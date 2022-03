Guerre Ukraine - Russie : qui sont les oligarques russes confrontés aux sanctions mondiales ?

Par Daniel Sandford

il y a 20 minutes

Les gouvernements britannique, européen et américain ont réagi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie par des sanctions dévastatrices contre les hommes d'affaires milliardaires perçus comme faisant partie du cercle restreint du président Vladimir Poutine.

M. Poutine a averti ses alliés pendant de nombreuses années qu'ils devraient se protéger contre de telles mesures, d'autant plus que les relations avec les États-Unis et les pays de l'UE se sont détériorées après l'annexion de la Crimée.

Mais alors que certains de ses proches ont suivi ses conseils et sont restés investir en Russie, d'autres ont conservé leur argent dans des propriétés somptueuses à l'étranger et dans des clubs de football, et leurs sociétés sont restées cotées sur les bourses étrangères.

Ils se retrouvent maintenant à se démener pour conserver leurs actifs au milieu des sanctions économiques les plus complètes imposées à l'ère moderne. Voici ce que nous savons de certains d'entre eux.

SANCTIONNÉ PAR : ÉTATS-UNIS, L'UE, LE ROYAUME-UNI

Considéré comme l'un des oligarques préférés de M. Poutine, Alisher Usmanov est également l'un des plus riches, avec une fortune estimée à 17,6 milliards de dollars, selon Forbes . Ancien escrimeur professionnel, l'UE le décrit comme un "homme d'affaires-officiel" qui aide le président à résoudre ses problèmes commerciaux.

Né en Ouzbékistan alors qu'il faisait encore partie de l'Union soviétique, il dirige USM Holdings, un énorme conglomérat qui implique l'exploitation minière et les télécommunications, y compris le deuxième plus grand réseau mobile de Russie, MegaFon.

L' UE a annoncé des sanctions à son encontre le 28 février, et les États- Unis et le Royaume- Uni ont emboîté le pas. Il a qualifié les sanctions d'injustes et a déclaré que toutes les allégations portées contre lui étaient fausses.

Crédit photo, Reuters Légende image, Igor Sechin, à gauche, avec Vladimir Poutine en 2017

USM Holdings semble espérer éviter les sanctions de l'UE car il détient un peu moins de 50% des actions. Son superyacht Dilbar, du nom de sa mère, est en cours de rénovation à Hambourg et risque désormais d'être saisi.

Au Royaume-Uni, ses principaux investissements visibles sont dans l'immobilier. À Londres, il possède Beechwood House, une maison de campagne de 65 millions de livres sterling avec un terrain au cœur de la ville, et juste à l'extérieur de Londres, dans le Surrey, il possède un manoir Tudor, Sutton Place. Les deux ont été gelés par les autorités britanniques.

Son partenaire commercial Farhad Moshiri est propriétaire d'Everton, et les sociétés de M. Usmanov, USM, MegaFon et Yota, ont été les principaux sponsors du club, avec des suggestions selon lesquelles son implication était encore plus proche. Everton a suspendu l'accord de parrainage mercredi et M. Moshiri a démissionné en tant que membre du conseil d'administration de l'USM.

SANCTIONNÉ PAR : AUCUN

L'un des milliardaires russes les plus en vue en raison du succès phénoménal de son club de football Chelsea FC, Roman Abramovich n'a pas encore été sanctionné, peut-être parce qu'il est manifestement moins influent que les autres alliés de Poutine.

Son influence au Kremlin est très débattue. Certains suggèrent qu'il est simplement toléré par le président Poutine, d'autres disent que la relation est beaucoup plus étroite que cela.

M. Abramovich nie fermement avoir des liens étroits avec M. Poutine ou le Kremlin, mais sa fortune estimée à 12,4 milliards de dollars est vulnérable si des sanctions devaient être imposées. Mercredi, il a annoncé qu'il cherchait à vendre Chelsea pour 3 milliards de livres sterling, et sa maison de 150 millions de livres sterling dans les jardins du palais de Kensington à Londres serait à vendre.

