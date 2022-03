Conflit Russie-Ukraine : comment se déroule la guerre numérique

Jane Wakefield

Reporter Technologie

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre se déroule sur les téléphones portables dans le monde entier, ainsi que dans les rues de l'Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, a-t-on dit, serait la première à introduire une nouvelle ligne de front : l'internet.

Les cyberattaques se sont déployées des deux côtés, et l'on craint une escalade.

Mais la guerre numérique se déroule aussi sous d'autres formes, qu'il s'agisse de la question de savoir si les entreprises technologiques doivent bloquer le contenu destiné à la Russie, de la censure en ligne, de la diffusion des fausses nouvelles ou de l'internet ukrainien qui risque d'être perturbé par les tirs de missiles.

Que se passe-t-il dans la cyberguerre ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le collectif de pirates informatiques Anonymous a pris les cyber-armes contre la Russie

Le collectif de pirates informatiques Anonymous a déclaré la cyberguerre au gouvernement russe.

Il aurait piraté des chaînes de télévision publique pour diffuser des contenus pro-Ukraine, mais les affirmations du groupe doivent tout de même être traitées avec méfiance.

L'Ukraine a également été victime de piratage, avec des attaques qui ont touché des sites web gouvernementaux et l'émergence de ce qui ressemble à un ransomware sans possibilité de récupérer les données.

Ce logiciel malveillant "wiper" - "destiné à être destructeur et conçu pour rendre les appareils ciblés inopérants" - avait été trouvé dans des dizaines de systèmes ukrainiens dans les secteurs du gouvernement, des organisations à but non lucratif et des technologies de l'information, a déclaré Microsoft.

L'agence de presse Reuters a rapporté que des responsables ukrainiens avaient allégué qu'une opération de cyberespionnage biélorusse visait des comptes de messagerie personnelle appartenant aux forces de Kiev.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Qu'est-ce qui se cache derrière le conflit Russie/Ukraine ?

Au Royaume-Uni, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng s'entretiendrait avec Paula Rosput Reynolds, qui préside le National Grid, dans un contexte de crainte d'une vague d'attaques russes parrainées par l'État.

Le Centre national de cybersécurité a quant à lui appelé les organisations à renforcer leurs défenses en ligne.

Cependant, son ancien directeur, Ciaran Martin, a déclaré au journal The Guardian que la cybernétique avait joué "un rôle remarquablement faible" dans le conflit jusqu'à présent.

Internet fonctionne-t-il encore en Ukraine ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elon Musk a proposé son aide pour le haut débit par satellite

L'accès à Internet est susceptible d'être inégal pendant un conflit, car les bombes et les missiles endommagent les réseaux et les équipements.

Vendredi, des combats intenses dans la ville de Kharkiv ont entraîné d'importantes perturbations, selon NetBlocks, et la connectivité du principal fournisseur d'accès Internet ukrainien, GigaTrans, est tombée à moins de 20 %.

L'entrepreneur Elon Musk a rapidement répondu aux appels lancés pour que son service de haut débit par satellite, Starlink, soit activé dans le pays. Lundi, Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la Transformation numérique, a confirmé que le pays avait reçu les terminaux cruciaux nécessaires au fonctionnement du système.

Les réseaux Starlink offrent "un espoir de connectivité dans le pire des scénarios", a déclaré NetBlocks à BBC News. La BBC n'a pas encore confirmé que Starlink est opérationnel dans le pays.

"Il n'y a vraiment pas de solution miracle pour rester connecté en cas de crise", a ajouté NetBlocks.

Quelle est la réaction des grandes entreprises technologiques ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vice-premier ministre ukrainien a appelé les grandes entreprises technologiques à se joindre au combat

Dès que la Russie a envahi le pays, les responsables politiques ukrainiens ont commencé à demander aux grandes entreprises technologiques, sur lesquelles beaucoup comptent pour s'informer et se divertir, de jouer un rôle actif dans la guerre.

"Nous avons besoin de votre soutien", a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique Mykhailo Fedorov à Tim Cook , le directeur général d'Apple.

"En 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse aux chars, aux lance-roquettes multiples et aux missiles."

Il a également demandé à Meta d'interdire l'accès à Facebook et Instagram en Russie.

Mais le responsable des affaires mondiales de l'entreprise, Nick Clegg, a déclaré que cela empêcherait les gens là-bas de les utiliser pour "protester et s'organiser contre la guerre et comme source d'information indépendante".

M. Cook ne s'est pas non plus engagé, affirmant qu'Apple soutenait les efforts humanitaires et restait "profondément préoccupé" par le conflit.

YouTube, quant à lui, a déclaré qu'il allait empêcher plusieurs chaînes russes de gagner de l'argent et limiter les recommandations à leur égard.

La société mère Google, le plus grand vendeur de publicités au monde, a ajouté qu'elle ne laisserait pas les médias d'État russes vendre des publicités à l'aide de ses outils.

Et après avoir consulté les autorités régionales, elle a désactivé le trafic en direct et les informations sur l'affluence dans des lieux tels que les magasins et les restaurants.

Facebook et Google ont également restreint l'accès à certains comptes de médias d'État en Ukraine, à la demande du gouvernement ukrainien, et ont interdit le téléchargement de l'application mobile de Russia Today.

Facebook a supprimé un réseau géré par des personnes en Russie et en Ukraine pour "comportement inauthentique", se faisant passer pour des entités d'information indépendantes et créant de fausses identités sur ses canaux.

L'entreprise a également mis en garde contre un piratage appelé Ghostwriter, qui accède aux réseaux sociaux de l'armée ukrainienne et de personnalités publiques, par le biais de courriels, afin de diffuser de la désinformation.

D'autres mesures de protection de la vie privée mises en place en Ukraine ont été activées en Russie à la suite d'informations faisant état du ciblage de personnes protestant contre la guerre, a indiqué le réseau social :

la possibilité pour les utilisateurs de verrouiller leur profil afin d'empêcher d'autres personnes de le télécharger ou de le partager, ainsi que leurs publications

la suppression de la possibilité d'afficher et de rechercher les listes d'amis des comptes

l'envoi à tous les Russes d'une notification sur la sécurité des comptes Instagram et la vérification de leurs paramètres pour rendre leurs comptes privés

Lundi, Twitter a annoncé qu'il étiquetterait les tweets qui renvoient à des contenus provenant de comptes de médias russes affiliés à l'État.

Il a également déclaré qu'il prenait des mesures pour réduire la circulation de ce type de contenu sur sa plateforme.

Il y aura un débat sur l'importance du rôle que les entreprises doivent jouer dans une guerre, mais certains estiment que c'est un impératif moral.

"Il est approprié pour les entreprises américaines de choisir un camp dans les conflits géopolitiques - et cela devrait être un appel facile", a tweeté Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité chez Facebook :

Quelle est la situation en Russie ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Facebook a déclaré qu'il avait refusé de cesser de vérifier les faits et d'étiqueter le contenu des organisations d'information appartenant à l'État

Le gouvernement russe a imposé des blocages partiels à Facebook et Twitter, après des désaccords avec les entreprises.

Le régulateur des communications du pays, Roskomnadzor, a accusé Facebook de "violer les droits et les libertés des citoyens russes", après que Meta a refusé de cesser de vérifier les faits et d'étiqueter le contenu des organisations d'information appartenant à l'État.

NetBlocks a indiqué que Twitter avait été fortement bridé par tous les principaux fournisseurs de télécommunications russes.

Le journaliste de BBC News Steve Rosenberg a également déclaré que l'accès à Twitter était "sévèrement restreint".