Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme blessée par un bombardement russe est devenue le sujet de théories du complot et de fausses affirmations sur Internet.

Au fur et à mesure que le conflit en Ukraine progresse, des vidéos et des images fausses ou trompeuses de l'invasion russe continuent à devenir virales.

Des combats ont lieu dans la majeure partie du pays, les forces russes tentant de prendre le contrôle des principales villes ukrainiennes. La fluidité et la rapidité avec lesquelles les événements se déroulent entraînent le partage d'un grand nombre de "fake news".

Par exemple, de vieilles vidéos ou photos qui sont présentées comme actuelles, mais aussi le contraire : de fausses affirmations selon lesquelles des images comme celle qui figure en haut de cet article sont vieilles ou que la femme représentée est une actrice (et non, elle ne l'est pas).

Bien qu'à première vue elles puissent se ressembler superficiellement, les images d'une explosion de gaz à Magnitogorsk en 2018 ne correspondent pas aux images de la destruction d'un immeuble résidentiel à Kharkiv jeudi dernier.

Beaucoup de ces fausses affirmations ont été faites par une variété de comptes pro-russes.

Deux photographes ont pris des images de la femme, et certaines de ces photos sont apparues sur des sites web et à la une des journaux du monde entier au cours du week-end.

Les deux photographes ont confirmé que les images ont été prises le 24 février 2022, un fait confirmé par les métadonnées des images indiquant la même date de création, comme l'a confirmé l'équipe de vérification des faits de la BBC, Reality Check.

Légende image, Les affirmations selon lesquelles les images de cette femme blessée à Tchougouivson proviennent d'une explosion de gaz en Russie en 2018 sont incorrectes.

Il existe de nombreux autres exemples. Une autre image significative est celle montrant deux enfants saluant un convoi des forces ukrainiennes, qui a suscité des millions de réactions et a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Il a été tweeté par le membre du Congrès américain Adam Kinzinger et l'ancien Premier ministre suédois Carl Bildt, entre autres.

Mais l'image était ancienne : elle a été postée pour la première fois en 2016. Elle a été prise par un photographe bénévole du ministère ukrainien de la défense, qui a ensuite été licencié à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait réalisé des montages de certaines de ses photographies de guerre.

Crédit photo, Twitter Légende image, Cette image datant de 2016 a généré des millions d'interactions sur internet

Mais comment savoir si la vidéo ou les images que vous recevez sur Facebook, Instagram ou WhatsApp à propos de l'Ukraine sont réelles ou non ?

Marianna Spring, journaliste spécialiste de la désinformation à la BBC, a donné quelques conseils.

"Méfiez-vous beaucoup de ce que vos connaissances et les membres de votre famille publient sur internet, car il peut s'agir d'informations incorrectes et trompeuses, et cela se produit même chez ceux qui essaient d'aider", explique Mme Spring.

Comment alors différencier le vrai du faux ?

Voici quelques recommandations :

1. Regardez la qualité des images

Les images sont-elles peu claires ou floues, la vidéo est-elle pixellisée, a-t-elle l'air granuleuse et de mauvaise qualité, et semble-t-elle avoir été filmée maintenant, en 2022 ?

"Dans ce cas, elle a peut-être été tournée il y a quelques années", explique Spring. "Il y a beaucoup d'images d'autres conflits qui sont partagées sur internet comme si elles étaient prises maintenant."

Crédit photo, Twitter Légende image, Une vidéo du jeu vidéo militaire Arma 3 a attiré un million de vues et a été présentée comme s'il s'agissait d'une "attaque russe"

2. Faites attention aux détails

"Cherchez des indices dans les vidéos qui vous indiquent, par exemple, le temps qu'il fait et le lieu où elles ont été filmées : est-ce que ça ressemble à l'Ukraine ? Aurait-elle été prise en février (hiver en Ukraine) ?" suggère Spring.

"Si vous pensez que le temps ou le lieu ne convient pas, il y a de fortes chances que ce ne soit pas authentique. Ce n'est pas utile de le partager.

3. Faites une pause

"Beaucoup des vidéos qui sont partagées sont très traumatisantes. Certaines sont réelles, mais ce n'est pas toujours le cas. Le contenu qui génère le plus d'émotions et nous fait réagir est celui que nous sommes le plus susceptibles de partager", explique la journaliste.

Spring nous conseille également de faire une pause si nous regardons un contenu qui nous dérange ou nous déstabilise, et de nous assurer à 100 % qu'il est réel avant de le partager.

BBC World s'est déjà penché sur la question des "fake news". Voici quelques conseils que vous pouvez appliquer :

Cinq conseils...

Prenez une minute et réfléchissez. Ne croyez pas les nouvelles ou ne partagez pas le texte immédiatement.

Cela vous a-t-il causé une grande réaction émotionnelle ? Méfiez-vous. Les nouvelles inventées sont créées pour provoquer de grandes surprises ou un rejet.

Confirme-t-elle une conviction que vous aviez déjà ? Il s'agit également d'une technique courante de fabrication de nouvelles. Prenez l'habitude de vous méfier et d'enquêter.

Les informations vous "demandent" de les croire ou vous "montrent" pourquoi vous devez vous méfier ? Lorsqu'une histoire est vraie, elle est plus susceptible de citer des sources, d'inclure des liens et de citer des documents officiels (c'est-à-dire d'être transparente).

Produire un reportage dès que les événements se produisent prend du temps et nécessite des professionnels qualifiés. Méfiez-vous des nouvelles qui font l'effet d'une bombe dans le feu du débat.

En outre, il est conseillé de s'intéresser à l'organe de presse qui rapporte l'information et aux intérêts politiques ou économiques qu'il peut avoir.