Guerre Ukraine - Russie : les femmes volontaires sur la ligne de front

Par Harriet Orrell

BBC World Service

il y a 32 minutes

Crédit photo, Yaryna Arieva Légende image, "Tout ce que j'aime est ici, je ne peux donc pas quitter Kiev et je me battrai s'il le faut", déclare Yaryna Arieva.

"Notre résistance actuelle a un visage féminin", a écrit la première dame d'Ukraine sur son compte Instagram.

Olena Zelenska, épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a partagé des photos saisissantes soulignant les efforts des femmes après l'invasion russe.

Et ce n'est pas seulement Zelenska qui poste - les images inondent les médias sociaux de femmes tenant des armes et revêtant des uniformes militaires prêtes à se battre dans la guerre qui ravage l'Ukraine depuis fin février.

Les familles ont été séparées alors que des millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, fuient vers l'ouest pour se mettre en sécurité, tandis que les maris et les pères restent pour défendre les villes attaquées par les Russes.

Cependant, de nombreuses femmes sont également restées sur place, dont Zelenska, malgré le risque extrême pour leur vie.

Voici les histoires de cinq femmes en première ligne de la guerre.

Kira Rudik - "C'est effrayant, mais je suis en colère"

Crédit photo, Kira Rudik Légende image, Kira Rudik a reçu une arme dans le cadre de sa fonction de membre du Parlement.

"Je n'avais pas touché une arme à feu avant que la guerre ne commence", déclare la députée Kira Rudik. "Ce n'était tout simplement pas nécessaire.

"Mais quand l'invasion a commencé et qu'il y avait la possibilité d'obtenir une arme, j'ai été tellement choquée que j'ai décidé de la prendre.

"Elle était lourde et sentait le métal et le pétrole."

Rudik a rassemblé une unité de résistance à Kiev, et elle s'entraîne à défendre la capitale ukrainienne.

Elle garde le secret sur l'endroit où elle se trouve, car les services de renseignement l'ont avertie qu'elle figurait sur la "liste des cibles" du président russe Vladimir Poutine.

Malgré cela, elle poursuit son travail très médiatisé de chef du parti de la Voix au Parlement ukrainien, tout en patrouillant dans son quartier avec son unité.

Une photo de Rudik portant son arme est rapidement devenue virale en ligne, et elle dit que cela a incité une vague d'autres femmes à la suivre en prenant les armes.

"J'ai reçu tellement de messages de femmes me disant qu'elles se battent", déclare-t-elle à la BBC.

"Nous ne nous faisons aucune illusion sur ce que sera cette guerre, mais nous savons que nous devons toutes nous battre pour protéger notre dignité, nos corps, nos enfants.

"C'est effrayant, mais je suis aussi en colère et c'est probablement la meilleure humeur que je puisse avoir pour me battre pour mon pays".

Sur les 44 millions de personnes qui vivent en Ukraine, 23 millions sont des femmes, selon la Banque mondiale, et le pays a l'un des plus grands ratios de femmes servant dans ses forces armées.

L'armée ukrainienne affirme que 15,6 % de ses soldats sont des femmes - un chiffre qui a plus que doublé depuis 2014.

Ce nombre pourrait désormais être encore plus élevé après une annonce faite en décembre appelant toutes les femmes âgées de 18 à 60 ans en bonne condition physique à s'inscrire pour un potentiel service militaire.

Celles qui sont appelées ou qui ont choisi de rester derrière peuvent se retrouver dans un danger personnel considérable.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont péri dans les combats depuis l'invasion des Russes, mais les autorités ukrainiennes affirment que plus d'un millier de civils ont été tués depuis l'invasion du 24 février.

Il n'est pas possible de vérifier ce chiffre, mais l'ONU a indiqué qu'au 8 mars, 516 civils avaient été tués.

En outre, on pense que des milliers de combattants des deux camps ont perdu la vie, car les rapports sur les victimes de la guerre continuent de remplir les bulletins d'information mondiaux, et il est probable qu'ils soient bien plus nombreux que les blessés.

