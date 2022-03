Paludisme : le système de drone de l'université d'Aberystwyth utilisé à Zanzibar

il y a une heure

La technologie des drones et des smartphones développée par l'université d'Aberystwyth est utilisée pour lutter contre le paludisme dans les îles semi-autonomes de Zanzibar, en Tanzanie.

La maladie tue chaque année plus de 400 000 personnes dans le monde.

Le parasite du paludisme est principalement propagé par les moustiques anophèles femelles, qui ont tendance à piquer au crépuscule et la nuit.

Le contrôle des larves de moustiques est considéré comme un élément crucial de l'éradication de la malaria, mais depuis le terrain, il est difficile de prévoir quand et où les sites de reproduction se développeront - ce qui rend difficile de les trouver et de les traiter avant l'émergence des adultes.

Le Dr Andy Hardy, maître de conférences au département de géographie et des sciences de la terre de l'université d'Aberystwyth, a décidé d'aborder le problème sous un angle différent, en se tournant vers la technologie des drones.

Les drones fournissent une cartographie précise et exacte pour que les équipes sur le terrain traitent les bassins d'eau avant que les larves se transforment en moustiques adultes et commencent à propager le parasite du paludisme.

Cette technologie est considérée comme un moyen efficace de cibler les plans d'eau difficiles à trouver et comme un outil important à l'heure où les pays tentent d'éradiquer définitivement le paludisme.

Une technologie vraiment importante

"Ce projet a été très utile pour atteindre et identifier les sites de reproduction, mais aussi en termes de dépenses", dit-elle.

Le projet est financé par l'Innovative Vector Control Consortium (IVCC), qui a été créé en 2005 grâce à une subvention initiale de 37 millions de livres (50 millions de dollars) de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Sortir des sentiers battus

"Vous regardez Andy, c'est un géographe - envisager d'apporter une expertise en dehors des entomologistes et des épidémiologistes qui disent 'et si nous faisions les choses de cette façon' et regarder en dehors de la boîte est toujours une chose importante, je pense, lors du développement de ces types de programmes."