Conflit Russie-Ukraine : la naissance d’une nation et ses liens historiques avec la Russie

Le puzzle

À la fin du XIVe siècle, profitant du déclin de la puissance mongole, la Grande Principauté de Moscou et le Grand-Duché de Lituanie (qui rejoindra plus tard la Pologne) se partagent les anciennes terres de la Rus'.

Kiev et les terres qui l'entourent passent sous la domination du Commonwealth polono-lituanien, exposant la population à des influences telles que la Renaissance et la Contre-Réforme.

Cette partie occidentale de l'Ukraine, a déclaré à BBC HistoryExtra Geoffrey Hosking, l'un des principaux historiens de la Russie et de son influence, "a eu une histoire complètement différente" de celle de l'est.

La Crimée est une autre partie de l'Ukraine d'aujourd'hui au passé très différent, avec ses liens avec la Grèce et les Tatars, ainsi que ses périodes sous domination ottomane et russe.

Au XVIIe siècle, la guerre entre le Commonwealth polono-lituanien et le Tsardom russe a placé les terres situées à l'est du Dniepr sous le contrôle impérial russe. Cette région était connue sous le nom de "rive gauche" de l'Ukraine.

Au même siècle, un État cosaque ukrainien existait dans les régions du centre et du nord-ouest de l'actuelle Ukraine, mais en 1764, l'impératrice russe Catherine la Grande y mit fin et procéda à l'acquisition de vastes étendues de terres ukrainiennes détenues par la Pologne.

Au cours des années qui ont suivi, une politique connue sous le nom de russification a interdit l'utilisation et l'étude de la langue ukrainienne, et les gens ont été poussés à se convertir à la foi orthodoxe russe, pour constituer l'une des "petites tribus" du grand peuple russe.

Absorbée par l'URSS

Et le gouvernement soviétique a lié l'Ukraine plus étroitement que jamais à l'influence russe, souvent à un coût terrible.

Staline a ensuite importé un grand nombre de citoyens soviétiques, dont beaucoup ne parlaient pas l'ukrainien et avaient peu de liens avec la région, pour aider à repeupler l'Est.

Les décisions économiques, politiques et militaires étaient imposées par le centre, explique Hosking, mais l'Ukraine "disposait d'une certaine autonomie" en matière de culture et d'éducation.

Une rupture profonde

En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et, en 1997, un traité entre la Russie et l'Ukraine a affirmé l'intégrité des frontières de l'Ukraine.

À l'est, les liens avec Moscou sont plus forts, et sa population tend à être plus orthodoxe et à parler russe.