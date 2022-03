Covid : qu'a-t-on appris après deux ans de pandémie de coronavirus, vaccins, Omicron, variants, télétravail ?

Par Peter Ball

BBC World Service

il y a 18 minutes

Crédit photo, Getty Images

Cela fait deux ans que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'épidémie de Covid-19 était officiellement une pandémie.

Depuis ce jour,11 mars 2020, le monde a changé à une vitesse incroyable - de la façon dont nous travaillons aux traitements médicaux à notre disposition.

Voici cinq choses que nous avons apprises depuis le début de la pandémie.

Crédit photo, EPA Légende image, Avant la pandémie, il avait fallu quatre ans pour développer le vaccin le plus rapide. Le premier vaccin Covid n'a pris que 11 mois.

1. Les vaccins à ARNm fonctionnent et peuvent être fabriqués très rapidement.

Presque dès le début de la pandémie, les chercheurs se sont lancés dans une course pour fabriquer un vaccin capable de protéger les gens contre le Covid-19.

Certains d'entre eux ont décidé d'utiliser un type de technologie qui n'avait jamais abouti à un vaccin approuvé pour l'usage humain - l'ARNm.

Lire aussi :

Le risque a été payant. Non seulement Pfizer-BioNTech (et plus tard Moderna) a réussi à mettre au point un vaccin contre le Covd-19 plus rapidement que quiconque en utilisant l'ARNm, mais ce faisant, elle a également ouvert la voie à toute une série de nouveaux traitements utilisant une technologie similaire.

Le processus fonctionne en prenant un petit morceau de code génétique, appelé ARNm, et en l'enrobant de graisse. Il peut ensuite être absorbé par les cellules, qui l'utilisent comme un ensemble d'instructions pour produire un nouveau matériel.

Dans les vaccins contre le coronavirus, l'ARNm demande à nos cellules de créer une petite partie du virus Covid-19.

Ce fragment n'est pas dangereux, mais le système immunitaire de l'organisme peut apprendre à le reconnaître afin d'être prêt à attaquer le véritable virus Covid-19 si vous êtes infecté.

Mais l'ARNm a le potentiel d'être utilisé de bien d'autres façons.

Outre la création potentielle de vaccins contre des maladies telles que le VIH, la grippe et Zika, il pourrait être utilisé pour entraîner le système immunitaire de l'organisme à attaquer les cellules cancéreuses, pour créer les protéines manquantes dans les cellules des personnes atteintes de mucoviscidose ou pour apprendre au système de défense de l'organisme des personnes atteintes de sclérose en plaques à cesser d'attaquer le système nerveux.

Les recherches sur les traitements à base d'ARNm se poursuivent depuis des décennies, mais c'est la première fois que les vaccins Covid-19 ont démontré leur efficacité dans la pratique. Ce succès pourrait faire avancer la recherche et changer la vie de millions de personnes.

2. Le Covid-19 se propage dans l'air beaucoup plus facilement que nous le pensions initialement.

Légende image, De nombreux pays ont modifié leurs conseils, passant de l'interdiction du port du masque facial à l'obligation de le porter dans divers contextes.

Environ quatre mois après l'annonce de l'épidémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a tweeté : "FAIT : #COVID19 n'est PAS transmissible par l'air."

Dans le même temps, les experts de l'OMS ne conseillaient pas aux gens de porter des masques.

"Il n'y a aucune preuve spécifique suggérant que le port de masques par la population de masse présente un avantage particulier", a déclaré le directeur exécutif du programme des urgences sanitaires de l'OMS, le Dr Michael Ryan.

"Nous ne recommandons pas l'utilisation de masques, sauf si vous êtes vous-même malade", a ajouté Maria Van Kerkhove, responsable technique de Covid-19.

Mais ce que l'on a appris depuis le début de l'épidémie a modifié ces opinions. L'OMS recommande désormais de "faire du port du masque un geste normal en présence d'autres personnes".