M. Abramovich a gagné son argent dans les années 1990 et a été l'un des premiers oligarques sous la présidence de Boris Eltsine. Sa plus grande chance a été d'acheter la compagnie pétrolière Sibneft à un prix défiant toute concurrence. Ses actifs comprennent le troisième yacht le plus long du monde, Eclipse, qui naviguait vendredi au large des îles Vierges britanniques, et un autre méga-yacht, Solaris, amarré à Barcelone.

Il a commencé à se retirer du Royaume-Uni ces dernières années. En 2018, il a décidé de ne pas demander le renouvellement de son visa britannique et a plutôt utilisé son passeport israélien nouvellement acquis pour se rendre à Londres. Et alors qu'il avait l'habitude d'assister à tous les matchs à domicile de Chelsea, il est maintenant rarement vu à Stamford Bridge.

SANCTIONNÉ PAR : LES ÉTATS-UNIS

Lorsque le président Poutine est arrivé au pouvoir, Oleg Deripaksa était immensément riche, sa richesse culminant à environ 28 milliards de dollars - mais on pense maintenant qu'il ne vaut que 3 milliards de dollars .

Crédit photo, Kremlin/EPA Légende image, Oleg Deripaska, à droite, avec M. Poutine en 2017.

Il s'est frayé un chemin vers la fortune dans les années 1990, s'imposant dans une bataille féroce pour l'industrie de l'aluminium. Les États-Unis ont déclaré qu'il était impliqué dans le blanchiment d'argent, la corruption, l'extorsion et le racket, et ont rapporté des allégations selon lesquelles il avait "ordonné le meurtre d'un homme d'affaires et avait des liens avec un groupe criminel organisé russe". Il nie les allégations.

Il a beaucoup souffert de la crise financière de 2008 et avait besoin de M. Poutine pour le renflouer. En 2009, le président Poutine l'a humilié en laissant entendre publiquement qu'il avait volé un stylo. Depuis lors, il semble s'être remis en grâce et a été décrit dans le rapport Mueller - une enquête américaine sur les tentatives russes d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016 - comme étant "étroitement aligné" avec le président.

Il a fondé une entreprise d'énergie verte et de métaux, En+ Group, qui est cotée à la Bourse de Londres, mais il a réduit sa participation à moins de 50 % lorsqu'il a été soumis à des sanctions américaines en 2018 . À l'époque, l'une des sociétés de M. Deripaska, Basic Element, avait publié un communiqué qualifiant les sanctions de "sans fondement, ridicules et absurdes".

Il possède une vaste propriété art déco, Hamstone House à Weybridge, Surrey, qu'il tente de vendre pour 18 millions de livres sterling depuis que les relations anglo-russes se sont détériorées après les empoisonnements de Skripal. Il possède également un yacht, Clio, qui était aux Maldives mercredi.

Contrairement à de nombreux oligarques sanctionnés, M. Deripaska a exprimé sa vision de la guerre, s'adressant aux médias sociaux pour appeler à la paix. "Les négociations doivent commencer dès que possible !" il a écrit.

SANCTIONNÉ PAR : LES ÉTATS-UNIS ET L'UE

Les liens d'Igor Sechin avec Vladimir Poutine sont longs et profonds, selon l'UE qui a annoncé des sanctions à son encontre le 28 février . Il serait l'un des conseillers les plus fiables et les plus proches de M. Poutine, ainsi qu'un ami personnel, et les deux seraient en contact quotidien.

Ses progrès ont été réalisés en repoussant impitoyablement ses adversaires - son surnom dans la presse russe est Dark Vador. Un câble de l'ambassade américaine qui a fui en 2008 l'a décrit comme "si ténébreux qu'il a été plaisanté qu'il n'existait peut-être pas réellement mais qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de mythe urbain, un croque-mitaine, inventé par le Kremlin pour semer la peur". Les États-Unis lui ont imposé des sanctions en 2014, qu'il a qualifiées de "totalement injustifiées et illégales". Ils ont annoncé de nouvelles sanctions à son encontre le 24 février .

