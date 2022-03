Guerre Ukraine - Russie : qu'est-ce qu'une bombe à vide ou une arme thermobarique, et la Russie les a-t-elle utilisées en Ukraine ?

il y a une heure

Des groupes de défense des droits humains et l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ont accusé la Russie d'avoir utilisé une arme thermobarique - ou bombe à vide - lors des combats en Ukraine.

Mais qu'est-ce que ces armes - décrites par Frank Gardner, correspondant de la BBC pour les questions de sécurité, comme "l'arme non nucléaire la plus puissante de leur arsenal [russe]" - et pourquoi sont-elles si redoutées ?