En effet, il est de plus en plus évident que le Covid-19 ne se transmet pas seulement par de grosses gouttelettes de salive ou de mucus qui restent dans l'air pendant une courte période après qu'une personne a toussé ou éternué, ou par contact avec une surface contaminée.

L'OMS affirme désormais qu'elle "peut également se propager par le biais d'aérosols", c'est-à-dire de particules beaucoup plus petites qui peuvent rester beaucoup plus longtemps dans l'air.

D'autres organismes médicaux vont plus loin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'OMS a modifié son avis pour dire que le Covid est transmis par l'air

L'inhalation du virus

Dans un éditorial, le British Medical Journal a déclaré : "Dans les situations de proximité, les gens sont beaucoup plus susceptibles d'être exposés au virus en l'inhalant qu'en le voyant voler dans l'air en grosses gouttelettes pour atterrir sur leurs yeux, leurs narines ou leurs lèvres."

"On considère désormais que la transmission du SRAS-CoV-2 après avoir touché des surfaces est relativement minime."

La recherche a trouvé des exemples où des personnes atteintes du Covid ont infecté d'autres personnes qui se trouvaient à plus de 2 m ou ont attrapé le virus dans un espace aérien où se trouvait une personne infectieuse quelques minutes ou quelques heures auparavant.

"En mars [2020], les gens m'appelaient pour me demander combien de temps ils devaient faire tremper la boîte de haricots dans de l'eau de Javel avant de pouvoir l'introduire dans la maison. Tout le monde était en quelque sorte hyper-vigilant et hyper-paranoïaque", a déclaré Paula Cannon, professeur émérite de microbiologie moléculaire et d'immunologie à la Keck School of Medicine de l'USC.

"Nous avons appris depuis que le virus en suspension dans l'air dans les espaces intérieurs mal ventilés - émis par des personnes sans masque lorsqu'elles parlent ou chantent ou simplement respirent - est la cause probable de la plupart des transmissions et la raison pour laquelle les bars et restaurants intérieurs sont si risqués."

Le lavage des mains et le nettoyage des surfaces sont toujours de bonnes habitudes à prendre, mais l'accent est désormais mis sur le port du masque et la ventilation.

3. Beaucoup d'entre nous peuvent maintenant travailler à domicile, et c'est là pour rester.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même après Covid, nous passerons probablement beaucoup plus de temps en appels vidéo.

Des millions de personnes dans le monde ont été renvoyées du bureau et du lieu de travail pendant la pandémie et ont été invitées à travailler à domicile.

C'est quelque chose qui n'aurait pas été techniquement possible il y a seulement quelques années, mais Covid a montré que des choses comme les appels vidéo sont faciles à faire pour beaucoup de gens. Il semble que cela pourrait changer la façon dont des millions d'entre nous font leur travail.

Le géant des médias sociaux Twitter a fait les gros titres dans le monde entier en mai 2020 lorsqu'il a déclaré : "Les employés de Twitter peuvent maintenant travailler à domicile pour toujours... les derniers mois ont prouvé que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne."

Elle a toutefois ajouté que les employés devaient avoir "un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile".

Facebook a fait une annonce similaire au début de l'année, mais les géants de la technologie ne sont pas les seuls à vouloir faire la transition.

Un sondage réalisé par Enterprise Technology Research auprès de 1 200 entreprises a montré que le pourcentage de travailleurs dans le monde qui travaillent en permanence à domicile devrait doubler en 2021.

C'est un objectif que beaucoup de travailleurs souhaitent voir se réaliser.

Dans une enquête mondiale menée auprès de plus de 200 000 personnes dans 190 pays, Boston Consulting a constaté que 89 % des personnes s'attendent à pouvoir travailler à domicile de temps en temps.

Ils n'étaient que 31 % avant la pandémie.

Il s'agit notamment des personnes qui travaillent dans des secteurs tels que le travail manuel et la fabrication et qui espèrent pouvoir effectuer au moins une partie de leurs tâches depuis leur domicile.