M. Sechin a passé sa carrière à alterner entre des emplois dans la politique et dans les affaires, occupant parfois des postes de direction dans les deux en même temps. Lorsque Poutine était Premier ministre, il était vice-Premier ministre et dirige maintenant le géant pétrolier d'État Rosneft.

M. Sechin a travaillé avec M. Poutine au bureau du maire de Saint-Pétersbourg dans les années 1990, et on pense généralement qu'il a fait partie du service de renseignement très redouté, le KGB, bien qu'il ne l'ait jamais ouvertement admis.

Basé en Russie, personne ne sait combien d'argent M. Sechin possède, mais les Français ont saisi un yacht appelé Amore Vero qui lui était lié après que sa deuxième épouse Olga Sechina ait continué à publier des photos d'elle-même à bord. Ils ont depuis divorcé.

Au-delà de cela, il y a peu de signes qu'il possède une richesse substantielle à l'étranger qui pourrait être facilement découverte, et il peut être difficile de retrouver et de geler davantage de ses avoirs.

SANCTIONNÉ PAR : LES ÉTATS-UNIS

Alexey Miller est un autre vieil ami de Vladimir Poutine. Quelque chose d'un homme gris, lui aussi a construit sa carrière sur la loyauté envers le président, en commençant quand il était l'adjoint de M. Poutine à la commission des relations extérieures du bureau du maire de Saint-Pétersbourg dans les années 1990.

Crédit photo, Kremlin/EPA Légende image, Alexey Miller, à droite, avec M. Poutine en février de cette année.

Il dirige depuis 2001 la société gazière publique extrêmement puissante Gazprom, mais il s'agissait d'une nomination surprise et il est largement admis qu'il ne fait qu'exécuter les ordres de son ancien patron. L'ambassadeur américain à Moscou en 2009 a décrit Gazprom comme "inefficace, politiquement motivé et corrompu".

M. Miller n'a pas été sanctionné après l'annexion de la Crimée en 2014, mais lorsqu'il a été ajouté à la liste aux États-Unis en 2018 , il s'est dit fier. "Ne pas être inclus dans la première liste. J'ai même eu quelques doutes - peut-être que quelque chose ne va pas ? Mais je suis finalement inclus. Cela signifie que nous faisons tout correctement", a-t-il déclaré.

Il ne semble pas avoir d'actifs facilement traçables en dehors de la Russie et il n'y a aucune information sur sa valeur nette.

SANCTIONNÉ PAR : L'UE

L'UE décrit Pyotr Aven (photo de gauche) comme l'un des oligarques les plus proches du président Poutine, et MIkhail Fridman comme un facilitateur du cercle restreint de Poutine. Ensemble, les deux hommes créent Alfa-Bank, la plus grande banque privée de Russie.

Le rapport Mueller a déclaré que M. Aven rencontrait Poutine au Kremlin environ quatre fois par an, affirmant qu'il "avait compris que toutes les suggestions ou critiques faites par Poutine lors de ces réunions étaient des directives implicites, et qu'il y aurait des conséquences pour Aven s'il ne suivait pas".

Ils ont été avertis par M. Poutine en 2016 de protéger leurs intérêts contre de futures sanctions. Cette semaine, la paire s'est retirée du groupe d'investissement LetterOne, dont le siège est à Londres, qu'elle a fondé il y a près de 10 ans, car ses actions ont été gelées par les sanctions de l'UE le 28 février . M. Aven a également démissionné de son poste d'administrateur de la Royal Academy of Arts de Londres.

Les deux hommes d'affaires ont déclaré qu'ils "contesteraient la base fallacieuse et infondée de l'imposition de ces sanctions - vigoureusement et par tous les moyens à leur disposition".

M. Fridman, dont la valeur est estimée à environ 12 milliards de dollars , vit à Londres dans une maison à côté de Lord's Cricket Ground et possède également une immense propriété, Athlone House, dans le nord de Londres, pour laquelle il a payé 65 millions de livres sterling en 2016.