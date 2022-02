Conflit Russie - Ukraine : Putin met la dissuasion nucléaire en "alerte spéciale" - qu'est-ce que cela signifie ?

il y a 17 minutes

Le président russe Vladimir Putin a ordonné à l'armée russe de placer ses forces nucléaires en "alerte spéciale" - le niveau d'alerte le plus élevé pour les forces de missiles stratégiques de la Russie.

S'adressant à de hauts responsables militaires, dont le ministre de la défense Sergei Shoigu, il a affirmé que les nations occidentales avaient pris des "mesures inamicales" à l'égard de la Russie et imposé des "sanctions illégitimes".

Un moyen pour Moscou d'envoyer un avertissement

La Russie possède le plus grand stock d'armes nucléaires au monde, mais elle sait aussi que l'OTAN en possède suffisamment pour détruire la Russie si elle les utilisait.

Mais l'objectif est probablement d'essayer de dissuader l'OTAN de soutenir l'Ukraine en suscitant des craintes quant à la portée de son action et en créant une ambiguïté quant au type de soutien à l'Ukraine qu'il considère comme excessif.

L'avertissement nucléaire de Putin est "dangereux", selon le chef de l'OTAN

Le chef de l'OTAN estime que l'ordre donné par Vladimir Poutine est "dangereux" et "irresponsable".

"Bien sûr, lorsque vous combinez cette rhétorique avec ce qu'ils font sur le terrain en Ukraine - faire la guerre contre une nation indépendante et souveraine, mener une invasion complète de l'Ukraine - cela ajoute à la gravité de la situation", dit-il à CNN.

Une décision "totalement inacceptable", selon les États-Unis

"Cela signifie que le président Putin poursuit l'escalade de cette guerre d'une manière totalement inacceptable et nous devons continuer à endiguer ses actions de la manière la plus ferme possible", a-t-elle déclaré.