Traquer les féminicides : Compter les corps est le meilleur point de départ

il y a 48 minutes

Légende image, Gulsum Kav, fondatrice de l'association "We Will Stop Femicide".

Le féminicide - le meurtre de femmes et de filles en raison de leur sexe - est la forme la plus extrême de violence sexiste, mais dans de nombreux pays, le nombre de cas n'est pas comptabilisé. BBC 100 Women s'est entretenue avec trois femmes qui effectuent un travail de détective pour identifier les féminicides et obtenir justice pour les victimes.

Gulsum Kav a lancé une campagne pour mettre fin aux féminicides en 2010, l'année suivant la découverte du cadavre d'une adolescente, Munevver Karabulut, dans une poubelle à Istanbul. Il a fallu plus de six mois à la police pour retrouver le suspect, ce qui a entraîné des manifestations dans les rues d'Istanbul.

L'un des objectifs de Gulsum était de comprendre combien de meurtres ont lieu en Turquie, dans lesquels le motif du tueur est lié au sexe.

Un autre objectif était d'apporter son soutien à la famille de Munevver lors du procès. Aujourd'hui, nous avons un slogan, "Vous ne serez jamais seules", qui vient de ce projet", dit-elle.

Mais bientôt, Gulsum et ses collègues activistes de We Will Stop Femicide se sont retrouvées à jouer le rôle d'enquêtrices.

Légende image, L'avocate Leyla Suren et Gulsum Kav au travail

"Tout a commencé par l'arrivée d'une lettre d'une famille qui pensait que sa fille était morte dans des circonstances suspectes", explique-t-elle.

C'était le cas d'Esin Gunes, une jeune enseignante dont le corps a été retrouvé au pied d'une falaise dans la province de Siirt, au sud-est de la Turquie, en août 2010.

Qu'est-ce que le féminicide ?

Le féminicide est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme "le meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes" et par l'ONU comme "le meurtre de femmes et de filles lié au sexe".

Dix-huit pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont adopté des lois spécifiques faisant du féminicide une infraction pénale.

Dans de nombreux autres pays, le terme n'est pas très répandu, mais il est de plus en plus adopté par les militants de la lutte contre la violence sexiste.

Le mari d'Esin a déclaré qu'ils s'étaient rendus dans la région pour se promener et pique-niquer, et qu'elle avait glissé. Si les autorités ont d'abord accepté cette histoire, la famille ne l'a pas fait, car Esin n'était revenue que récemment auprès de son mari après l'avoir quitté et avoir dit qu'elle voulait divorcer.

L'équipe de Gulsum a commandé un rapport qui a prouvé qu'il n'était pas physiquement possible de tomber comme elle l'a fait et qu'elle avait dû être jetée. Cela a conduit à la condamnation de son mari pour meurtre. Il a été condamné à la prison à vie.

Depuis cette première affaire, l'équipe a travaillé sur plus de 30 féminicides présumés.

"Nous devons souvent rassembler nous-mêmes des preuves et travailler comme la police", explique Leyla Suren, avocate bénévole du groupe.

Un autre cas est celui de Yagmur Onut, une étudiante universitaire qui a été abattue d'une balle dans le cou en 2016.

Son petit ami a affirmé que sa mort était un accident, mais la mère de Yagmur, Sevgi, a cru que sa fille avait été assassinée et a contacté We Will Stop Femicide pour obtenir de l'aide.

Légende image, Sevgi tient une photo de sa fille, Yagmur.

"Ils m'ont dit que la bataille commence maintenant", dit Sevgi. "J'ai commencé à me battre en même temps qu'eux".

Ce n'est qu'en janvier de cette année que le petit ami a finalement été reconnu coupable de meurtre et condamné à 16 ans de prison.

"Quand on examine le passé de Yagmur, on voit que ce n'est pas une jeune femme qui ferait des blagues avec des armes à feu, mais nous avons dû nous battre pendant six ans pour le prouver", dit Leyla.

La Cour suprême va maintenant examiner les appels. L'accusation soutient que l'accusé aurait dû être condamné pour une infraction plus grave (meurtre avec préméditation), tandis que la défense fait valoir que l'infraction pour laquelle il est condamné est déjà trop lourde.

Alors que les autorités turques ont commencé à publier des données sur le nombre de femmes assassinées dans le pays, Gulsum affirme que le chiffre officiel est toujours inférieur à celui de son organisation.

Elle affirme qu'il est impossible de séparer sa vie personnelle de cette lutte, mais que cela en vaut la peine pour créer un pays où les femmes sont en sécurité.

"Nous ne nous arrêterons pas, nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que les femmes vivent avec des droits égaux, en liberté".

"Compter les corps est le meilleur endroit pour commencer".

Naeemah Abrahams dirige une équipe de chercheurs depuis 20 ans pour en savoir plus sur le féminicide en Afrique du Sud.

Alors que les militants d'autres pays recueillent souvent des informations en passant au crible les reportages, Naeemah et son équipe du Conseil de recherche médicale d'Afrique du Sud (SAMRC) commencent leur travail à la morgue.

"Nous devons aller au-delà de l'examen des cas qui sont déjà dans le système judiciaire, car sinon cela laisse de côté de nombreux cas où la police a déjà décidé de ne pas engager de poursuites, ou d'autres cas que la police n'a pas du tout relevés", dit-elle.

"Compter les corps est le meilleur endroit pour commencer".

Légende image, Naeemah Abrahams

Dans les morgues d'État de tout le pays, les collecteurs de données employés par la SAMRC examinent méticuleusement les rapports de pathologie.

Ils déterminent d'abord si une femme a été assassinée, puis ils recherchent d'autres caractéristiques telles que la façon dont elle a été tuée et les preuves d'une bagarre ou d'un viol.

