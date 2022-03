Guerre Russie-Ukraine : la Chine peut-elle faire plus pour arrêter la guerre de la Russie en Ukraine ?

Par Robin Brant

BBC News, Shanghai

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a toujours dit à plusieurs reprises qu'elle ne s'immisçait pas dans les affaires intérieures des autres

Il y a un mois, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré qu'il n'y avait "aucune limite" aux relations nouvellement renforcées de Pékin avec la Russie.

Lui et son homologue russe Vladimir Poutine s'étaient rencontrés face à face à Pékin, aboutissant à un document commun - puis ils sont allés voir l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Quelques jours après la fin des Jeux, la Russie envahit l'Ukraine.

Le gouvernement chinois n'a ni condamné ni toléré l'attaque et s'est même abstenu de la qualifier d'« invasion ». Il a toujours dit qu'il ne s'immisçait pas dans les affaires intérieures d'autrui, principe fondamental de sa politique étrangère.

Mais plus tôt cette semaine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a signalé qu'il était prêt à jouer un rôle dans la médiation d'un cessez-le-feu. Les médias d'État ici ont rapporté que M. Wang "a réaffirmé le soutien indéfectible de la Chine à la souveraineté de l'Ukraine" et a assuré son homologue de la volonté de la Chine de faire tout son possible pour mettre fin à la guerre... par la diplomatie".

Le gouvernement chinois a également récemment exprimé ses "regrets" concernant l'action militaire, se disant extrêmement préoccupé par les dommages causés aux civils.

La Chine a également fait une autre chose à noter. Aux côtés de l'Inde, c'était l'un des 34 pays qui se sont abstenus de voter sur une résolution des Nations Unies condamnant l'invasion de la Russie - ce qui, selon les analystes, a été une surprise. Beaucoup s'attendaient à ce que la Chine vote aux côtés de la Russie.

Alors, est-ce le signe d'un changement de politique de la Chine ?

C'est plus probablement un signe que la Chine essaie de trouver un équilibre entre le principe de respect de la souveraineté de l'Ukraine et la reconnaissance de ce qu'elle décrit comme les "préoccupations de sécurité légitimes" de la Russie.

Si vous regardez le document de 5 000 mots signé par les présidents Xi et Poutine lorsqu'ils ont déclaré leur alliance approfondie et illimitée, vous verrez que l'objection à l'élargissement de l'OTAN les unit, bien que l'accord couvre plusieurs domaines d'entente et de coopération planifiée. opération; dans l'espace, dans l'Arctique, sur les vaccins Covid-19.

C'est leur vision commune d'un avenir dans lequel la Chine et la Russie travailleront beaucoup plus étroitement, pour un bénéfice mutuel.

Différences fondamentales - et similitudes

L'autre contexte clé pour lequel la Chine pourrait rester ferme dans son soutien à la Russie et à Vladimir Poutine - ou son absence de condamnation, selon la façon dont vous le voyez - est Taiwan.

L'île autonome, considérée comme une province voyou par Pékin, est un endroit que le président Xi veut voir "réunie" avec sa patrie. Si M. Xi le faisait par la force militaire, la Chine ferait probablement face à une réaction similaire - ou probablement plus grave - de la part des États-Unis et de ses alliés ; condamnation, sanctions renforcées, exclusion culturelle.

Taïwan n'est pas l'Ukraine. Au moins, le statut juridique des deux lieux est différent.

Mais en reconnaissant ce qu'il appelle les "préoccupations de sécurité légitimes" de la Russie et en mettant en garde le principe fondamental du respect de la souveraineté en raison du "contexte historique complexe et unique", le dirigeant chinois voit probablement un avenir dans lequel il peut chercher à justifier au monde une "invasion" de Taïwan et attendre le soutien réciproque de la Russie.

Et puis il y a la relation personnelle entre M. Xi et M. Poutine. Les deux se sont rencontrés en personne près de 40 fois maintenant.

Lorsqu'il est arrivé pour les Jeux d'hiver le mois dernier, le président russe était de loin le dirigeant le plus en vue à venir en Chine depuis le début de Covid-19.

Tous deux sont des dirigeants autocratiques qui partagent l'ambition d'approfondir les liens et l'allégeance entre leur peuple et leur « patrie ». Xi Jinping voit un avenir où la Chine - une vaste économie - est plus autonome, découplée dans une certaine mesure de certains des liens mondiaux dont elle a bénéficié.

Mais le nouveau partenariat « sans limite » avec la Russie ne signifie peut-être pas un réalignement inévitable loin des États-Unis, de ses alliés et de l'ordre mondial établi.

C'est, après tout, un ordre dans lequel la Chine a cherché à faire plus ces dernières années ; sur le changement climatique, sur le maintien de la paix.

Et il y a aussi la politique à considérer. Pas de politique électorale, mais la politique d'association avec une nation en guerre.

La Chine censure une grande partie de ce que ses habitants peuvent voir et lire, mais la gravité de la guerre, qui - plus que tout autre conflit conventionnel - est documentée dans des détails souvent horribles, à la minute près, sur les réseaux sociaux, peut devenir un facteur important dans la crise de Pékin. calculs sur sa position vis-à-vis de la Russie.