assassiner essentiellement les dirigeants de la société civile".

L'Ukraine lutte actuellement pour sa survie.

Elle est engagée dans un combat contre les forces soutenues par la Russie dans l'est du pays depuis huit ans, mais la menace est désormais existentielle pour l'ensemble du pays.