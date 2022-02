Conflit Russie-Ukraine : où va l'Ukraine à partir de maintenant ?

Par Frank Gardner

Correspondant Sécurité de la BBC

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Ukraine has been handing out weapons for the defence of Kyiv

Les faux-semblants tombés, la diplomatie est morte - du moins pour l'instant. L'Ukraine subit une invasion russe à grande échelle et lutte pour sa survie.

Que se passera-t-il ensuite ?

Le principal enjeu pour la Russie est Kiev, la capitale et le siège du gouvernement du président Zelensky, une ville où des combats ont déjà eu lieu.

Le président Poutine a manifestement passé des mois enfermé dans son isolement, à étudier les plans de ses chefs de la défense visant à prendre le contrôle de son voisin slave tourné vers l'Ouest et à le ramener dans l'orbite de Moscou.

Le plan d'invasion consiste globalement en une ligne d'attaque en trois volets, par le nord, l'est et le sud, utilisant l'artillerie et les missiles pour affaiblir la résistance avant de poursuivre avec l'infanterie et les chars. Dans l'idéal, Poutine souhaiterait voir le gouvernement Zelensky capituler rapidement et se rendre, pour être remplacé par un gouvernement fantoche proche de Moscou.

L'objectif serait d'empêcher une campagne urbaine prolongée de résistance nationale de prendre de l'ampleur.

"À court terme", déclare le brigadier Ben Barry de l'Institut international d'études stratégiques, "une prise réussie de Kiev par les Russes serait un succès militaire et politique ayant un impact stratégique.

"Mais cela pourrait ne pas détruire le gouvernement ukrainien - à condition qu'il ait fait des plans pour mettre en place un nouveau QG gouvernemental, très probablement dans la partie occidentale du pays."

Le plan d'invasion de la Russie ne s'est pas entièrement déroulé comme prévu - les services de renseignement de la défense britannique affirment que des centaines de soldats russes ont été tués et que la résistance est forte - mais il progresse. Les forces russes sont plus de trois fois supérieures en nombre à celles de l'Ukraine, et l'on s'interroge sur la qualité du commandement militaire ukrainien et sur le temps que ses forces pourront tenir.

La résistance

La résistance a déjà commencé, avec l'appel à l'échelle nationale des hommes en âge de combattre et la distribution de 18 000 armes automatiques aux citoyens de Kiev, en plus de l'armée en uniforme et des réserves qui opposent déjà une résistance acharnée.

Les pays d'Europe de l'Est, qui craignent d'être les prochains dans le collimateur de Poutine, surveillent nerveusement toute manœuvre russe près de leurs frontières. Kusti Salm, secrétaire permanent au ministère estonien de la défense, est l'un de ceux qui militent en faveur d'une assistance militaire accrue à l'Ukraine.

"Nous devons leur donner des armes comme des missiles antichars Javelin, des missiles antiaériens, des munitions et des équipements de protection. Tous les pays de l'OTAN devraient les aider", déclare-t-il.

Plus la Russie mettra de temps à soumettre cette nation de plus de 40 millions d'habitants, plus elle risque de rencontrer de problèmes.

Mais le président Poutine, qui a pratiquement écrasé toute opposition dans son propre pays, aura pris note de la manière dont son voisin autocratique de la Biélorussie a efficacement écrasé les protestations de ces deux dernières années. La police a rassemblé les manifestants et les a jetés en prison. Nombre d'entre eux ont été si violemment battus et maltraités en détention que cela a eu un effet dissuasif majeur sur toute nouvelle manifestation.

"La Russie, explique le brigadier Barry, utilisera une répression extrêmement dure, renforcée numériquement par une version russe de l'appareil de surveillance utilisé par la Chine au Xinjiang. La Russie menacera également d'exercer des représailles contre tout État qui aiderait une insurrection".

Où est l'OTAN ?

L'OTAN n'est délibérément pas en Ukraine. Malgré les appels désespérés de Kiev pour que l'Occident vienne à son secours, l'OTAN a catégoriquement exclu d'envoyer des troupes en Ukraine.

Pourquoi ? Parce que l'Ukraine n'est pas membre de cette alliance et que l'OTAN ne veut pas entrer en guerre avec la Russie.

Si l'invasion russe se transforme en une occupation à long terme de l'Ukraine, il est concevable que les nations occidentales soutiennent une insurrection ukrainienne, tout comme les États-Unis ont soutenu les moudjahidines afghans dans les années 1980. Cela n'est pas sans risque, car Poutine est susceptible de riposter d'une manière ou d'une autre.

Entre-temps, l'OTAN s'est concentrée sur le renforcement de ses frontières orientales. L'ironie de la chose, c'est qu'alors que Moscou exigeait que l'OTAN déplace ses forces vers l'ouest, l'invasion de l'Ukraine par Poutine a produit exactement le contraire.

"C'est un signal d'alarme massif pour l'Europe", déclare Tobias Ellwood, député et président de la commission de la défense du Parlement britannique. "Trois décennies de paix ne sont malheureusement pas la norme. Pour faire face à un tyran, nous devons intensifier notre planification."

Est-ce que ça pourrait être pire ?

Pour les Ukrainiens, la situation n'a jamais été aussi mauvaise.

Après avoir lutté pendant huit ans contre une insurrection séparatiste soutenue par la Russie dans l'est de leur pays, ils assistent maintenant à des bombardements et à des tirs de roquettes de la part de leur géant voisin doté de l'arme nucléaire.

Crédit photo, Reuters Légende image, Une femme participe à une manifestation contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à Malte.

Les Ukrainiens, qui ont voté massivement pour l'indépendance vis-à-vis de Moscou en 1991 - et ont renoncé à leurs propres armes nucléaires - sont confrontés à la perspective d'un retour en arrière de trois décennies si la Russie parvient à soumettre l'ensemble du pays.

La question plus générale qui préoccupe les dirigeants du monde est la suivante : que compte faire le président Poutine après l'Ukraine ?

Les chefs de la défense de l'OTAN ont réexaminé son long discours de juillet 2021 et ont conclu qu'il était urgent de renforcer les frontières orientales de l'OTAN pour éviter que Poutine ne soit tenté de s'attaquer à des pays comme la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie.

Poutine ferait-il ça ?

"Je pense qu'il a un plan," dit Tobias Ellwood. "Il s'agit d'envoyer des troupes sans uniforme pour semer le trouble, dans le cadre d'une 'guerre sans seuil'. Je crains que cela ne déborde sur les Balkans."

L'OTAN ne prend certainement aucun risque et a mis plus de 100 avions de guerre en état d'alerte. La Grande-Bretagne a été l'un des premiers pays à envoyer des renforts - à une Estonie reconnaissante, où Kusti Salm est néanmoins réaliste quant à ce qu'ils peuvent accomplir.

"Personne ne pense que le groupement tactique dirigé par le Royaume-Uni [en Estonie] pourrait à lui seul dissuader le deuxième pays nucléaire le plus puissant du monde", dit-il. "Il s'agit d'un fil déclencheur qui déclencherait la puissance de toute l'Otan, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et la France".

Ce scénario, d'une incursion militaire russe dans un pays de l'OTAN, presque impensable jusqu'à récemment, est le moment où l'OTAN et la Russie pourraient effectivement être en guerre l'un contre l'autre.