Guerre Russie-Ukraine : "Ma ville est bombardée, mais ma mère en Russie ne me croit pas."

Par Maria Korenyuk et Jack Goodman

World Service Disinformation Team

il y a 19 minutes

Crédit photo, Oleksandra Légende image, Oleksandra dit que sa mère répète les récits de ce qu'elle entend à la télévision d'État russe.

Oleksandra et ses quatre chiens de secours se sont réfugiés dans la salle de bain de son appartement à Kharkiv depuis le début des bombardements.

"Quand j'ai entendu les premières explosions, j'ai couru hors de la maison pour aller chercher mes chiens dans leurs enclos à l'extérieur. Les gens paniquaient, abandonnant leurs voitures. J'avais tellement peur", raconte-t-elle.

La jeune femme de 25 ans a parlé régulièrement à sa mère, qui vit à Moscou. Mais au cours de ces conversations, et même après avoir envoyé des vidéos de sa ville natale lourdement bombardée, Oleksandra ne parvient pas à convaincre sa mère du danger qu'elle court.

"Je ne voulais pas effrayer mes parents, mais j'ai commencé à leur dire directement que des civils et des enfants mouraient", dit-elle.

"Mais même s'ils s'inquiètent pour moi, ils continuent à dire que cela n'arrive probablement que par accident, que l'armée russe ne viserait jamais les civils. Que ce sont les Ukrainiens qui tuent leur propre peuple."

Il est courant pour les Ukrainiens d'avoir de la famille de l'autre côté de la frontière, en Russie. Mais pour certains, comme Oleksandra, leurs proches russes ont une compréhension contrastée du conflit. Elle pense que cela est dû aux histoires que leur racontent les médias russes, étroitement contrôlés.

Crédit photo, Oleksandra Légende image, Les chiens d'Oleksandra ont été une source de soutien pendant les bombardements

Oleksandra dit que sa mère ne fait que répéter les récits de ce qu'elle entend sur les chaînes de télévision d'État russes.

"J'ai vraiment eu peur quand ma mère a cité exactement la télévision russe. Ils ne font que laver le cerveau des gens. Et les gens leur font confiance", explique Oleksandra.

"Mes parents comprennent qu'il y a une action militaire ici. Mais ils disent : 'Les Russes sont venus pour vous libérer. Ils ne vont rien détruire, ils ne vont pas vous toucher. Ils visent seulement les bases militaires'".

Pendant que nous interviewions Oleksandra, les bombardements continuaient. La connexion internet étant faible, nous avons dû échanger des messages vocaux.

"J'ai presque oublié à quoi ressemble le silence. Ils n'arrêtent pas de bombarder", dit-elle.

Mais le même jour, les chaînes de télévision d'État russes n'ont pas mentionné les missiles frappant les quartiers résidentiels de Kharkiv, ni la mort de civils, ni celle de quatre personnes tuées alors qu'elles faisaient la queue pour obtenir de l'eau.

Les chaînes de télévision d'État russes justifient la guerre en accusant l'agression ukrainienne et continuent de la qualifier d'"opération spéciale de libération". Tout média russe utilisant les mots "guerre", "invasion" ou "attaque" risque d'être bloqué par l'autorité de régulation des médias du pays pour avoir diffusé des "informations délibérément fausses sur les actions du personnel militaire russe" en Ukraine.

Les chaînes de télévision populaires affirment que la menace qui pèse sur les civils ukrainiens ne vient pas des forces armées russes, mais des nationalistes ukrainiens qui utilisent les civils comme boucliers humains.

Certains Russes sont descendus dans la rue pour protester contre la guerre, mais ces manifestations ne sont pas passées sur les principales chaînes de télévision d'État.

En savoir plus sur la crise ukrainienne :

MIEUX COMPRENDRE : Trois clés pour comprendre pourquoi l'Ukraine est si importante pour la Russie

AFRICAINS EN UKRAINE : J'ai loué un bus pour aider mes compatriotes bloqués à la frontière avec l'Ukraine

Mykhailo, un restaurateur bien connu de Kiev, n'a pas eu le temps ni l'envie de regarder la couverture télévisée russe de l'invasion.

Lorsque les bombardements de la capitale ukrainienne ont commencé, lui et sa femme se concentraient sur la façon de protéger leur fille de six ans et leur petit garçon.

