Conflit en Ukraine : comment la Russie a tissé des liens plus étroits avec l'Afrique

il y a 49 minutes

Ces dernières années, la Russie a étendu son influence en Afrique et, après l'invasion de l'Ukraine, elle attend de ses nouveaux alliés qu'ils lui apportent leur soutien, ou du moins qu'ils restent neutres, dans les instances internationales telles que l'ONU.

De la Libye au Mali, en passant par le Soudan, la République centrafricaine (RCA), le Mozambique et d'autres pays, la Russie s'implique davantage, souvent militairement, en aidant à combattre les rebelles ou les militants djihadistes.

Au Conseil de sécurité des Nations unies, le Kenya, actuellement membre non permanent, a exprimé très clairement son opposition à l'action de la Russie en Ukraine.

Par ailleurs, le président de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, aurait soutenu la décision de la Russie de reconnaître les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk comme des États indépendants.

Et mercredi, le chef adjoint de la junte soudanaise, Mohamed Hamdan Dagalo, a conduit une délégation à Moscou, signe d'un rapprochement entre les deux pays.

L'un des exemples les plus flagrants de l'évolution des alliances en Afrique est apparu une semaine avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, avec la fin de la participation française à la lutte contre les djihadistes au Mali.

Alors que l'engagement renouvelé de la Russie et de l'Afrique prenait de l'ampleur, un sommet organisé en 2019 dans la ville de Sotchi, dans le sud de la Russie, a réuni des délégués de plus de 50 pays africains, dont 43 chefs d'État.

Le président Vladimir Poutine s'est adressé aux dirigeants, faisant appel à un passé de soutien aux mouvements de libération et s'engageant à stimuler le commerce et les investissements.

Mais il y a également eu un autre type de présence : la fourniture opaque de sécurité aux gouvernements d'un certain nombre de pays africains, sous forme de formation, de renseignements et d'équipements, ainsi que l'implication de mercenaires russes dans les conflits locaux.

Comme l'a indiqué M. Poutine, il existe des liens historiques qui remontent à l'époque de l'URSS, le prédécesseur de la Russie, lorsque l'Afrique était l'une des nombreuses sphères de concurrence entre celle-ci et les États-Unis.

En 2014, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée et les sanctions internationales qui ont suivi, les relations avec les États-Unis et l'Union européenne se sont fortement détériorées.

En 2014, elle s'est impliquée dans la guerre civile en Syrie, soutenant le président Bachar al-Assad, en partie pour mettre en évidence le chaos que l'Occident était en train de créer et montrer comment la Russie pouvait le réparer.

Elle l'a fait par le biais d'une double politique en Afrique, combinant des instructeurs militaires officiels travaillant dans certains pays, et des agences informelles, telles que le Groupe Wagner, combattant dans un certain nombre d'autres.

Plus tard, ils ont été suivis par un contingent officiel de consultants militaires russes. Leur objectif était d'aider le président Touadéra à garder le contrôle.

Les mercenaires russes ont également été actifs en Libye, au Soudan, au Mozambique et au Mali, avec plus ou moins de succès.

Les principaux importateurs sont l'Algérie et l'Égypte, mais de nouveaux marchés ont vu le jour au Nigeria, en Tanzanie et au Cameroun.

Mais il y a aussi un prix à payer pour des liens plus étroits sur le front diplomatique. L'Afrique, au total, dispose de plus d'un quart des voix à l'Assemblée générale des Nations unies, et peut être une voix collective puissante dans d'autres organes internationaux.