Troisième Guerre mondiale : les erreurs nucléaires qui ont failli causer l'Armageddon

Zaria Gorvett

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une menace, peut-être, mais pas une menace nucléaire.

Des animaux envahisseurs à une puce informatique défectueuse valant moins d'un dollar, la longue liste alarmante des accidents évités de justesse montre à quel point une guerre nucléaire peut facilement se produire par erreur.

Le 25 octobre 1962, au milieu de la nuit, un camion dévalait une piste d'atterrissage dans le Wisconsin. Il n'avait que quelques instants pour arrêter un vol.

Quelques minutes plus tôt, un garde du centre de direction du secteur de Duluth avait aperçu une forme sombre qui tentait d'escalader la clôture d'enceinte de l'installation. Il lui a tiré dessus et a donné l'alerte, craignant que cela ne fasse partie d'une attaque soviétique plus large. Instantanément, des alarmes d'intrusion ont retenti dans toutes les bases aériennes de la région.

La situation s'est aggravée remarquablement vite. À Volk Field, une base aérienne voisine, quelqu'un a appuyé sur le mauvais interrupteur - ainsi, au lieu de l'avertissement de sécurité standard, les pilotes ont entendu une sirène d'urgence leur disant de se dépêcher. Rapidement, on assiste à une frénésie d'activité, les pilotes se précipitant dans les airs, munis d'armes nucléaires.

C'est l'apogée de la crise des missiles cubains et tout le monde est sur les nerfs. Onze jours plus tôt, un avion espion avait pris des photos de lanceurs secrets, de missiles et de camions à Cuba, ce qui laissait penser que les Soviétiques se mobilisaient pour frapper des cibles à travers les États-Unis. Comme le monde ne le sait que trop bien, il suffit d'une seule frappe de l'une ou l'autre nation pour déclencher une escalade imprévisible.

Il se trouve que cette fois-ci, il n'y avait pas d'imposteur - du moins, pas un humain. La silhouette qui rôdait autour de la clôture était probablement un grand ours noir. Ce n'était qu'une erreur.

Mais de retour à Volk Field, l'escadron n'est toujours pas conscient de ce fait. On leur avait dit qu'il n'y aurait pas d'entraînement et, alors qu'ils montaient à bord de leurs avions, ils étaient entièrement convaincus que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale.

Finalement, le commandant de la base a compris ce qui s'était passé. Les pilotes ont été interceptés par un fonctionnaire à l'esprit vif, qui a conduit un camion vers eux alors qu'ils démarraient leurs moteurs sur la piste.

Aujourd'hui, l'angoisse atomique des années 1960 a presque été oubliée. Les abris nucléaires sont la chasse gardée des survivalistes excentriques et des ultra-riches, et les inquiétudes existentielles se sont déplacées vers d'autres menaces telles que le changement climatique.

Echappée belle

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pendant la crise de Suez en 1956, après que l'URSS ait déclaré qu'elle pouvait attaquer Londres ou Paris, des avions non identifiés ont été détectés au-dessus de la Turquie - il s'agissait en fait de cygnes.

Il est facile d'oublier qu'il existe environ 14 000 armes nucléaires dans le monde, qui ont le pouvoir combiné d'éteindre la vie d'environ trois milliards de personnes - ou même l'extinction de l'espèce si elles déclenchaient un hiver nucléaire.

Nous savons que la probabilité qu'un dirigeant fasse volontairement exploser une arme nucléaire est extrêmement faible ; après tout, il faudrait qu'il soit fou.

Ce que nous n'avons pas pris en compte, c'est que cela pourrait arriver par accident.

Au total, il y a eu au moins 22 ratages alarmants depuis la découverte des armes nucléaires.

Jusqu'à présent, nous avons été poussés au bord de la guerre nucléaire par des événements aussi anodins qu'un groupe de cygnes volants, la Lune, des problèmes informatiques mineurs et une météo spatiale inhabituelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Pour la première fois, hier, j'ai utilisé ma mallette noire avec le bouton (nucléaire) que (deux officiers) portent toujours sur moi", a rapporté l'ancien président russe Boris Eltsine le 26 janvier 1995.

En 1958, un avion a accidentellement largué une bombe nucléaire dans le jardin d'une famille ; par miracle, personne n'a été tué, mais les poulets élevés en liberté ont été vaporisés.

Des incidents se sont produits aussi récemment qu'en 2010, lorsque l'armée de l'air américaine a temporairement perdu la capacité de communiquer avec 50 missiles nucléaires, ce qui signifie qu'il n'y aurait eu aucun moyen de détecter et d'arrêter un lancement automatique.

Malgré le coût stupéfiant et la sophistication technologique des armes nucléaires modernes - les États-Unis devraient dépenser 497 milliards de dollars pour leurs capacités entre 2019 et 2028 -, l'histoire raconte sa propre histoire et montre à quel point les protections que nous mettons en place peuvent facilement être contrecarrées par une erreur humaine ou une faune curieuse.

