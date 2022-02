Conflit Russie-Ukraine : des étudiants noirs et indiens dénoncent les préjugés à la frontière

Par Stephanie Hegarty et Poonam Taneja

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, Des réfugiés montent dans un bus à la frontière polonaise

Des étudiants africains et indiens ont fait état de discriminations et d'autres difficultés alors qu'ils tentaient de fuir l'Ukraine. La BBC a recueilli des témoignages de personnes étrangères de couleur qui disent se voir refuser l'entrée dans les trains et être retenues aux frontières alors que les Ukrainiens sont autorisés à passer en premier.

Des dizaines de milliers d'étudiants étrangers se rendent en Ukraine chaque année, souvent pour étudier la médecine et l'ingénierie. Certains se battent pour franchir la frontière alors qu'ils tentent de rentrer chez eux, tandis que d'autres sont pris au piège dans les villes alors que les forces russes attaquent.

Asya est une étudiante en médecine originaire de Somalie qui étudie à Kiev. Il y a deux jours, elle a publié une vidéo sur Twitter alors que des frappes aériennes visaient la ville. Elle a fui avec des amis peu après, mais n'était pas préparée au long voyage vers la Pologne et a passé trois jours sans nourriture ni sommeil avant d'arriver au poste frontière de Medyka dimanche.

Pendant six heures, dit-elle, aucun Africain n'a été autorisé à passer, mais elle a regardé passer des bus de femmes et d'enfants ukrainiens. "Nous avons finalement réussi à traverser et on nous a dit que l'hôtel était réservé aux Ukrainiens", raconte-t-elle. Elle s'est rendue à Varsovie pour trouver son propre logement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Réfugiés ukrainiens à la frontière avec la Pologne

Ruqqaya, étudiante en médecine originaire du Nigeria, suivait des cours à l'université à Kharkiv, dans l'est du pays, lorsque la ville a été attaquée. Elle n'a pas pu se faire transporter jusqu'à la frontière occidentale et a dû marcher pendant 11 heures toute la nuit avant d'arriver au poste de Medyka samedi matin.

"Quand je suis arrivée ici, il y avait des Noirs qui dormaient dans la rue", a-t-elle raconté à la BBC. Elle dit que des gardes armés lui ont dit d'attendre car les Ukrainiens devaient passer en premier. Elle a vu des bus remplis de personnes, qu'elle décrit comme blanches, être autorisés à passer la frontière alors que seule une poignée d'Africains était sélectionnée dans la file d'attente. Elle a été autorisée à franchir la frontière vers 02h00 le dimanche matin et s'est rendue à Varsovie pour prendre un vol vers le Nigeria.

Les forces frontalières polonaises ont déclaré à la BBC que toutes les personnes fuyant le conflit en Ukraine sont accueillies en Pologne, quelle que soit leur nationalité. La BBC a tenté de contacter les forces frontalières ukrainiennes mais n'a pas encore reçu de réponse.

Selon l'ONU, environ 368 000 réfugiés ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, jeudi matin.

Polla Vishnu Vardhan Rao est étudiant en médecine à l'université nationale Pirogov de Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine. Avec un groupe d'autres étudiants indiens, il a fait le voyage de 12 heures en voiture jusqu'au poste frontière de l'Ukraine avec la Roumanie. À la frontière, il affirme que seuls les ressortissants ukrainiens, qui faisaient la queue dans une file séparée, ont été autorisés à passer.

Plusieurs échanges virulents ont eu lieu avec les gardes-frontières ukrainiens, les étudiants indiens étant de plus en plus frustrés par l'attente.

Le gouvernement indien indique que des centres de contrôle sont mis en place pour aider les ressortissants indiens à franchir les points de passage frontaliers avec la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Le Nigeria et l'Afrique du Sud disent avoir envoyé des fonctionnaires dans les zones frontalières pour aider leurs citoyens à traverser également.

Crédit photo, AFP Légende image, Des volontaires offrent un transport aux réfugiés d'Ukraine à la frontière polonaise.

Un haut fonctionnaire du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Clayson Monyela, a déclaré sur Twitter que "des étudiants sud-africains et d'autres Africains ont été maltraités à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne."

Isaac, qui est également Nigérian, est arrivé à la frontière de Medyka à 4h30 samedi. Le dimanche après-midi, le personnel frontalier lui a dit qu'il ne s'occupait "pas des Africains". "Nous avons été chassés en arrière, nous avons été frappés par des policiers armés de bâtons lorsque nous avons essayé de faire pression et de pousser en avant. Il y a également eu un affrontement entre les soldats et les gars qui attendent ici", a-t-il indiqué.

De nombreux étudiants à qui nous avons parlé n'avaient plus de batterie de téléphone et on ne sait pas encore si Isaac a réussi à passer. Son téléphone est éteint.

La BBC a également reçu des témoignages de discrimination à l'égard des étrangers dans les gares.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un volontaire attend à la frontière avec la Roumanie avec des fournitures pour les réfugiés.

Osemen est Nigérian et a essayé de monter dans un train à Lviv qui devait le conduire à la frontière polonaise. Il dit qu'on lui a dit que seuls les Ukrainiens étaient autorisés à monter à bord.

D'autres étudiants ont fait état d'expériences similaires dans la ville, tout comme une jeune femme nigériane dans la ville de Dnipro, à l'est du pays. Elle se bat toujours pour monter dans un train mais tente également d'organiser un transport privé avec un groupe d'autres étrangers.

Certains étudiants sont bloqués dans les villes ukrainiennes et n'ont pas encore été confrontés au défi de s'échapper d'un pays qu'ils connaissent à peine et dont ils ne parlent pas la langue. Il y aurait au moins 15 000 étudiants indiens bloqués en Ukraine, dont 4 000 à Kharkiv, qui subit actuellement de lourds bombardements.

Une jeune femme a envoyé à la BBC une vidéo de son abri dans un sous-sol avec des centaines d'autres étudiants. Ils sont enveloppés dans des couvertures et serrés les uns contre les autres sur le sol. Elle dit qu'ils manquent de nourriture et a supplié le gouvernement indien d'aider à les évacuer.

Ailleurs à Kharkiv, Siddharth, étudiant en médecine, a trouvé refuge avec ses amis dans une station de métro voisine. Beaucoup d'entre eux ont tardé à partir, dit-il, parce qu'ils avaient des examens à passer et qu'ils voulaient les terminer.