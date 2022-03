Guerre Ukraine - Russie : pourquoi l'Ukraine n'attaque-t-elle pas le convoi russe ? Et d'autres questions

Cela fait plus d'une semaine que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine.

Les habitants de la capitale Kiev et de plusieurs autres villes sont bombardés par des missiles russes.

La vue d'ensemble - Frank Gardner

La frontière occidentale de l'Ukraine avec la Pologne et d'autres pays de l'OTAN n'est toujours pas entre les mains de la Russie (l'invasion russe est venue des trois autres côtés - nord, sud et est), il reste donc un couloir pour l'approvisionnement.

Cependant, la côte de la mer Noire est désormais largement sous contrôle russe et jugée dangereuse pour la plupart des navires.

Tout le monde est perplexe quant à la raison pour laquelle l'Ukraine n'a pas fait plus pour attaquer le convoi russe car c'est un canard assis pour les drones et les frappes aériennes.

Il y a plusieurs explications possibles, l'Ukraine est peut-être à court de drones armés et sa petite armée de l'air en infériorité numérique peut craindre d'être abattue par des batteries de défense aérienne russes.

L'Occident a clairement indiqué qu'il ne s'impliquerait militairement que si la Russie attaquait un pays de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais les pays voisins, la Pologne et les États baltes, l'OTAN a donc dépêché des renforts pour renforcer les frontières de ces pays.

Cela dit, les pays occidentaux fournissent à l'Ukraine des équipements "défensifs" pour l'aider à repousser l'invasion russe. Cela comprend les missiles antiaériens et antichars.

Certains demandent à l'Otan d'introduire une zone d'exclusion aérienne pour empêcher les avions russes de mener des frappes aériennes sur les villes ukrainiennes. Mais l'OTAN dit qu'elle ne le fera pas car cela impliquerait d'abattre des avions russes et cela pourrait conduire à une guerre avec la Russie.

Oui. Selon certaines informations, des conscrits russes ont été faits prisonniers et ont reçu des téléphones portables pour appeler chez eux.

L'OTAN a-t-elle une stratégie qu and la Russie attaque les centrales nucléaires opérationnelles en Ukraine ? -Barry Johnson

Je ne pense pas que quiconque ait même prévu cela, mais au-delà de beaucoup de rhétorique le condamnant comme imprudent et inacceptable, il n'y a pas grand-chose que l'Occident puisse faire, à moins d'une intervention militaire. Cela a été exclu, car des batailles à grande échelle font rage à travers l'Ukraine.

L'attaque de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya - Prof Claire Corkhill

La situation à la centrale électrique de Zaporizhzhya est désormais sous contrôle et il n'y a eu aucun rejet de matières radioactives. Sur le site, les réacteurs sont en cours d'arrêt, ce qui les place dans un état sûr.

Les réacteurs eux-mêmes sont bien protégés et résistants au feu ou aux chocs. Plus généralement, il faut s'inquiéter du fait que les installations nucléaires sont des cibles militaires, car il existe des risques réels d'accident nucléaire.

Une explosion ne se produirait qu'en cas de fusion nucléaire, qui pourrait être causée par l'alimentation électrique du site et les générateurs de secours endommagés. Si cela arrivait à une centrale nucléaire en activité, il pourrait y avoir une explosion comme celle qui s'est produite à Fukushima.

Vu de Kiev - James Waterhouse

Le quotidien ne pourrait pas être plus différent d'il y a un peu plus d'une semaine.

Maintenant, nous couvrons une guerre à grande échelle. Les événements évoluent si rapidement et nous nous retrouvons dans et hors d'un abri anti-aérien comme des milliers d'autres.

La nourriture que nous avons pour l'instant est encore fraîche - souvent la soupe bortsch typique de l'Ukraine ainsi que du jambon et des fromages.

Cependant, nous sommes les plus chanceux. Nous avons parlé à des personnes qui vivent maintenant dans des stations de métro où il n'y a ni eau courante ni nourriture.

Au-dessus du sol, les trottoirs pleins de monde et la vie nocturne animée ont disparu. Au lieu de cela, il y a des blocus et des points de contrôle militaires.

Les sourires amicaux occasionnels ont été remplacés par des regards nerveux et méfiants. Vous pouvez voir le poids de la tension sur le visage des gens alors qu'ils attendent ce qui pourrait arriver.

On ne sait pas encore ce qui se passerait si Kiev était encerclée.

Les négociateurs ukrainiens et russes ont convenu de créer des "couloirs humanitaires" pour permettre aux citoyens d'échapper aux combats.

Il est possible que les forces ukrainiennes utilisent ces cessez-le-feu temporaires pour se réapprovisionner, car il a été convenu que de la nourriture et de l'eau pourraient être livrées dans les villes où les combats sont les plus violents.