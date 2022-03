Histoire de l'Égypte : L'histoire de l'officier français inconnu à l'origine de la découverte de la pierre de Rosette

La coïncidence n'a pas été le seul moteur principal des événements et des paradoxes qui ont suivi la découverte d'une pierre historique à Rashid avec trois inscriptions différentes en 1799. Au contraire, l'intuition d'un officier français dans la campagne militaire de Bonaparte contre l'Égypte a joué un rôle de premier plan dans une histoire qui s'est terminée par la connaissance de l'histoire ancienne de l'Egypte.

Et si les efforts du savant français Jean-François Champollion ont conduit à révéler les secrets de l'écriture égyptienne ancienne, les « hiéroglyphes », et à mettre en lumière tout au long de cette période son importante réalisation scientifique dans l'histoire de l'Égypte, annoncée en 1822, l'histoire commence avant cette date avec plus de 23 ans dans la ville côtière de Rashid, au nord de l'Égypte, plus précisément le 19 juillet 1799, lors des travaux de fortifications militaires du château de Qaitbay, connu dans les études françaises sous le nom de Fort Julian, dirigé par le jeune officier.

Bouchard qui a découvert la pierre de Rosette, et l'histoire a négligé de la mentionner pendant plus de 200 ans.

La France se souvient de Bouchard

Pierre-François Bouchard est né à Urgolet, dans la région Borgogne-France-Comté, dans le sud-est de la France, en 1771, dans un village des hauts plateaux du département du Jura.

Ahmed Youssef, membre de l'Académie scientifique égyptienne et directeur du Centre d'études moyen-orientales à Paris, auteur de la première étude historique française sur la vie de Bouchard, intitulée "L'officier Bouchard, que nous ne connaissons pas, découvreur de la Rosette Stone", a déclaré récemment à Paris par la maison d'édition "L'Armatin", à la BBC ''La publication d'une étude historique spécialisée sur Bouchard à cette époque particulière revêt beaucoup de signification et d'importance pour l'Egypte et la France.''

"L'introduction de Bouchard dans la communauté française a de nouveau été une grande surprise qui a coïncidé avec plus d'une occasion historique festive, y compris la célébration par la France l'année dernière du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte et la célébration de l'Égypte et de la France ensemble cette année du bicentenaire de la découverte par Champollion des secrets de l'écriture égyptienne antique, et l'autre ironie est qu'elle coïncide avec le bicentenaire de la mort de Bouchard lui-même'', ajoute M. Youssef.

Les érudits de Bonaparte s'intéressaient aux travaux de recherche, d'étude et d'enregistrement et présentaient pour la première fois l'Égypte au monde de manière scientifique dans l'encyclopédie "Description de l'Égypte".

En réponse à une question concernant la réaction française au retour de Bouchard sur la scène historique, M. Youssef affirme que " La France a récemment organisé un certain nombre d'activités culturelles et de tables rondes, dont la plus récente est une conférence sur l'étude de Bouchard à laquelle assiste ambassadeur égyptien en France, Alaa Youssef, sous l'égide de l'Université de la Sorbonne, qui s'emploie à commémorer Bouchard, en coopération avec l'Institut Napoléon représenté par son président et professeur d'histoire à la Sorbonne, Jacques-Olivier Beaudon."

Il ajoute que les efforts ne se limitent pas à des discussions scientifiques sur Bouchard, mais qu'il y a une surprise pour l'Egypte et la France représentées dans le lancement de la ville d'Urgolet, sa ville natale, sous le patronage et les efforts du maire de la ville, Jean-Paul Dution. Un projet visant à placer un monument géant à l'entrée de la ville représentant la pierre de Rosette.

"La ville a l'intention de construire un modèle de la pierre de Rosette 20 fois plus grand que la taille de la pierre d'origine, comme un symbole de celle-ci, et de préparer un film documentaire sur Bouchard, en coopération avec les chaînes françaises avec la ville d'Orgolet, qui sera diffusée à la fin de cette année", confie Ahmed Youssef à la BBC.

Bouchard ne savait pas que d'autres guerres l'attendaient hors des frontières de son continent en cet extrême-orient, en Égypte

Qui est Bouchard ?

