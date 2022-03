Guerre Ukraine - Russie : comment le leadership de Poutine est en jeu avec l'invasion de l'Ukraine

BBC News Mundo

Les scénarios sont incertains.

La guerre en Ukraine entre dans sa deuxième semaine et les gouvernements, les analystes et les politiciens de tous bords ne sont pas d'accord sur ce qui pourrait être une solution viable.

Mais pour Andrei Kortunovun , un allié de longue date de Vladimir Poutine, une solution est lointaine si le dirigeant russe "n'obtient pas quelque chose" qu'il puisse montrer en signe de victoire à la population de son pays.

"Je pense que Poutine aura besoin de quelque chose pour déclarer la victoire. Il ne peut pas accepter la défaite, car politiquement, ce serait trop risqué pour lui et cela pourrait avoir des conséquences très graves pour son leadership", déclare l'analyste, qui occupe le poste de PDG de la société d'État, dans une interview accordée à la BBC par le Conseil russe des affaires internationales (RIAC), rattaché au ministère russe des affaires étrangères.

"Vous devez donc obtenir quelque chose qui vous permette de dire cela", ajoute-t-il.

Kortunovun, qui était conseiller pour les affaires étrangères à la Douma russe, fait partie des proches du gouvernement qui ont pris leurs distances après l'invasion de l'Ukraine.

"C'est une énorme tragédie et je pense que c'est définitivement quelque chose qui aurait dû être évité. Mais la situation est ce que nous voyons maintenant. La seule option plausible est d'arrêter cela aussi vite que possible", dit-il.

Il reconnaît toutefois que le conflit a atteint un point où un éventuel rapprochement est difficile.

"Je ne peux qu'espérer que les pourparlers de paix seront la première option à poursuivre, mais les pourparlers de paix seront très difficiles", dit-il.

"Je pense que nous devrions tous comprendre qu'à ce stade, les positions à l'égard de cette question sont si diverses qu'il serait extrêmement difficile de concilier les deux positions et de parvenir à un compromis... si l'on peut parler de compromis dans ces circonstances", ajoute-t-il.

Selon lui, la médiation d'un tiers extérieur en qui Poutine a confiance pourrait être nécessaire, comme le gouvernement chinois ou l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, qui a travaillé sur les accords de paix de 2014 lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé après l'annexion de la Crimée.

"Mais je pense que si l'idée est d'arrêter le combat, les deux parties devront faire preuve d'un certain degré de flexibilité. Et je pense que le problème est que les deux parties semblent penser qu'elles peuvent gagner plus avec le temps [qu'en étant flexibles]", dit-il.

Le pire reste à venir

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ukraine, nombreux sont ceux qui craignent que, alors que la guerre entre dans sa deuxième semaine, les chances de voir les hostilités s'arrêter s'éloignent.

"Les moments les plus dangereux de ce conflit sont encore à venir", déclare Fergal Keane, journaliste de la BBC, depuis Lviv (dans l'ouest de l'Ukraine).

"L'avancée russe est plus lente et se heurte à une résistance bien plus importante que ce que le président Poutine avait prévu. Il y a de sérieux problèmes de logistique, de commandement, de moral et d'efficacité au combat. Mais les Russes continueront à avancer. Au fur et à mesure qu'ils le feront, les pertes civiles augmenteront dans les zones touchées par les bombardements", ajoute-t-il.

L'analyste russe, qui a soutenu des politiques controversées du Kremlin par le passé, dit ne pas être en mesure de comprendre la logique de Poutine derrière l'attaque contre l'Ukraine.

"Il semble que ma logique et celle des dirigeants russes ne coïncident pas complètement, car il m'est très difficile d'envisager les avantages que la Russie peut tirer de cette opération. Et, dans tous les cas, je pense que les effets secondaires sont probablement beaucoup plus graves que les conséquences. gains possibles", dit-il.

M. Kortunovun estime qu'une solution pourrait être trouvée en trouvant "une sorte d'équilibre", même s'il reconnaît d'emblée que cela peut être "très délicat".

"Peut-être qu'il devrait y avoir une sorte de moyen alternatif pour assurer la sécurité de l'Ukraine sans qu'elle rejoigne l'OTAN. Peut-être que l'Ukraine devrait se concentrer davantage sur l'adhésion à l'Union européenne. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui doit être négocié, mais beaucoup dépendra de la capacité des deux parties, et aussi potentiellement de l'Occident, qui fait clairement partie de l'équation, à trouver une solution", dit-il.

Selon lui, toute solution potentielle à un conflit comme celui-ci "ne serait pas idéale" et pourrait avoir des "implications morales", "mais au moins elle permettrait de mettre fin aux combats, qui continuent de faire des victimes."

La survie de Poutine

Au fil des jours et de l'échec de l'invasion, de nombreux experts à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie ont commencé à se demander si l'invasion de l'Ukraine pourrait conduire à la fin du règne de Poutine, qui dure depuis plus de 20 ans.

Les sanctions occidentales ont commencé à frapper l'économie russe et un nouveau front s'est ouvert en Russie même, des milliers de personnes étant descendues dans la rue pour protester contre l'invasion.

Des milliers de personnes ont été arrêtées en Russie pour avoir manifesté contre la guerre.

Si Keane estime que les sanctions et les boycotts occidentaux ont fait preuve d'un rare degré d'unanimité, il pense également qu'il faudra du temps pour qu'ils produisent leurs effets.

"Ils n'arrêteront pas cette guerre car elle est devenue une lutte existentielle pour Vladimir Poutine. S'il perd, il sait que ses jours au pouvoir sont sûrement comptés. Il aura à l'esprit la possibilité d'être renversé ou de faire face à un tribunal pénal international", dit-il. .

M. Keane estime que toute alternative au renversement du gouvernement de Kiev et à l'installation d'un régime fantoche le rendrait vulnérable à une résistance sans fin en Ukraine.

"Pour ceux qui connaissent le pays et la façon dont il a changé au cours des huit dernières années, son objectif de répression semble hautement irréaliste, même s'il remporte une victoire militaire à court terme. Pourtant, à ce stade, il a toutes les raisons de poursuivre sa guerre, quel qu'en soit le coût en vies humaines", estime-t-il.

Kortunovun, quant à lui, estime qu'il est trop tôt pour évaluer ce que la guerre actuelle peut signifier pour le leadership de Poutine et pense que tout dépend de ce qu'il parvient à obtenir pour le montrer aux Russes.

"Cela dépend du résultat, mais pour l'instant, nous devons dire que le soutien du public à Poutine en Russie a augmenté. Et je pense que c'est naturel, si la plupart des Russes croient apparemment que c'est la bonne guerre qu'ils mènent", dit-il. .

Le défi à l'Occident

L'analyste russe souligne que la propagande de son pays a joué un rôle important en faisant croire à de larges secteurs de la population que l'invasion actuelle concerne une lutte contre "les groupes extrémistes qui sont maintenant en charge du système politique en Ukraine."

Depuis avant le début de l'invasion, les médias du Kremlin et Poutine lui-même ont accusé le gouvernement ukrainien, dont le président est juif et qui a perdu des membres de sa famille pendant l'Holocauste, d'être des "néonazis" ou des "drogués".

Face à un scénario sans solution claire apparente, Keane souligne que la situation actuelle constitue également un défi pour les gouvernements occidentaux.

"Alors que de nouvelles villes sont bombardées et que la Russie accable de souffrances les civils, que des détails sur les crimes de guerre apparaissent, comment les alliés réagiront-ils lorsque les sanctions ne pourront pas faire taire l'artillerie ?"