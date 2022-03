Cause de la Guerre Ukraine - Russie - 4 clés pour comprendre l'invasion russe de l'Ukraine

Les actions de Poutine ont conduit à l'invasion de l'Ukraine, et l'Europe craint que cela ne débouche sur une guerre impliquant davantage de pays. La condamnation internationale a été rapide et le président américain Joe Biden a déclaré que la Russie "sera tenue responsable" de ses actions.

Il s'agit du dernier chapitre d'un conflit qui remonte au moins à 2014, lorsque la Russie a pris le contrôle du territoire ukrainien de Crimée et a soutenu les forces séparatistes pro-russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk.

1. Qu'a dit Poutine en annonçant "l'opération militaire spéciale" ?

"Quiconque tente d'interférer avec nous, ou plus encore, de créer des menaces contre notre pays et notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles qu'elle n'en a jamais connu dans son histoire. Nous sommes prêts à faire face à toute éventualité".

Il est ensuite passé au russe et, dans cette langue, a appelé la population du pays voisin à rejeter une attaque et a souligné qu'on lui mentait au sujet de l'Ukraine.

Carte montrant les régions de Donetsk et de Luhansk dans l'est de l'Ukraine et les zones tenues par les séparatistes soutenus par la Russie au sein de ces régions.

Il a également accusé le gouvernement ukrainien d'être une "marionnette" des États-Unis et a affirmé, sans preuve, que les Ukrainiens sont "brutalisés" par leurs dirigeants et que le pays pourrait obtenir des armes nucléaires et constituer une plus grande menace pour la Russie.