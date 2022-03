Olena Zelenska: Qui est la première dame d'Ukraine ?

il y a une heure

Le couple, ainsi que leur fille de 17 ans et leur fils de neuf ans, sont restés dans le pays, ensemble.

Qui est Olena Zelenska?

Depuis son refuge, Olena a utilisé ses profils sur les réseaux sociaux pour souligner la souffrance des Ukrainiens et faire la lumière sur l'évolution rapide de la situation dans le pays.

"Au moins 38 enfants sont déjà morts en Ukraine et ce chiffre pourrait augmenter en ce moment même en raison du bombardement de nos paisibles villes", écrit-t-elle sur Instagram, où elle compte plus de deux millions de followers.

"Nous avons besoin de couloirs dans les villes les plus dangereuses d'Ukraine en ce moment même ! Des centaines d'enfants y meurent dans des sous-sols sans nourriture ni soins médicaux", dit-elle, faisant écho à des appels similaires de son mari.

(Un couloir humanitaire est une route ou une zone temporaire, qui permet le déplacement en toute sécurité des civils ou des réfugiés hors des zones de conflit et le passage de l'aide humanitaire).

La jeune femme de 44 ans a étudié l'architecture et le droit à l'université nationale de Kryvyi Rih.

Mais elle a ensuite changé de cap pour se consacrer à l'écriture de scénarios aux côtés de son mari, comédien en herbe et étudiant en droit.

Ils se sont mariés en 2003, après s'être fréquentés pendant huit ans, et un an plus tard, leur fille est née, suivie de leur fils en 2013.