Guerre Ukraine - Russie : les Russes utilisent les emojis pour échapper à la censure

il y a 34 minutes

Le 24 février, alors que la Russie lançait son invasion de l'Ukraine, une image a commencé à se répandre sur les médias sociaux - une photo du poète russe Pouchkine, le chiffre sept et des rangées de l'emoji "personne qui marche".

Pour les connaisseurs, la signification était claire : un lieu (la place Pouchkine à Moscou), une heure et un appel à protester contre les actions du gouvernement.

Les emojis faisaient référence à un code utilisé en Russie pour désigner les manifestations depuis des années, un code si bien connu des autorités qu'il n'en est presque plus un, selon le groupe de défense des droits de l'homme OVD-Info.

Pourquoi utiliser un code ?

Les manifestations non autorisées sont interdites dans le pays depuis 2014 et les infractions aux règles peuvent entraîner jusqu'à 15 jours de détention pour une première infraction. Les récidivistes peuvent être condamnés à des peines de prison allant jusqu'à cinq ans.

Le lendemain matin, des agents en civil sont venus le chercher devant l'immeuble de sa petite amie et l'ont emmené au service de police local. Il a été détenu pendant plusieurs jours et contraint de signer un document énumérant ce que les autorités lui reprochent d'avoir fait.

En savoir plus sur la crise ukrainienne

Le 24 février, elle a posté : "Cela fait longtemps que je ne me suis pas promenée dans le centre".

Elle a également cité le tweet d'un autre compte contenant un appel plus explicite au rassemblement - ce qui pourrait bien avoir contribué à la décision de la placer en détention. Cinq jours plus tard, elle a été arrêtée alors qu'elle prenait un train.

Elle pense avoir été détectée par un logiciel de reconnaissance faciale actif dans le métro de Moscou - et lors de son audience au tribunal, un document contenant son tweet a été présenté, montrant que les autorités en avaient fait une capture d'écran presque immédiatement après qu'elle l'a posté.

Les groupes de défense des droits ont contrôlé le nombre de personnes détenues pour avoir manifesté et la manière dont elles sont traitées

Dans un autre cas, Niki, un blogueur, a décrit comment le frère d'un ami proche a été placé en détention à deux reprises - une première fois pendant quelques heures après avoir participé à une manifestation et une seconde fois, cette fois pendant une semaine entière, pour avoir partagé les détails avec ses amis sur V Kontakte (VK - l'équivalent russe de Facebook).

Selon l'OVD-Info, qui recense les arrestations et fournit des conseils juridiques, près de 14 000 personnes ont été placées en détention en Russie depuis le début du conflit il y a quinze jours, principalement pour avoir participé à des manifestations.

Des mesures plus sévères

Une loi a été introduite en Russie le 4 mars, dans le but déclaré de s'attaquer aux "fake news" sur l'armée, mais on s'attend à ce qu'elle soit utilisée pour réprimer encore davantage les manifestations contre la guerre - avec des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans, soit beaucoup plus longues que les sanctions précédentes.