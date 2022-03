Guerre Ukraine - Russie : voici comment se sont terminées les autres incursions militaires ordonnées par Poutine

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Les offensives militaires visant à garantir l'influence du Kremlin ne sont pas une tactique isolée en 22 années d'une Russie dirigée par Vladimir Poutine.

Ce n'est pas la première fois que Poutine défend ses intérêts dans les anciennes républiques soviétiques en déployant ses forces militaires, comme dans le cas de l'invasion de l'Ukraine

Ce fut d'abord la Tchétchénie en 1999, puis la Géorgie en 2008, et enfin la Crimée en 2014.

Mais comment ces guerres se sont-elles terminées et comment se comparent-elles à la guerre actuelle ?

La guerre brutale - Tchétchénie, 1999

Septembre 1999. Vladimir Poutine, alors âgé de 47 ans, vient d'être nommé Premier ministre et accède en quelques mois à la présidence du pays après la démission de Boris Eltsine à la fin de cette année-là.

Son ascension coïncide avec le début de la deuxième guerre en Tchétchénie, dont on se souvient pour sa brutalité, et la consolidation de Poutine comme "homme fort" capable de contrôler les menaces internes de la Russie.

Crédit photo, Wojtek Laski / Getty Légende image, La deuxième guerre en Tchétchénie a été orchestrée par un Poutine qui, en 1999, peu de temps après avoir été premier ministre, devient président.

La Tchétchénie, une république qui faisait autrefois partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, avait obtenu son indépendance en 1991 malgré l'opposition du gouvernement russe. Mais en 1994, les troupes russes se sont rendues sur ce territoire pour écraser ce mouvement d'indépendance. Trois ans plus tard, face à la résistance acharnée des rebelles tchétchènes, elles se sont finalement retirées.

Toutefois, en 1999, de nouveaux affrontements entre Tchétchènes et troupes russes, ainsi qu'une série d'explosions dans des appartements résidentiels de Moscou que le Kremlin a imputé aux rebelles islamistes tchétchènes, ont déclenché le deuxième assaut militaire russe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les guerres de Tchétchénie sont restées dans les mémoires pour leur brutalité. Diverses estimations chiffrent le nombre total de morts à des centaines de milliers entre militaires et civils.

En février 2000, avec Poutine comme président, ses troupes ont reconquis et dévasté la capitale tchétchène, Grozny, et en mai, le contrôle a été déclaré depuis Moscou. La Tchétchénie a été intégrée à la Fédération de Russie en 2003 et la guerre a pris fin en 2009, bien que des combats sporadiques sous forme de guérilla aient eu lieu.

Le coût et la brutalité de la guerre ont attiré l'attention du monde entier. Selon diverses estimations, le nombre total de morts se chiffre en centaines de milliers. Mais la conquête a valu à Poutine une augmentation notable de sa popularité intérieure, après avoir renforcé la sécurité et le contrôle de cette république stratégique du Caucase du Nord.

Aujourd'hui, la Tchétchénie, qui jouit d'une plus grande stabilité, est sous le contrôle ferme du leader Ramzan Kadyrov, apparenté à la Fédération de Russie, et que les critiques accusent d'être autoritaire.

"Dans le cas de la guerre en Tchétchénie, ce qui a prévalu dans l'intervention russe, c'est le souci de sa sécurité et de sa désintégration quelques années après l'effondrement socialiste", explique à BBC Mundo le professeur Domitilla Sagramoso, de la King's College University de Londres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2003, Grozny, la capitale de la Tchétchénie, a été déclarée par l'ONU comme la ville la plus détruite au monde après le siège qu'elle a subi entre 1999 et 2000.

La guerre courte - Géorgie, 2008

Située à un important carrefour entre l'Europe et l'Asie, la Géorgie est devenue un État indépendant après l'effondrement de l'URSS en 1991.

Mais l'influence économique et politique croissante des États-Unis dans le pays a suscité l'inquiétude de la Russie voisine, ainsi que ses aspirations à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN.

Vladimir Poutine, avec près d'une décennie au pouvoir, a également imposé sa main de fer.

Les relations tendues de la Géorgie avec la Fédération de Russie se sont accrues avec le soutien total de Moscou aux régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ce qui a conduit à une guerre brève mais meurtrière en août 2008.

Crédit photo, AFP

Après que la Géorgie a tenté de reprendre l'Ossétie du Sud par la force, se heurtant à des rebelles soutenus par la Russie, Poutine a lancé une offensive qui a chassé les troupes géorgiennes de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie.

Après cinq jours d'hostilités qui ont fait des centaines de morts, les deux parties ont signé un accord de paix sous la médiation de la France.

Et la Russie a reconnu les deux régions séparatistes comme des États indépendants, suscitant des protestations en Géorgie et dans d'autres pays occidentaux.

"La Géorgie a été divisée en ce qui est la Géorgie elle-même et les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, qui, à ce jour, continuent d'être occupées par la Russie et d'accroître leur intégration au Kremlin", explique Sagramoso.