Crédit photo, Mykhailo Légende image, Mykhailo avec son père avant la guerre

La nuit, leurs enfants se réveillaient au son des explosions et ne pouvaient s'arrêter de pleurer. La famille a pris la décision de s'installer dans la banlieue de Kiev, puis de fuir à l'étranger.

Ils se sont rendus en Hongrie, où Mykhailo a laissé femme et enfants et est revenu en Ukraine occidentale pour participer à l'effort de guerre.

Il s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de son père, qui travaille dans un monastère près de Nijni Novgorod, en Russie. Il a appelé son père et lui a décrit ce qui se passait. Son père lui répond que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de guerre et qu'en fait, ce sont les Russes qui sauvent l'Ukraine des nazis.

Mykhailo a dit qu'il pensait connaître le pouvoir de la propagande russe, mais lorsqu'il l'a entendu de la bouche de son père, il a été dévasté.

"Mon propre père ne me croit pas, sachant que je suis là et que je vois tout de mes propres yeux. Et ma mère, son ex-femme, vit cela aussi", dit-il.

"Elle se cache avec ma grand-mère dans la salle de bain, à cause des bombardements".

Les médias russes sont étroitement contrôlés depuis de nombreuses années et les téléspectateurs reçoivent une vision non critique de la Russie et de ses actions dans le monde.

"Le récit de l'État ne montre jamais que la Russie comme un bon gars", déclare le Dr Joanna Szostek, spécialiste de la Russie et des communications politiques à l'université de Glasgow.

"Même les histoires qu'ils racontent sur la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, la Russie n'a jamais vraiment fait quelque chose de mal. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas y croire maintenant".

La plupart des Russes, dit-elle, ne cherchent pas d'autres points de vue. Selon elle, le récit unilatéral très critique à l'égard de l'Occident contribue à expliquer pourquoi les Russes peuvent avoir des opinions opposées à celles de leurs proches dans les pays voisins.

"Les personnes qui critiquent la Russie sont depuis si longtemps présentées comme des traîtres ou des agents étrangers ; les critiques sont tous des agents étrangers travaillant pour l'Occident. Alors on ne croit même pas sa propre fille".

Les parents d'Anastasiya vivent dans un petit village situé à 20 km de la République populaire de Donetsk, tenue par les rebelles. Le village est toujours sous le contrôle des autorités de Kiev, mais les chaînes de télévision d'État russes sont toujours allumées dans leur maison. L'horloge est même réglée sur l'heure de Moscou - un retour au passé soviétique.

Aussi, lorsque le 24 février, Anastasiya s'est réveillée à Kiev au son des sirènes, elle savait comment ses parents allaient réagir.

Ma mère est la première personne que j'ai appelée lorsque j'ai sauté du lit à cinq heures, désorientée. Elle était surprise que j'appelle et avait l'air vraiment calme, presque désinvolte", raconte-t-elle.

Anastasiya, correspondante ukrainienne de la BBC qui s'est installée à Kiev il y a dix ans, a entendu des bombes exploser après son réveil et s'est inquiétée de savoir où elle allait être frappée ensuite.

Crédit photo, Anastasiya Légende image, Anastasiya - et son chat - ont quitté la maison

"J'ai encore appelé ma mère. Je lui ai dit que j'avais peur. Ne t'inquiète pas', a-t-elle dit, rassurante. Ils [la Russie] ne bombarderont jamais Kiev".

Mais ils le font déjà, a répondu Anastasiya.

"Je lui ai dit qu'il y avait des victimes parmi les civils. Mais c'est ce que nous avons eu aussi quand l'Ukraine a attaqué le Donbas !", a-t-elle dit en riant. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Entendre ma mère dire cela avec une telle cruauté m'a brisé le cœur."

Anastasiya pense que l'image créée par les médias russes est celle d'une "armée russe glorifiée" débarrassant l'Ukraine des nazis. Pendant des années, elle a évité les discussions politiques avec ses parents, mais cette fois, elle a raccroché le téléphone à sa mère.

Nous avons parlé à Anastasiya alors qu'elle quittait Kiev après avoir passé quatre nuits dans un abri antiatomique. Son esprit était tourné vers un avenir incertain.