Une première pour Eltsine

Le 25 janvier 1995, le président russe de l'époque, Boris Eltsine, est devenu le premier dirigeant mondial de l'histoire à activer une "mallette nucléaire", c'est-à-dire une sacoche contenant les instructions et la technologie nécessaires pour faire exploser des bombes nucléaires.

Les opérateurs radar d'Eltsine avaient remarqué qu'une fusée avait été lancée au large des côtes norvégiennes et ils ont observé avec inquiétude son ascension dans le ciel. Où se dirige-t-elle - et est-elle hostile ?

Crédit photo, Stanislav Kozlovskiy Légende image, La mallette qui contenait les commandes portables permettant de lancer l'arsenal nucléaire russe, maintenant au musée Eltsine.

Avec la mallette dans les mains, Eltsine se concerte frénétiquement avec ses principaux conseillers pour savoir s'il faut lancer une contre-attaque. À quelques minutes de la décision, ils se rendent compte que l'engin se dirige vers le large et ne constitue donc pas une menace.

Il est apparu par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une frappe nucléaire, mais d'une sonde scientifique envoyée pour étudier les aurores boréales.

Les responsables norvégiens sont restés perplexes quant à l'agitation suscitée par ce lancement, qui avait été annoncé publiquement au moins un mois auparavant.

Pas de retour en arrière

Le fait qu'une frappe nucléaire soit déclenchée à la suite d'une erreur ou d'une menace réelle n'a aucune importance, et une fois qu'elle a été envoyée, elle est irréversible.

"Si le président répond à une fausse alerte, il aura accidentellement déclenché une guerre nucléaire", déclare William Perry, qui a été secrétaire américain à la défense sous l'ancien président Bill Clinton et sous-secrétaire à la défense de l'administration Carter.

"Il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. Les missiles ne peuvent pas être rappelés et ils ne peuvent pas être détruits."

Pourquoi y a-t-il eu autant d'échecs cuisants ? Et que pouvons-nous faire pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir ?

À l'origine de ce risque d'erreur se trouvent les systèmes d'alerte précoce mis en place pendant la guerre froide.

Au lieu d'attendre que les missiles nucléaires atteignent leur cible - ce qui fournirait, bien entendu, une preuve concrète d'une attaque - ces systèmes visent à les détecter très tôt, afin de pouvoir lancer une riposte avant que leurs propres armes ne soient détruites.

Pour ce faire, il faut des données.

À l'insu de nombreux Américains, les États-Unis disposent actuellement d'un certain nombre de satellites qui les surveillent en silence à tout moment, dont quatre qui opèrent à 35 400 km au-dessus de la Terre.

Ils sont en "orbite géosynchrone", c'est-à-dire qu'ils se trouvent à un endroit où ils ne changent jamais de position par rapport à la planète qu'ils survolent.

Ils ont donc une vue plus ou moins constante de la même zone, ce qui leur permet de détecter le lancement de toute menace nucléaire potentielle, sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Ce que les satellites ne peuvent pas faire, c'est suivre un missile pendant son déplacement. Pour cela, les États-Unis disposent également de centaines de stations radar, qui peuvent déterminer leur position et leur vitesse, et calculer leur trajectoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 10 minutes, c'est le temps dont disposeront les dirigeants mondiaux pour décider de déclencher ou non l'Armageddon.

Dès qu'il y a suffisamment d'indications qu'une attaque est en cours, le président en est informé. "Ainsi, cinq à dix minutes après le lancement des missiles, le président en est informé", explique M. Perry. Ils ont la tâche peu enviable de décider s'il faut riposter.

"Il s'agit d'un système assez complexe qui fonctionne presque tout le temps", explique M. Perry. "Mais nous parlons d'un événement à faible probabilité et à conséquence élevée." Il suffit qu'il se produise une seule fois.

Une technologie dévoyée

Deux types d'erreurs peuvent entraîner une fausse alerte : les erreurs technologiques et les erreurs humaines (ou, si nous sommes vraiment malchanceux, les deux à la fois).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est impossible d'arrêter un missile une fois qu'il est lancé.

Un exemple classique du premier cas s'est produit alors que M. Perry travaillait pour le président américain Jimmy Carter, en 1980.

"Ce fut un tel choc", raconte Perry. Tout a commencé par un appel téléphonique à 15 heures, au cours duquel le bureau de veille du commandement de la défense aérienne américaine l'a informé que les ordinateurs de surveillance avaient découvert 200 missiles se dirigeant directement de l'Union soviétique vers les États-Unis.

À ce moment-là, ils avaient déjà compris qu'il ne s'agissait pas d'une véritable attaque - les ordinateurs s'étaient en quelque sorte trompés.