Mathieu Boulegue, chercheur au programme Russie et Eurasie de l'institut Chatham House, estime que "la Géorgie a commencé à marquer l'avenir de la politique étrangère de la Russie, quand ils ont vraiment commencé à matérialiser les intentions que nous voyons aujourd'hui", dit-il à BBC Mundo .

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tensions entre la Géorgie et la Russie se sont intensifiées en 2008, incitant la Russie à intervenir pour assurer son contrôle dans les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.

L'invasion "en douceur" - Crimée, 2014

Début 2014, la Crimée est devenue le centre de l'une des pires crises entre la Russie et l'Occident depuis la guerre froide, après que le président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch a été évincé à la suite d'une vague de protestations pro-européennes.

Le peuple ukrainien était divisé entre ceux qui voulaient une plus grande intégration avec la Russie et ceux qui soutenaient une plus grande alliance avec l'Union européenne (UE), et Moscou a décidé d'intervenir.

Pendant une grande partie du mois de février 2014, Poutine a discrètement envoyé des milliers de soldats supplémentaires dans les bases russes en Crimée. De nombreux "volontaires" civils se sont également déplacés vers la péninsule pour mener à bien un plan qui a été secrètement exécuté avec succès.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les manifestations pro-européennes de 2014 ont mis en évidence la division entre les Ukrainiens favorables à une plus grande intégration avec la Russie et les Ukrainiens favorables à l'Union européenne.

Le vendredi 28 février, la Russie a installé des points de contrôle à Armyansk et à Chongar, les deux principaux carrefours routiers entre l'Ukraine continentale et la péninsule de Crimée. Les dirigeants pro-russes ont affirmé qu'ils devaient protéger les Criméens des "extrémistes" qui avaient pris le pouvoir à Kiev et menaçaient leurs droits.

Le 16 mars, ils ont organisé un référendum au cours duquel il a été demandé à la population si elle souhaitait que la république autonome rejoigne la Russie.

L'Ukraine et l'Occident ont jugé le référendum illégal, tandis que la Russie l'a fortement soutenu. Selon les responsables locaux, 95,5 % des électeurs ont soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie.

Le 18 mars, deux jours après la publication des résultats, Poutine a officialisé l'invasion en signant un projet de loi incorporant la Crimée dans la Fédération de Russie.

Le journaliste de la BBC John Simpson, qui se trouvait en Crimée à l'époque, a écrit qu'il s'agissait de l'invasion la plus "douce" des temps modernes.

"L'opération a été si rapide qu'elle a pris beaucoup de monde par surprise", explique Sagramoso.

"Une fois de plus, la popularité de Poutine a beaucoup augmenté parmi les Russes car il n'y a pas eu d'effusion de sang et cela a été perçu comme un coup de maître", ajoute l'expert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La popularité de Poutine a augmenté après l'annexion de la Crimée en 2014.

Si la crise en Crimée a ainsi été résolue, le conflit entre les séparatistes pro-russes de la région de Donbas et le reste de l'Ukraine s'est aiguisé, préparant le terrain pour que Poutine justifie l'invasion de l'Ukraine huit ans plus tard.

Ces invasions peuvent-elles être comparées à ce qui se passe en Ukraine ?

Chacune de ces guerres a été unique, mais les experts tracent quelques lignes communes, notamment la vision impérialiste du Kremlin, sa perception de la sécurité et son intention de rester influent dans les anciennes républiques soviétiques.

Ils préviennent toutefois que les motivations de l'invasion de l'Ukraine sont "complètement" différentes de celles des autres conflits et que la "fin" est difficile à prévoir.

Poutine insiste sur le fait qu'il ne s'agit ni d'une guerre ni d'une invasion, mais plutôt d'une "opération militaire spéciale" visant à défendre la population russophone de la région de Donbas.

Mais aujourd'hui, les principales villes ukrainiennes sont assiégées par les forces russes, y compris la capitale.

"La Russie cherche à obtenir une reddition politique et militaire inconditionnelle dans toute l'Ukraine. Elle veut sa capitulation et sa démilitarisation totale", analyse Boulegue.

Crédit photo, GENYA SAVILOV / GETTY Légende image, Les experts consultés par BBC Mundo expliquent que l'ampleur du conflit en Ukraine est difficile à prévoir et que ses conséquences pourraient durer des décennies.

Sagramoso ajoute que l'une des principales différences avec les cas de la Tchétchénie et de la Géorgie est "la forte idéalisation émotionnelle d'une nation plus grande."

"Poutine a fait référence à de nombreuses reprises au fait que les Ukrainiens et les Russes sont le même peuple. Pour lui, il s'agit d'un État artificiel qui ne devrait pas adopter une politique pro-européenne", explique-t-il.

Chercher des indices sur la façon dont l'invasion de l'Ukraine se terminera à l'instar de ce qui s'est passé en Tchétchénie et en Géorgie semble compliqué, entre autres facteurs, par la résistance généralisée du peuple ukrainien.

"Il ne semble pas que l'Ukraine va capituler et nous ne savons pas exactement ce que le Kremlin considérera comme un succès, jusqu'où il ira et quelle sera la stratégie pour mettre fin à la guerre", soutient M. Boulegue.