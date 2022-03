Guerre Ukraine - Russie : Macky Sall prône un cessez le feu durable lors de son appel avec Poutine

il y a 58 minutes

Appel au "cessez-le-feu durable"

"Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le Président Poutine en ma qualité de Président de l'Union Africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine. Je salue son écoute et sa disponibilité à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit", dit Sall dans un tweet.

Dès le début de la crise, l'UA et le bloc régional ouest-africain CEDEAO ont appelé à un cessez-le-feu et à des négociations politiques.

En savoir plus sur la crise ukrainienne

Que savons-nous de la situation actuelle en Ukraine ?

Environ 5 000 personnes ont été évacuées de la ville de Sumy, au nord-est du pays, après que la Russie a accepté de suspendre ses bombardements. Des centaines d'étudiants africains faisaient partie des personnes évacuées de cette ville.Timmy, qui étudiait nigérian à l'université d'État de Sumy, a réussi à s'échapper de la ville et se dirige vers la Hongrie."C'était très effrayant de se réveiller tous les matins avec des explosions de bombes. Et quand nous dormions, je me réveillais littéralement pour entendre des explosions de bombes et nous sautions [du lit]. C'est tellement effrayant. Nous voulions juste quitter tout ce scénario et retourner dans notre pays", a-t-il déclaré à la BBC."Nous avons vu beaucoup de bâtiments, je pense qu'un des hôpitaux... Il a été bombardé, je pense que c'était la semaine dernière. Il a été détruit et beaucoup d'autres bâtiments, des bases militaires ont également été détruits à Sumy", a-t-il ajouté.Les autorités ukrainiennes ont déclaré que 22 personnes avaient été tuées dans la nuit lors d'une attaque aérienne russe sur Sumy.