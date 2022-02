Conflit Ukraine-Russie : pourquoi Biden n'enverra pas de troupes en Ukraine

Par Barbara Plett Usher

Correspondante de la BBC au Département d'Etat

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Joe Biden s'est adressé à la nation - dont la plupart partagent sa prudence quant au risque de vies américaines

Le président Joe Biden a dépensé un énorme capital diplomatique pour contrer l'agression russe contre l'Ukraine.

Son administration a diffusé sans relâche des avertissements apocalyptiques concernant une invasion imminente - ce qui s'est avéré exact - et a déclaré que rien de moins que l'ordre international n'était en jeu.

Mais M. Biden a également précisé que les Américains ne sont pas disposés à se battre, même si les Russes le sont clairement. De plus, il a exclu l'envoi de forces en Ukraine pour sauver des citoyens américains, si cela devait arriver. Et il a en fait retiré des troupes qui servaient dans le pays en tant que conseillers et moniteurs militaires.

Pourquoi a-t-il tracé cette ligne rouge dans la crise de politique étrangère la plus importante de sa présidence ?

Aucun intérêt de sécurité nationale

Tout d'abord, l'Ukraine n'est pas dans le voisinage de l'Amérique. Il n'est pas situé à la frontière américaine. Il n'héberge pas non plus de base militaire américaine. Il n'a pas de réserves stratégiques de pétrole et ce n'est pas un partenaire commercial majeur.

Mais ce manque d'intérêt national n'a pas empêché les anciens présidents de dépenser du sang et des trésors au nom des autres dans le passé. En 1995, Bill Clinton est intervenu militairement dans la guerre qui a suivi l'effondrement de la Yougoslavie. Et en 2011, Barack Obama a fait de même dans la guerre civile libyenne, à la fois en grande partie pour des raisons humanitaires et de droits humains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Troupes américaines en Bosnie en 1995 dans le cadre d'une force de l'OTAN

En 1990, George HW Bush a justifié sa coalition internationale pour expulser l'Irak du Koweït en défendant l'état de droit contre l'état de la jungle. Les hauts responsables de la sécurité nationale de Biden ont utilisé un langage similaire pour décrire la menace de la Russie aux principes internationaux de paix et de sécurité. Mais ils ont prêché une réponse de guerre économique par des sanctions paralysantes comme réponse, pas des opérations militaires.

Biden ne fait pas d'interventionnisme militaire

Cela a quelque chose à voir avec les instincts non interventionnistes du président Biden.

Certes, ils ont été développés au fil du temps. Il a soutenu l'action militaire américaine dans les années 1990 pour faire face aux conflits ethniques dans les Balkans. Et il a voté pour la malheureuse invasion américaine de l'Irak en 2003. Mais depuis lors, il est devenu plus méfiant à l'idée d'utiliser la puissance militaire américaine.

Il s'est opposé à l'intervention d'Obama en Libye ainsi qu'à son afflux de troupes en Afghanistan. Il défend résolument son ordre de retirer les forces américaines d'Afghanistan l'an dernier malgré le chaos qui l'a accompagné et la catastrophe humanitaire laissée dans son sillage.

Et son haut diplomate Antony Blinken - un "Whisperer" de Biden qui a façonné la politique étrangère du président pendant environ 20 ans de travail à ses côtés - a défini la sécurité nationale comme étant davantage la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les maladies mondiales et la concurrence avec la Chine qu'une intervention militaire.

Les américains non plus ne veulent pas de guerre

Un récent sondage AP-NORC a révélé que 72% ont déclaré que les États-Unis devraient jouer un rôle mineur dans le conflit russo-ukrainien, voire aucun.

Ils se concentrent sur les problèmes de portefeuille, en particulier la hausse de l'inflation, ce dont Biden doit être conscient à l'approche des élections de mi-mandat.

À Washington, la crise consume les législateurs des deux côtés de l'allée, qui exigent les sanctions les plus sévères. Mais même des voix bellicistes fiables comme le sénateur républicain Ted Cruz ne veulent pas que Biden envoie des troupes américaines en Ukraine et "déclenche une guerre avec Poutine".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La hausse des prix de l'essence inquiète

Un autre faucon de la politique étrangère, le sénateur républicain Marco Rubio, a déclaré qu'une guerre entre les deux plus grandes puissances nucléaires du monde ne serait bonne pour personne.

Le danger d'une confrontation entre superpuissances

C'est l'essentiel - le stock d'ogives nucléaires de Poutine.

Biden ne veut pas déclencher une "guerre mondiale" en risquant un affrontement direct entre les troupes américaines et russes en Ukraine et il a été clair à ce sujet.

"Ce n'est pas comme si nous avions affaire à une organisation terroriste", a déclaré le président à NBC au début du mois. "Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde. C'est une situation très difficile et les choses pourraient rapidement devenir folles."

En savoir plus sur le conflit Russie-Ukraine :

Aucune responsabilité de traité

Il n'y a pas non plus d'obligations conventionnelles obligeant les États-Unis à prendre ce risque. Une attaque contre n'importe quel pays de l'OTAN est une attaque contre tous - l'engagement fondamental de l'article 5 qui oblige tous les membres à se défendre les uns les autres.

Mais l'Ukraine n'est pas membre de l'Otan, un facteur qui a été cité par Blinken pour expliquer pourquoi les Américains ne se battront pas pour les valeurs qu'ils prônent si vigoureusement. Il y a une certaine ironie ici, étant donné que le conflit porte sur les demandes de Poutine pour des garanties que l'Ukraine ne sera jamais autorisée à rejoindre l'alliance militaire, et le refus de l'OTAN de les donner.

Le professeur de Harvard et réaliste en politique étrangère Stephen Walt a soutenu que le rejet du compromis par les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN n'a pas de sens pratique étant donné leur réticence à y mettre le moindre muscle militaire.

Les lignes vont-ils bouger ?

Le président Biden a en fait envoyé des troupes en Europe et redéployé celles qui s'y trouvaient déjà, pour renforcer les alliés de l'OTAN qui bordent l'Ukraine et la Russie.

Cela a été présenté par l'administration comme un effort pour rassurer les anciennes républiques soviétiques nerveuses quant à l'objectif plus large de Poutine de faire pression sur l'OTAN pour faire reculer les forces de son flanc oriental.

Mais l'invasion de l'Ukraine cette semaine a suscité des inquiétudes quant à la perspective d'un conflit plus large - soit un débordement accidentel, soit une attaque délibérée de la Russie.

Ce dernier serait une escalade majeure, invoquant l'engagement de défense mutuelle de l'article 5 de l'OTAN. Mais l'un ou l'autre pourrait attirer les forces américaines dans une bataille.