Mais pour de nombreuses personnes, dont les emplois sont souvent moins bien rémunérés et moins sûrs, les possibilités de travail flexible peuvent être plus limitées. Cela pourrait encore accroître les inégalités dans la société.

4. La pandémie a frappé le plus durement les personnes les plus vulnérables de la société

Crédit photo, Reuters Légende image, Les personnes issues des communautés les plus défavorisées ont été les plus durement touchées

Le monde est inégal et, malheureusement, l'épidémie de Covid-19 a montré qu'une crise peut aggraver la situation.

En Grande-Bretagne, une étude menée par des chercheurs de la UK Biobank a révélé que dans la partie la plus défavorisée du pays, 11,4 % des personnes avaient contracté le Covid, tandis que dans les zones les moins défavorisées, le taux était inférieur (7,8 %).

L'équipe a également constaté que les personnes issues de minorités ethniques étaient également touchées de manière disproportionnée, ce qui s'est également produit aux États-Unis.

À New York, les données de 2020 ont montré que les Hispaniques et les Noirs représentaient respectivement 34 % et 28 % des décès dus au Covid, mais seulement 29 % et 22 % de la population.

Des recherches menées en Californie ont montré que les patients noirs non hispaniques avaient 2,7 fois plus de chances d'être hospitalisés que les patients blancs non hispaniques.

Dans de nombreux pays, il n'existe pas de données précises sur les effets du Covid, mais au niveau mondial, l'une des plus grandes disparités concerne les taux de vaccination.

Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, environ 70 % des personnes sont entièrement vaccinées, selon Notre monde en chiffres. Ce chiffre tombe à seulement 4 % dans les pays à faible revenu. Même dans les pays à revenu moyen inférieur, le taux n'est encore que de 32 %.

Alors que les autorités médicales distribuent des doses de rappel pour une protection efficace à mesure que le variant Omicron se répand dans le monde, les conséquences mortelles de la lenteur du déploiement des vaccins dans les pays moins développés pourraient devenir encore plus mortelles.

5. Nous sommes moins sûrs de la façon dont, ou si, la crise du Covid-19 se terminera

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les mutations rapides de Covid en ont fait un ennemi difficile à combattre.

L'immunité collective est devenue un mot à la mode au début de la pandémie, l'idée étant que si suffisamment de personnes acquièrent une résistance au Covid, soit en attrapant la maladie, soit en se faisant vacciner, le virus deviendra moins menaçant.

Cela semble de plus en plus difficile à réaliser. Il s'avère que la réponse de notre système immunitaire diminue avec le temps, c'est pourquoi les pays qui le peuvent mettent en place des programmes de rappel du vaccin.

Selon Shabir A Madhi, doyen de la faculté des sciences de la santé et professeur de vaccination à l'université du Witwatersrand, en Afrique du Sud, la réponse immunitaire après une infection ou une vaccination dure environ six à neuf mois.

Si les vaccins protègent efficacement contre les maladies graves, même les meilleurs ne semblent pas empêcher les gens de contracter le Covid (bien que les personnes infectées puissent ne présenter aucun symptôme) et de le transmettre à d'autres.

"Avec les vaccins dont nous disposons, même s'ils réduisent la transmission, le concept d'immunité collective n'a pas de sens", a déclaré à BBC Mundo le Dr Salvador Peiró, de l'institut de recherche FISABIO à Valence, en Espagne.

Et le virus a rapidement muté en de nouveaux variants, dont certains sont nettement plus transmissibles et pourraient être plus difficiles à traiter par les vaccins.

Les variants ont également mis en évidence le fait que nous devrons probablement "vivre avec" le virus à mesure qu'il évolue, en mettant régulièrement à jour les vaccins pour s'adapter aux nouveaux variants. Dans ce scénario, les pays hautement vaccinés continueront à vivre dans une certaine normalité, sachant que même si certaines personnes tomberont malades à cause du Covid, les systèmes de santé ne seront pas submergés.

La montée en puissance d'Omicron a changé la donne, puisque même certains pays bien protégés par les vaccins ont demandé des rappels et réintroduit des mesures de distanciation sociale.