L'histoire de France ne parle pas beaucoup de Bouchard. Il est resté méconnue tout au long de cette période, à l'exception de quelques lignes éparses ici et là qui émergent lorsqu'on parle de la découverte de la pierre de Rosette comme une introduction qui ouvre la voie à une description détaillée et des discussions sur les efforts et le projet de Champollion.

Ahmed Youssef raconte dans son étude historique que le jeune Bouchard menait une vie de misère. Il souffrait de "la faim et de difficultés à s'instruire. Le fils de charpentier était dans un milieu rural austère, mais il n'avait pas peur du lendemain, supportant les épreuves du présent" afin d'atteindre son objectif à l'avenir.

Il ajoute que le but ultime de Bouchard était "de rejoindre les rangs de l'armée, tout comme on se convertit à sa religion", ce qui s'est réellement produit lorsqu'il a terminé ses études de mathématiques dans la ville de Besançon, dans l'est de la France, et qu'il a rejoint l'armée en 1793. Il n'avait que 22 ans à l'époque et il fut affecté à Paris avec le grade de sergent dans l'escouade des grenadiers.

Bouchard a vécu à l'armée avec les horreurs des guerres de son temps, et il ne savait pas que d'autres guerres l'attendaient hors des frontières de son continent dans cet Orient lointain, dont on parlait dans les récits des Mille et Une Nuits , et que les voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles ont élaboré avec des histoires et des légendes.

En août 1794, Bouchard rejoint la deuxième division de ballons, et après une formation rapide qui dure un mois, il est affecté à la nouvelle École nationale de dirigeable dans la banlieue de Modon (sud-ouest de Paris), et là le célèbre directeur de l'école , Nicolas Jacques Conté, a joué un rôle dans sa vie et une amitié étroite les a menés en terre d'Égypte.

Le 22 août 1798, Bonaparte publia un décret créant l'Académie scientifique égyptienne et chargea les scientifiques de découvrir l'Égypte.

La France réfléchit à l'utilisation des dirigeables dans les opérations militaires, et M. Youssef de dire que « Conté était chargé de former un comité de scientifiques spécialisés, dans lequel Bouchard fut incorporé. Le destin qui le sauva de son malheur d'avoir rendez-vous avec son aventure Égyptien."

Lorsque Bonaparte, qui n'avait que 28 ans, à son retour triomphal d'Italie en 1797, chargea les savants Monge, Bertolet et Fourier de former un groupe de savants pour la "Campagne d'Egypte", s'adjoignant l'aide de bons amis de l'école Modon , et les deux ont commencé leur voyage en Egypte..

Bouchard était entré à la prestigieuse École des sciences et des arts le 21 novembre 1796, deux ans avant son voyage en Égypte, et avait déjà reçu une formation aux techniques de fortification.

Ahmed Youssef dit dans son étude sur Bouchard que "son excellence dans cette spécialité fera de lui le pionnier avec distinction en Egypte et ailleurs après cela, à travers les fortifications il fera sa gloire en Egypte depuis le jour où il a pris la direction des opérations de fortification du château de Qaitbay dans la ville de Rashid."

Bonaparte a emmené avec lui dans sa campagne militaire en Égypte 133 scientifiques et artistes, l'un des plus éminents érudits français en sciences et en arts.

Généraux et scientifiques en Égypte

Bonaparte est venu à la tête d'une campagne militaire pour occuper l'Égypte, appelée "l'armée de l'Est" en 1798, et avec lui la plus grande force maritime de cette époque, comprenant environ 167 scientifiques et artistes, l'un des savants français les plus éminents en science, arts et littérature, suivant les traces de son idole, "Alexandre le Grand" ', à la recherche d'une formation d'empire à l'Est.

Les efforts des savants de Bonaparte aboutirent à présenter pour la première fois l'Egypte au monde de manière scientifique dans l'encyclopédie "Description de l'Egypte ou la somme des observations et recherches qui eurent lieu pendant la campagne de l'armée française", publiée sur les ordres de "l'Empereur Napoléon Bonaparte", dont la première édition fut également achevée en 1822, ainsi qu'un livre "Un voyage en Basse et Haute Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte" de Vivian Denon, et bien sûr la Pierre de Rosette.

