Journée mondiale du rein : "Je suis tellement heureux d'avoir fait ce don"

Azeem Ahmad, 35 ans, de Newcastle, est devenu un donneur de rein vivant pour une personne qu'il ne connaissait pas, en 2019.

Depuis que le Covid a frappé, les greffes de rein et les dons altruistes ont considérablement diminué.

NHS Blood and Transplant en Angleterre exhorte les gens à réfléchir s'ils pourraient être prêts à être un donneur et à partager leur décision avec leur famille et leurs amis.

Azeem dit que, pour lui, ce fut un choix facile mais mûrement réfléchi.

Une personne en bonne santé peut mener une vie normale avec un seul rein fonctionnel.

Azeem ne sait pas qui a reçu son rein, mais il sait qu'il a contribué à améliorer leur vie.

État rare

Dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2020, au niveau mondial, 139 024 transplantations d'organes et de tissus ont été réalisées en 2017, ce qui ne représente que 10 % des besoins en greffes.

Les greffes de rein et de foie ont été les procédures les plus fréquentes (65 % et 23 % respectivement). L'ampleur réelle des besoins non satisfaits en matière de transplantation d'organes est inconnue dans la région africaine. Néanmoins, en 2016, un nombre total de 643 transplantations d'organes ont été réalisées, ce qui était inférieur à celui des autres régions de l'OMS.

Plus de 4 600 personnes, dont près de 100 enfants, au Royaume-Uni, sont en attente d'une greffe de rein.

La pandémie a fait qu'environ 1 100 patients de moins ont reçu une transplantation rénale en 2020-21 par rapport à l'année précédente.

La plupart des dons d'organes surviennent après la mort, mais les gens peuvent en donner de leur vivant - le plus souvent, un rein.

Alisha Gokani, 23 ans, du Kent, attend depuis des années une transplantation rénale.

En raison d'une maladie rare, ses propres reins ont cessé de fonctionner avant qu'elle n'atteigne l'adolescence.

À 19 ans, sa mère, elle-même gravement malade, a fait don d'un de ses reins, mais le corps d'Alisha l'a rejeté.

Depuis lors, Alisha dépend de la dialyse.

Et en tant qu'étudiante, cela a été difficile.

"Épuisement total"

"J'ai dû réorganiser complètement ma vie et m'absenter de l'université au début", explique Alisha, "mais heureusement, j'ai pu y retourner.

"Chaque jour est un combat, car je suis complètement épuisée par le fait de suivre un traitement quatre fois par semaine et de suivre des cours à plein temps.

"On m'a dit qu'un donneur vivant de la même ethnie que moi serait le meilleur choix possible.

"Comme j'ai déjà subi une greffe, mon corps a créé beaucoup d'anticorps, ce qui pose des problèmes supplémentaires, et je risque donc d'attendre très longtemps.

"Si un donneur vivant se présentait, mes anticorps pourraient être éliminés pour correspondre à ceux du donneur, juste avant l'opération.

"Tout pourrait être planifié et contrôlé pour obtenir le meilleur résultat possible.

"Le don d'organe est une demande importante et ne doit pas être pris à la légère.

"Mais je demande gentiment aux gens de se renseigner sur le don d'organes, de parler à leur famille et de discuter de leur décision."

"Aider quelqu'un"

Azeem a été motivé à agir après avoir lu un tweet de l'ancien gardien de but du Pays de Galles, Neville Southall, au nom de la famille d'une jeune fille qui avait besoin d'un rein.

"Je me suis dit que je devais voir si je pouvais être compatible et j'ai donc pris contact avec l'hôpital local", raconte-t-il à BBC News.

Les médecins lui ont donné beaucoup d'informations sur la procédure.

"Plus j'en savais, plus je décidais que c'était la bonne chose à faire pour moi", explique Azeem.

"Aider quelqu'un et lui sauver potentiellement la vie pour quelques jours d'inconfort semblait en valoir la peine.

"J'étais déjà un donneur de sang et de cellules souches, alors cela me semblait être la bonne chose à faire - je voulais aider."

Et lorsque les tests ont révélé qu'il ne serait pas compatible avec la jeune fille, Azeem a décidé de poursuivre le don si un autre patient compatible était trouvé.

"La bonne chose à faire"

Azeem admet qu'il était très nerveux le jour de l'opération.

"Je savais que je pouvais encore changer d'avis", dit-il, "mais je suis tellement heureux d'avoir fait ce don.

"Je ne pense pas que cela convienne à tout le monde, mais pour moi, c'était vraiment la bonne chose à faire.

"Et ma famille et mes amis m'ont vraiment soutenu dans ma décision lorsqu'ils ont compris comment et pourquoi j'y étais arrivé."

"Je m'en sors très bien"

Il lui a fallu des semaines pour se remettre de l'intervention, mais Azeem est à nouveau en pleine santé.

Et sa fonction rénale, que les médecins contrôlent régulièrement, est "très bonne".

"J'ai appelé mon rein restant Kevin, parce qu'il est Home Alone", plaisante Azeem, en référence au personnage de Macaulay Culkin dans la comédie de 1990.

"Il va très bien - il a grandi en taille et en fonction".

"Très difficile"

Azeem a reçu une carte et un message de la part de la personne qui a reçu son rein, ce qui, selon lui, était extrêmement émouvant.

"Ça m'a vraiment touché", dit-il.

"Cela signifiait tellement pour moi.

"La plupart des gens sont prêts à donner un peu pour le bien des autres.