Conflit Russie - Ukraine : Qu'est-ce que Swift et pourquoi l'interdiction de la Russie est-elle si importante ?

il y a 13 minutes

L'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés ont décidé d'exclure un certain nombre de banques russes de Swift, un système de paiement international utilisé par des milliers d'institutions financières.

Cette mesure vise à frapper le réseau bancaire du pays et son accès aux fonds via Swift, qui est essentiel pour le bon déroulement des transactions financières dans le monde.

Qu'est-ce que Swift ?

Swift est l'artère financière mondiale qui permet le transfert fluide et rapide d'argent par-delà les frontières. Il s'agit de l'acronyme de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.