Le 22 août 1798, Bonaparte promulgue un décret historique instituant « l'Académie scientifique égyptienne », pour former un corps scientifique et de recherche analogue à l'Académie scientifique française, qui est fondée à Paris en 1795, et qui vise, selon l'étude de L'historien français Henry Lawrence, intitulé "La campagne française sur l'Égypte", à développer et diffuser des connaissances en Égypte, rechercher, étudier et diffuser des informations naturelles, industrielles et historiques sur l'Égypte et exprimer une opinion sur diverses questions que le gouvernement consulte.

Bouchard est choisi comme membre d'un comité dirigé par Conté qui comprend des commandants de ballons, et Youssef note dans son étude que " Bouchard reste à Alexandrie jusqu'au sept septembre, avant d'être convoqué au Caire par le Comité des sciences et des arts... et avant la découverte de la pierre de Rosette (dix mois après) " pour commencer sa première mission scientifique dans le lac Manzala, sur ordre du général Andriusi.

Bouchard reste 40 jours en poste, et il doit retourner au Caire pour assister à son examen de fin d'études à l'École polytechnique à la mi-novembre 1798 devant une commission dirigée par le savant Monge, après quoi il est promu le 28 novembre de la même année au grade de lieutenant ingénieur de deuxième classe, et dans quelques mois il a" rendez-vous avec l'histoire en se rendant à Rosette".

Dès le moment où il a découvert la pierre de Rosette, Bouchard a senti qu'il avait mis la main sur un « trésor inestimable ».

Une pierre au milieu du sable de Rosette

En juin 1799, Bouchard est nommé dans un bataillon du Corps of Engineers à Rosetta, aux ordres de Charles Marie Benjamin Dutbull (1772-1853), et de l'ingénieur des ponts et chaussées Michel Ang Lancre (1774-1807), tous trois sous sous le commandement du général Menou, qu'il convertit à l'islam et épouse une femme nommée Zubaydah, la fille de Muhammad al-Bawab, l'un des notables de la ville. Il a recours à l'utilisation des richesses de la ville pour consolider sa popularité auprès du peuple et consolider son autorité dans l'armée.

La ville de Rashid avait rendez-vous avec Bouchard, le soir du 19 juillet 1799, lorsqu'il est chargé de construire des fortifications défensives sur la rive ouest du Nil, et ordonne à ses ouvriers d'enlever les ruines des fondations d'une ancienne forteresse égyptienne, le château de Qaitbay, dont la construction remonte au XVe siècle après J.-C. Ses hommes découvrent un bloc de pierre de granit noir, d'environ un mètre de haut, 73 centimètres de large et 27 centimètres d'épaisseur.

Le bloc de pierre qui attire l'attention de Bouchard au premier regard avec ses trois textes contrastés, a probablement été extrait d'un ancien monument égyptien pour être utilisé comme matériau de construction, et il ordonne qu'il soit fouillé avec beaucoup de soin.

Ce qui est intéressant, ce n'est pas la coïncidence de la découverte de la pierre elle-même, mais plutôt l'importance scientifique que l'intuition de Bouchard lui attribue dès le premier instant. Dès lors, le jeune officier a le sentiment d'avoir mis la main sur un trésor d'une « valeur inestimable ".

Bouchard a découvert la pierre de Rosette lors de la construction de fortifications dans la citadelle de Qaitbay, qui remonte au XVe siècle après JC

M. Youssef raconte dans son étude que « Le général Menou (le commandant des Français à Rashid) était très occupé par ses célébrations de mariage, qui se poursuivent depuis début juillet, et il fut surpris lorsqu'il vit Bouchard lui amener, le soir même, une pierre que ses ouvriers avaient trouvée alors qu'ils travaillaient au château."

Il prend trois décisions majeures, dont la première était de transférer la pierre à l'Académie scientifique égyptienne du Caire, la seconde d'assigner personnellement à Bouchard d'escorter la pierre avec ses soldats à travers les rives du Nil jusqu'au Caire, et troisièmement, il demande Bouchard, Lancrée et d'autres de prendre « l'empreinte » des inscriptions sur la pierre.

L'historien français Jean Lacouture dit, dans son étude "Champillion Lives of Light", que le dix-neuf juillet 1799, "le citoyen Michel Ang Lancree annonce à l'Académie scientifique égyptienne la découverte de textes à Rashid (qui peuvent être un grand avantage)."