"Nous essayons ensuite de faire le lien entre le dossier et une enquête de police. Mais dans de nombreux cas, nous n'en trouvons pas, et même s'il y en a une, souvent la police n'a pas trouvé d'auteur", dit-elle.

"Nous poursuivons donc nos entretiens avec la police, nous recueillons des données sur l'auteur afin de pouvoir commencer à mieux identifier le type de féminicide dont il s'agit - s'il s'agit d'un féminicide commis par un partenaire intime ou d'un féminicide sans partenaire."

Légende image, Des chercheurs passent les données au peigne fin pour trouver des preuves éventuelles de féminicides.

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'équipe de Naeemah publie les résultats de sa dernière enquête sur les féminicides, qui examine les tendances des femmes assassinées en 1999, 2009 et 2017.

"Notre espoir est que le gouvernement sud-africain reprenne notre méthode d'enquête qui consiste à commencer au niveau de la morgue", dit-elle.

Naeemah espère un changement rapide depuis que le gouvernement a demandé à son équipe d'élaborer une stratégie de prévention du féminicide pour le pays.

Pour Naeemah, ce travail consiste à s'assurer que les cas de féminicides sont correctement comptabilisés et que le système judiciaire fonctionne pour tout le monde.

"Nous faisons cela pour changer la vie des femmes", dit-elle.

Nous rendons le féminicide visible grâce à des cartes

En Équateur, un groupe de chercheuses recueille des données sur le féminicide, mais a également trouvé un moyen de se souvenir de la vie des femmes qui ont été tuées.

L'Équateur est l'un des 18 pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui ont adopté des lois visant à criminaliser le féminicide, selon les Nations unies.

Cela signifie que les taux de féminicides sont désormais officiellement enregistrés. Mais, comme dans d'autres pays, les groupes de défense des droits des femmes affirment que les chiffres du gouvernement sont beaucoup trop bas.

"Nous avons décidé de commencer à enregistrer les cas de manière systématique afin de disposer de données nous permettant d'interpeller ensuite les institutions de l'État", explique Geraldina Guerra, présidente de la fondation Aldea.

Légende image, Geraldina Guerra

"Grâce à nos contacts locaux dans tout le pays, nous sommes en mesure de repérer rapidement les cas de féminicides présumés, parfois bien avant que la police ou les médias ne les découvrent", explique Nicoletta Marinelli, un autre membre de l'équipe, qui vit à Quito.

Le groupe commence rapidement à enquêter, par exemple en retraçant les derniers déplacements de la femme décédée et en déterminant si elle avait déjà été victime de violences domestiques.

Au départ, la Fondation Aldea a établi des cartes pour comparer le nombre de femmes tuées dans différentes régions, mais elle a ensuite poussé l'idée plus loin.

Ils construisent désormais des "cartes de vie", comme ils les appellent, qui placent les souvenirs de la femme sur une carte montrant le parc où elle se promenait, son café préféré, le refuge pour animaux où elle faisait du bénévolat ou le stade où elle a vu son chanteur préféré se produire.

"Les cartes deviennent alors des outils sociaux, nous travaillons avec les familles pour les remplir : nous marquons les espaces que ces femmes occupaient autrefois à travers les voix et les souvenirs de ceux qui restent", explique Nicoletta, qui a coordonné l'initiative.

Les cartes sont disponibles sur le site web de la fondation, et l'objectif est de rendre la question du féminicide visible, mais aussi accessible. "Cela se passe dans les rues de votre ville, des rues que vous connaissez bien et que vous parcourez tous les jours", explique-t-on.

Crédit photo, Aldea Foundation Légende image, Une partie de la carte de Cuenca, en souvenir d'une femme appelée Gabriela.

Grâce à un financement du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et dans le cadre de l'initiative Spotlight visant à éradiquer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, elles ont effectué des recherches et dessiné des cartes pour trois villes d'Équateur.

À Cuenca, une ville située dans le sud des Andes, la carte de vie commémore Maribel Pinto, qui a été brutalement poignardée 113 fois en novembre 2020.

Maribel - une militante afro et mère de cinq enfants - est née dans une zone rurale. Elle est devenue une travailleuse du sexe pour joindre les deux bouts, après avoir déménagé à Cuenca. Elle est morte sous les coups d'un mécanicien de 25 ans, qui a ensuite été reconnu coupable de féminicide et emprisonné pendant 34 ans.

Miriam, sa fille, l'a aidée à construire sa carte en y inscrivant certains lieux qui lui rappellent des jours heureux, comme le glacier près de la cathédrale de la ville.

Ces lieux sont indiqués sur la carte de la vie d'une victime sous la forme d'un lien cliquable. On y trouve des enregistrements audio de proches, de courtes descriptions et des photos expliquant le lien entre la victime et le lieu en question.

Légende image, Miriam a contribué à la carte de vie de sa mère assassinée, Maribel.

"Nous avions l'habitude de venir dans cet endroit quand elle avait un peu d'argent à dépenser, alors il me rappellera toujours son souvenir. La placer ici, c'est comme la ramener à la vie", explique la jeune femme de 23 ans, qui vient elle-même d'avoir un enfant.

"Ces cartes reconstituent les vies qui ont été tronquées mais montrent aussi la dimension sociale du problème", ajoute Geraldina. "Il y a des frères et des sœurs, des fils et des filles, des grands-mères, des mères et des pères laissés pour compte... et on ne semble pas en parler."

Le groupe espère que la personnalisation des chiffres par le biais des cartes de vie aidera à lancer des conversations sur le sujet du féminicide.

Il pense également que ces cartes pourraient aider les avocats et les juges à mieux comprendre et encadrer les cas de féminicides.

Selon Geraldina : "La violence perdure en silence et le féminicide continuera tant que nous resterons silencieux".