Le président Zelensky a déclaré que 1 300 soldats ukrainiens sont morts au cours des deux premières semaines de la guerre.

De nombreux Ukrainiens proches des combats vivent désormais sous terre, dans des sous-sols et des stations de métro, pour se protéger des missiles et des frappes aériennes qui frappent leurs villes.

Les bombardements ne font pas non plus de distinction. Chaque jour, de nouvelles images montrent des maisons de civils détruites, des hôpitaux rasés et des couloirs humanitaires ignorés.

Telle est la réalité pour ceux qui choisissent de rester dans la zone de guerre de l'Ukraine.

Marharyta Rivachenko - "Je n'avais nulle part où aller"

Crédit photo, Marharyta Rivachenko Légende image, Marharyta Rivachenko dit avoir reçu ces fleurs de ses camarades de bataillon à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Aux côtés des hommes politiques, des femmes ordinaires se portent également volontaires pour l'effort de guerre.

Quelques jours avant le début de l'invasion, Marharyta Rivachenko a fêté son 25e anniversaire à Budapest, en Hongrie, avec des amis.

Aujourd'hui, elle a appris à dormir au son des sirènes de raid aérien dans les abris, alors que sa ville est bombardée par les forces russes.

"Quand la guerre a commencé, ma famille était à Kharkiv et j'étais seule à Kiev. Je n'avais nulle part où aller", déclare la responsable des relations publiques à la BBC.

"Je ne voulais pas évacuer, je voulais faire quelque chose, alors j'ai décidé d'aller rejoindre la défense territoriale".

Rivachenko a suivi des cours de premiers secours pour devenir infirmière au sein de son bataillon et se porte aujourd'hui volontaire comme aide-soignante.

"J'ai très peur", déclare-t-elle. "J'aime ma vie et je veux vivre, mais ma vie dépend de cette guerre, donc je dois faire quelque chose pour aider à la terminer."

Yustyna Dusan - "Ma priorité est de survivre"

Crédit photo, Yustyna Dusan Légende image, Avant la guerre, Yustuna Dusan était une militante des droits des animaux, mais elle n'a plus le temps de les aider car elle tente de survivre.

Tout le monde ne peut pas rejoindre les unités de défense du territoire, car il y a déjà tellement de volontaires et tout le monde n'a pas assez d'expérience pour que cela soit sûr.

La consultante en recrutement informatique Yustyna Dusan fait tout ce qu'elle peut pour aider son pays.

"Je suis maintenant dans les réserves et prête à me battre", dit-elle. "J'ai été évacuée à Lviv, car sans arme ni voiture pour aider, je n'étais pas efficace à Kiev.

"Je suis donc volontaire dans une zone sûre pour l'instant afin d'aider à organiser le retour des équipements et de l'aide humanitaire vers la ligne de front."

Avant la guerre, Dusan était une militante des droits des animaux. Mais elle dit ne plus avoir la capacité émotionnelle de se préoccuper des animaux.

"C'est une catastrophe que des animaux soient abandonnés dans les villes pour mourir", dit-elle. "Mais ma priorité est de survivre, afin de pouvoir aider nos forces armées qui resteront debout jusqu'à la fin".

"Nos enfants meurent, et ils veulent tuer tous les Ukrainiens et nous nous sentons si seuls dans cette situation.

"Je veux juste ne pas être tuée."

Olena Biletskyi - "Je veux que ma fille naisse dans une Ukraine libre"

Crédit photo, Ukraine Women's Guard Légende image, Olena Biletskyi, photographiée avant l'invasion, travaille à la formation des civils à la guerre depuis 2014.

La maison de Kiev de l'ancienne avocate Olena Biletskyi est devenue le quartier général de facto de la Garde des femmes d'Ukraine.

Elle est enceinte de six mois et a décidé de rester dans la capitale avec son mari et ses deux filles, âgées de 11 et 16 ans, pour aider à défendre la ville.