"Ils avaient en fait appelé la Maison Blanche avant de m'appeler - ils ont appelé le président. L'appel est passé par son conseiller à la sécurité nationale", explique M. Perry.

Heureusement, il a attendu quelques minutes avant de réveiller le président, pendant lesquelles ils ont reçu l'information qu'il s'agissait d'une fausse alerte.

Mais s'ils n'avaient pas attendu - s'ils avaient réveillé Carter immédiatement, le monde pourrait être très différent aujourd'hui.

"Si le président avait reçu l'appel lui-même, il aurait eu environ cinq minutes pour décider du lancement ou non. C'est le milieu de la nuit, aucune chance de consulter qui que ce soit", dit Perry.

À partir de ce moment, il n'a plus jamais considéré la perspective d'un lancement erroné comme un problème théorique - c'était une possibilité réelle et alarmante de réalisme. "Je dirais que c'était très proche", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La technologie est elle-même l'un des dangers

À cette occasion, le problème s'est avéré être une puce défectueuse dans l'ordinateur qui gère les systèmes d'alerte précoce de la nation. Elle a ensuite été remplacée pour moins d'un dollar.

Un an plus tôt, Perry l'avait encore échappé belle lorsqu'un technicien avait chargé par inadvertance l'ordinateur avec une cassette d'entraînement et diffusé accidentellement les détails d'un lancement de missile très réaliste (mais néanmoins fictif) aux principaux centres d'alerte.

Ce qui nous amène à la question de l'implication des cerveaux profondément défectueux de singes bipèdes dans un processus impliquant des armes ayant le pouvoir de raser des villes entières.

Et si l'on met de côté la maladresse des techniciens, les principales personnes dont nous devons nous préoccuper ici sont celles qui ont réellement le pouvoir d'autoriser une frappe nucléaire - les dirigeants mondiaux.

MAD

Crédit photo, Reuters Légende image, Un assistant militaire américain porte "le ballon de football nucléaire" avec les codes de lancement d'un missile.

"Le président américain a toute autorité pour lancer des armes nucléaires et il est le seul à pouvoir le faire - autorité unique", déclare M. Perry.

Cela est vrai depuis l'époque du président Harry Truman. Pendant la guerre froide, la décision a été déléguée aux commandants militaires. Mais Truman pensait que les armes nucléaires étaient un outil politique et qu'elles devaient donc être sous le contrôle d'un homme politique.

Comme tous ceux qui l'ont précédé, le président Donald Trump est suivi partout où il va par un assistant portant le "ballon" nucléaire, qui contient les codes de lancement des armes nucléaires de la nation.

Qu'il soit en haut d'une montagne, qu'il voyage en hélicoptère ou qu'il navigue sur l'océan, Trump a la possibilité de lancer une frappe nucléaire. Tout ce qu'il a à faire est de prononcer les mots et la destruction mutuelle assurée - "MAD", où l'attaquant et le défenseur sont tous deux totalement anéantis - pourrait être réalisée en quelques minutes.

Comme l'ont souligné de nombreuses organisations et de nombreux experts, la concentration de ce pouvoir au sein d'un seul individu présente un risque important.

Alcool, drogues et instabilité émotionnelle

"Il est arrivé plusieurs fois qu'un président boive beaucoup, ou qu'il soit soumis à des médicaments qu'il prend. Il peut souffrir d'une maladie psychologique. Toutes ces choses se sont produites dans le passé", explique M. Perry.

Plus vous y pensez, plus des possibilités troublantes apparaissent. Si c'est la nuit, le président serait-il endormi ? Avec quelques minutes pour décider de ce qu'il doit faire, il aurait à peine le temps de reprendre conscience, sans parler de se rafraîchir avec une tasse de café ; il est peu probable qu'il fonctionne à son meilleur niveau.

En août 1974, alors que le président américain Richard Nixon était impliqué dans le scandale du Watergate et sur le point de démissionner, il est devenu cliniquement dépressif et émotionnellement instable.

On dit qu'il est épuisé, qu'il s'empiffre régulièrement de martinis et qu'il a un comportement étrange - un agent des services secrets l'aurait vu manger un biscuit pour chien.

Nixon aurait toujours été sujet à la rage, à l'alcool et à la prise de puissants médicaments sur ordonnance, mais là, c'était beaucoup plus grave. Et pourtant, il avait toujours le pouvoir de lancer des armes nucléaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien qu'il soit cliniquement déprimé et émotionnellement instable, Nixon avait toujours le pouvoir de lancer des missiles nucléaires.

(L'intoxication est également un problème parmi le personnel militaire qui garde l'arsenal nucléaire de la nation. En 2016, plusieurs membres du personnel aérien américain travaillant sur une base de missiles ont admis avoir pris des drogues, notamment de la cocaïne et du LSD, et quatre d'entre eux ont ensuite été condamnés).