Lacouture ajoute : « Moins de deux mois après cette annonce, c'est-à-dire le 15 septembre, la 37e édition du journal Corriere Dijét publiait un télégramme daté du 19 août qui envoyait de l'espoir dans le cœur de tous ceux qui s'intéressaient à résoudre le mystère des hiéroglyphes, y compris probablement pour le frère aîné Champollion".

Le texte du télégramme se lit comme suit: "Rasheed le 2 du mois Fructidore de la septième année (selon le calendrier révolutionnaire français) ... Dans les travaux de consolidation de l'ancienne citadelle de Rashid sur la rive ouest du Nil .. .. a été trouvé une pierre de granit noir merveilleux. Ses grains sont très fins et très durs sur les surfaces ... 36 pouces de haut, 28 pouces de large et 9 à 10 pouces d'épaisseur, d'un seul côté, finement poli, sont trois différents textes gravés en trois ensembles de lignes parallèles."

Une vue générale de la ville de Rashid telle que dessinée par les savants de la campagne française dans l'Encyclopédie de "Description de l'Égypte" - le premier volume des peintures de l'État moderne

Ahmed Youssef ajoute ce qui confirme la perspicacité des Français dès le premier instant sur l'importance de la pierre, se référant dans son étude à ce qui était mentionné dans le corps du même texte : « Cette pierre offre une excellente occasion d'étudier les hiéroglyphes, et peut-être ce sera l'occasion de trouver la clé de son énigme.»

Ainsi, le monde connaît désormais ce trésor, bien précieux des scientifiques de l'armée française en Égypte. Commentant le texte dans son étude, Lacteur dit : « L'importance de la découverte, ainsi confirmée, n'aurait été cachée à personne, surtout aux Anglais. Après avoir forcé le général Menu, qui a pris le relais (le commandement de l'armée) après Bonaparte et Kléber, à demi-capitulation en août 1801, ils insisteront pour inclure la pierre de Rosette dans leur butin de guerre, et malgré l'obstination et l'insistance des membres du Synode des enseignants égyptiens, les Britanniques portèrent la pierre au British Museum.

Les chercheurs français qui ne pouvaient se rendre à Londres furent contraints de s'appuyer pour leurs travaux sur des copies de pierre, et M. Youssef de raconter : « Immédiatement Jomar (1777-1862), le géographe qui allait diriger le projet de publication de l'Encyclopédie de la Description de l'Égypte. .. a commencé à dessiner fidèlement des inscriptions sur la pierre, tandis que le scientifique Joseph Marcel, directeur de l'imprimerie française, a appliqué une méthode d'empreintes digitales pour faire une copie du texte.

« Fin octobre de la même année, le général Dugua reviendra en France, et transférera ce texte particulier à l'Académie scientifique française, et grâce à cette copie faite par l'Académie scientifique égyptienne, Champollion percera plus tard le mystère de l'écriture hiéroglyphique", ajoute-t-il.

La pierre de Rosette remonte à 196 avant JC, un décret royal émis dans la ville de Memphis à la mémoire du souverain Ptolémée V, écrit par des prêtres pour une lecture publique et privée par les Égyptiens et la classe dirigeante ", l'écriture populaire dans l'Égypte ancienne , et le grec ancien, la langue de la classe dirigeante à cette époque."

Champollion a utilisé une copie de la pierre de Rosette dans son projet pour découvrir les secrets de l'écriture "hiéroglyphique" et n'a pas vu la pierre originale au cours de sa courte vie

Bouchard "Le Captif" est la star de la presse parisienne

« Le Redictor » est le premier journal à parler de Bouchard dans son numéro du 24 septembre 1799, comme découvrant la pierre, mais « il cite aussi le général Menno et le lieutenant Dutbull, et le journal traite de la découverte comme d'un acte collectif résultant de la perspicacité d'un héros, le lieutenant Bouchard », selon une étude de M. Youssef.