"Nous organisons les femmes dans la résistance dans tout le pays", explique-t-elle.

"C'était une décision familiale de rester et de se battre, parce que nous ne voulons pas vivre sous l'occupation.

"C'est une question entre l'esclavage et la liberté et c'est le sentiment des femmes dans tout le pays. Nous resterons donc à Kiev aussi longtemps que nous le pourrons."

Elle et son mari Oleksandr ont coordonné le travail physiquement et psychologiquement exigeant de préparation des civils à la guerre.

Leurs efforts comprennent des formations sur la fabrication de cocktails Molotov, sur l'utilisation de fusils d'assaut et la publication d'informations en 33 langues sur leur site web.

L'organisation de Biletskyi s'efforce également de perturber les marques ultraviolettes qui, selon elle, sont faites par les forces russes pour servir de cibles aux missiles et aux parachutistes - dont une que sa famille a trouvée dans son propre jardin.

"Les premiers jours, la peur et l'anxiété étaient écrasantes", dit-elle. "Mais maintenant, il n'y a plus de peur, juste le désir de vaincre l'ennemi.''

"Je ne voulais pas m'enfuir, et je n'en ai pas l'intention.

"Je ne sais pas si nous allons survivre, mais je veux vivre et rêver d'avoir ma troisième fille dans une Ukraine libre et indépendante. "

Yaryna Arieva - "Je n'ai pas peur pour moi"

Crédit photo, Mikhail Palinchak Légende image, Yaryna Arieva et Svyatoslav Fursin se sont mariés le premier jour de la guerre.

Le matin où Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, Yaryna Arieva n'avait qu'une idée en tête : se marier.

Elle vivait séparée de son nouveau mari, Svyatoslav Fursin, et le couple souhaitait rester ensemble tout au long du conflit.

Les jeunes mariés ont ensuite rejoint ensemble la défense territoriale pour aider à défendre Kiev.

"Je ferai tout ce que je peux pour protéger mon pays et ma ville", déclare-t-elle.

"Ma propriété est ici, mes parents sont ici, mon chat est ici. Tout ce que j'aime est ici, donc je ne peux pas quitter Kiev et je me battrai s'il le faut."

Arieva est adjointe au conseil municipal de Kiev, ce qui signifie qu'elle a reçu une arme et un gilet pare-balles. Elle a rejoint la base de défense territoriale avec son mari, mais elle n'est pas encore assez expérimentée pour participer à des missions de combat.

Au lieu de cela, elle attend des jours entiers, priant, fumant et travaillant, en attendant des nouvelles de son mari, qui se bat sur la ligne de front.

"Avant la guerre, j'avais beaucoup de peurs. J'avais peur des chiens, de l'obscurité", raconte la jeune femme de 21 ans.

"Mais maintenant, la seule peur que j'ai est de perdre mon mari - je n'ai pas peur pour moi.

Crédit photo, Yaryna Arieva Légende image, Fursin a participé à deux missions de combat au cours des deux premières semaines de la guerre, tandis qu'Arieva s'est portée volontaire à la base de la défense territoriale.

Un travail dangereux

Des volontaires meurent sur la ligne de front, dont de nombreuses femmes.

Le 24 février, le premier jour où les chars russes ont pénétré en Ukraine, Iryna Tsvila, 52 ans, vétéran et mère de cinq enfants, a été tuée à Kiev.

Elle s'était portée volontaire pour défendre la ville aux côtés de son mari Dmytro, qui serait également mort le même jour.

Une semaine plus tard, une voiture transportant des personnes livrant de la nourriture à des refuges pour animaux près de Kiev a été la cible de tirs, tuant Anastasiia Yalanskaya, 26 ans, et deux autres personnes.

Les chiens étaient sans nourriture depuis trois jours et elle aurait refusé d'évacuer pour pouvoir les aider.

Une autre jeune volontaire, Valeriia "Lera" Matsetska, a été abattue par un char russe alors qu'elle allait chercher des médicaments pour sa mère, selon son organisation humanitaire, USAID.