Avec tout cela à l'esprit, M. Perry a récemment coécrit un livre - The Button : The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump - avec Tom Collina, directeur des politiques de l'organisation caritative de non-prolifération nucléaire Ploughshares Fund. Ils y exposent la précarité de nos garanties nucléaires actuelles et proposent quelques solutions possibles.

Tout d'abord, ils aimeraient voir la fin de l'autorité unique - afin que les décisions de lancer ou non ces armes de destruction massive soient prises démocratiquement, et que l'impact de toute déficience mentale sur la décision soit dilué. Aux États-Unis, cela signifierait l'organisation d'un vote au Congrès.

"Cela ralentirait la décision de les lancer ou non", déclare M. Perry.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une contre-attaque pourrait venir de la mer.

Il est communément admis qu'une réponse nucléaire doit être rapide, avant que la capacité de riposte ne soit perdue. Mais même si de nombreuses villes et tous les missiles terrestres des États-Unis étaient anéantis par des armes nucléaires, le gouvernement survivant pourrait toujours autoriser le lancement de sous-marins militaires.

"Le seul type de représailles qui soit justifié est celui où l'on sait qu'ils attaquent. Nous ne devrions jamais répondre à une alarme qui pourrait être fausse", affirme M. Collina. Et le seul moyen vraiment fiable de s'assurer qu'une menace est réelle est d'attendre qu'elle se pose.

En se déplaçant à un rythme plus calme, les pays pourraient conserver les avantages dissuasifs de la destruction mutuelle assurée, mais avec un risque nettement plus faible de déclencher une guerre nucléaire parce que, par exemple, un ours escalade une clôture.

Pas de première utilisation

Deuxièmement, Perry et Collina plaident pour que les puissances nucléaires s'engagent à n'utiliser des armes nucléaires qu'en représailles - et à ne jamais être les premières.

"La Chine est un exemple intéressant, car elle a déjà une politique de non-utilisation en premier", explique M. Collina. "Elle a annoncé qu'elle n'utiliserait pas les armes nucléaires en premier en cas de crise, et cette politique jouit d'une certaine crédibilité car la Chine sépare ses ogives [qui contiennent la matière nucléaire] de ses missiles [le vecteur]."

Cela signifie que la Chine devrait accoupler les deux avant de lancer une attaque, et avec autant de satellites qui surveillent constamment cela, on peut supposer que quelqu'un le remarquerait.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine et l'Inde sont les seules puissances nucléaires à s'être engagées dans une politique de non-utilisation en premier.

Notamment, les États-Unis et la Russie n'ont pas de politique de ce type - ils se réservent le droit de lancer leurs armes nucléaires, même en réponse à des méthodes de guerre conventionnelles. L'adoption d'une politique de "non-utilisation en premier" a été envisagée par l'administration Obama, mais elle n'a jamais pu aboutir à une décision.

Enfin, ils affirment qu'il serait bénéfique pour les pays de retirer entièrement leurs missiles balistiques intercontinentaux basés à terre, car ils pourraient être détruits par une attaque nucléaire entrante, ce sont les armes les plus susceptibles d'être déployées à la hâte si une attaque est suspectée, mais non confirmée.

Annulation d'un lancement

Une autre possibilité serait de permettre l'annulation des missiles nucléaires, au cas où une provocation s'avérerait être une fausse alerte. "C'est intéressant parce que lorsque nous effectuons des vols d'essai, ils peuvent le faire", déclare Collina.

"S'ils dévient de leur trajectoire, ils peuvent s'autodétruire. Mais nous ne le faisons pas avec des missiles réels, de peur qu'un adversaire ne parvienne à se procurer les télécommandes et à les désactiver."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les supprimer ou au moins être capable de les arrêter.

Et il existe d'autres façons d'utiliser les technologies d'un pays contre lui.

Alors que nous devenons de plus en plus dépendants d'ordinateurs sophistiqués, on craint de plus en plus que des pirates, des virus ou des robots d'IA ne déclenchent une guerre nucléaire.

"Nous pensons que la probabilité de fausses alertes a augmenté avec le danger accru des cyberattaques", explique M. Collina.

Par exemple, un système de contrôle pourrait être détourné et croire à l'arrivée d'un missile, ce qui pourrait inciter le président à lancer une contre-attaque.

Le problème plus général, bien sûr, est que les nations veulent que leurs armes nucléaires soient rapidement réactives et faciles à utiliser - disponibles en appuyant sur un bouton. Cela rend inévitablement plus difficile la maîtrise de leur utilisation.

Bien que la guerre froide soit terminée depuis longtemps, M. Collina souligne que nous sommes toujours préparés à une attaque non provoquée "à l'improviste", alors qu'en réalité, nous vivons dans un monde radicalement différent.