Le 17 janvier 1800, le quotidien parisien « Le Journal de Paris » consacre un reportage à la pierre de Rosette, « suscitant une grande curiosité dans l'opinion publique, et s'attardant sur les détails de la découverte de Bouchard. »

Au milieu de tous ces événements et de la renommée qu'il a acquise à Paris, Bouchard était dans la forteresse d'Al-Arish, au nord-est de l'Égypte, subissant le siège des Ottomans, le 29 décembre 1799, dans un effort pour reprendre le contrôle du pays depuis l'emprise des Français à la lumière de la confusion française à cette époque, et la volonté du général Kléber, qui a pris le commandement après le retour de Bonaparte en France le 23 août, de mettre fin aux pertes françaises et de ramener l'armée dans son pays.

Bouchard a été arrêté et les Ottomans l'ont envoyé dans une prison de Damas, où il a passé 40 jours, et Ahmed Youssef s'interroge dans ses études : « Qu'est-ce qui lui passait par la tête dans cette sinistre prison froide ? Dans les prisons ottomanes de Damas en hiver "Décembre, tout Paris parlait-il de lui ? Savait-il que dans les salons et les instituts scientifiques, tout le monde attendait son retour ?"

Dessin montrant la partie supérieure de la pierre de Rosette et des inscriptions de texte hiéroglyphiques

Bouchard sera libéré et accueilli par le général Kléber, son comté et Menou par la suite, avec une promotion au grade de capitaine et envoyé à Rashid, où la pierre a été retrouvée il y a quelques mois, mais il retombera captif, mais entre les mains des Anglais, lorsque la garnison française se rend à la bataille du 9 avril 1801. Devant une attaque des forces anglaises, conduites par le général Hutchinson, il sera renvoyé en France, arrivant à Marseille le 30 juillet 1801.

La reddition d'une armée et la perte d'une pierre

Meno prend la tête de l'armée en vertu de l'ancienneté militaire, succédant au général Kléber, assassiné le 14 juin 1800 par un jeune Syrien du nom de Suleiman Al-Halabi.

Mnuw est fidèle au projet de Bonaparte et à l'établissement des fondations d'un Empire français à l'Est, contrairement à Kléber, qui considérait la campagne comme une aventure militaire sans but, seulement pour la gloire personnelle de Bonaparte.

Les scientifiques de l'expédition n'ont pas trouvé en la personne de la croissance une véritable protection en ces temps difficiles, et les Britanniques ont attendu l'occasion de se jeter sur les fruits de leur travail scientifique en Égypte.

M. Youssef déclare : « Il était clair que l'envoi de la pierre à l'Académie scientifique égyptienne, et le tollé médiatique qui s'est produit pour souligner sa valeur scientifique, ont été parmi les premières raisons de la perte de la pierre par les Français, car les Britanniques en ont fait une condition incontestée de permettre à l'armée française de permettre à la croissance de revenir en France."

L'historien français Richard Lebeau dit, dans l'introduction des "Lettres et journaux du voyage d'Égypte" de Champollion, compilées et commentées par l'historienne Hermine Hartlepin, que lors de la reddition en 1801, les scientifiques français ont refusé de donner aux Anglais le fruit de leurs travaux, et même menacé de tout brûler.

Lipow cite le texte de ce qu'a déclaré le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire : "S'il n'y avait pas nous, les Français, il serait difficile pour vous et vos familles de comprendre cette pierre. Pour ne pas permettre que cette injustice et ce viol" se produisent, nous détruirons tous les documents en notre possession, les laisserons dans les sables du désert libyen et les jetterons dans les mers profondes. »

Le texte ajoute : « Nous brûlerons toutes ces richesses au lieu de vous les remettre comme vous le souhaitez. Eh bien, mais sachez que l'histoire n'oubliera pas et ne vous pardonnera pas ce crime odieux qui est comparable à l'incendie du Bibliothèque d'Alexandrie."

Le général Kléber considérait la campagne française d'Égypte comme une aventure militaire visant uniquement à atteindre la gloire personnelle de Bonaparte

Face à ces expressions acerbes, les Anglais ont tenu à conserver la pierre de Rosette et toutes les antiquités égyptiennes qui étaient en possession des Français, ce qui était stipulé à l'article 16 du traité d'Alexandrie pour évacuer l'armée française le 30 août 1801, et la pierre a depuis été placée à sa place au British Museum.

Youssef raconte dans son étude : "Bouchard a continué à prendre les armes dans les autres guerres napoléoniennes, sans jamais recevoir de récompense généreuse... Il mourra au service militaire à Jevi dans les Ardennes, le 5 août 1822 pauvre."