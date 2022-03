Psychologie : comment vivre avec ses regrets

*David Robson

BBC Worklife

il y a 30 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les psychologues ont démontré que le regret est une émotion éminemment utile.

On dirait une scène de grande romance. En 1981, un jeune Américain du nom de Bruce est en train de traverser le nord de la France lorsqu'une jolie brune du nom de Sandra monte à Paris et s'assoit à côté de lui. La conversation s'engage facilement, et ils ne tardent pas à rire et à se tenir la main.

Lorsqu'ils atteignent la destination de Sandra - une gare en Belgique -, ils s'embrassent. Et sur une impulsion, Bruce envisage de sauter du train avec elle pour voir où la vie pourrait le mener. Au lieu de cela, il griffonne rapidement son nom et l'adresse de ses parents sur un bout de papier.

Presque aussitôt après la fermeture des portes, Bruce regrette de ne pas avoir suivi son intuition. Après son retour aux Etats-Unis, il a reçu une lettre de Sandra. "C'est peut-être fou, mais quand je pense à toi, je souris", disait-elle, mais - mystérieusement - elle ne contenait pas d'adresse de retour. Au cours des décennies qui ont suivi cette rencontre, Bruce n'a jamais cessé de se demander ce qui aurait pu se passer s'il était descendu avec Sandra.

Cette anecdote n'est que l'un des 16 000 témoignages que l'auteur Daniel Pink a recueillis dans le cadre de son enquête sur les regrets dans le monde. En analysant ces données et en s'appuyant sur les expériences scientifiques les plus récentes, Pink a pu identifier quatre types de regrets et les types d'événements les plus susceptibles de les provoquer.

Cette recherche, présentée dans le nouveau livre de Pink, "The Power of Regret", nous aide à comprendre le rôle crucial que le regret joue dans nos vies, qu'il s'agisse de nourrir des amitiés, de prendre des décisions responsables ou de mesurer les risques. Il met également en évidence le type de regret le plus profond et suggère de nombreuses façons de faire la paix avec nos propres déceptions et erreurs.

Je ne regrette rien ?

Comme beaucoup d'émotions négatives, le regret est souvent considéré comme un sentiment purement indésirable, qu'il convient d'étouffer dans la mesure du possible. Il suffit de penser à la chanson la plus célèbre d'Édith Piaf, ou aux nombreux autres artistes - d'Emmylou Harris à Robbie Williams - qui ont chanté la philosophie de la vie "sans regrets".

Les psychologues ont pourtant démontré qu'il peut s'agir d'une émotion éminemment utile. "Ce serait une très, très mauvaise idée, je pense, d'éliminer les regrets de votre vie", déclare Aidan Feeney, professeur de psychologie à l'université Queen's de Belfast. "C'est un mécanisme permettant d'apprendre à améliorer votre prise de décision - un signal indiquant que vous devez peut-être repenser votre stratégie."

Le regret est une émotion complexe, car il implique une réflexion contre-factuelle, souligne-t-il. Il requiert la capacité d'imaginer d'autres possibilités pour des événements qui se sont déjà produits et la capacité de comparer et d'opposer ces différents résultats pour déterminer celui que vous auriez préféré. En raison de cette complexité, les jeunes enfants sont souvent incapables de ressentir du regret, et cette émotion tend à émerger vers l'âge de 6 ou 7 ans.

Les recherches de Feeney ont montré que cette émotion est essentielle pour comprendre la gratification différée, c'est-à-dire notre capacité à remettre à plus tard une petite récompense pour en obtenir une plus grande. Avec la collaboration de Teresa McCormack, il a présenté deux boîtes à un groupe d'enfants de six à sept ans. Les boîtes étaient équipées d'une serrure à minuterie, l'une s'ouvrant au bout de trente secondes et l'autre au bout de dix minutes (des minuteurs placés à côté de chaque boîte indiquaient aux enfants le temps qu'ils devaient attendre pour la déverrouiller). On a dit aux enfants qu'ils pouvaient choisir une boîte pour gagner leur prix.

Cette tâche était un peu injuste, puisque les enfants ne savaient pas ce que chaque boîte contenait, ce qui signifie que la plupart ont opté pour celle qui s'est ouverte en premier, qui contenait deux bonbons. Ce n'est qu'après avoir pris leur décision qu'ils ont appris que s'ils avaient attendu que l'autre boîte s'ouvre, ils auraient pu avoir quatre bonbons à la place, doublant ainsi leur prix.

Une fois que les enfants ont appris ce fait, l'équipe a vérifié s'ils regrettaient d'avoir pris la mauvaise décision. Le jour suivant, les psychologues ont à nouveau soumis les enfants à la même tâche. Ils ont constaté que les enfants qui avaient développé un sentiment de regret étaient beaucoup plus enclins à attendre la plus grosse récompense que les enfants qui n'avaient pas encore ressenti cette émotion.

Le regret, semble-t-il, les a aidés à devenir plus patients afin qu'ils puissent résister à la tentation d'opter pour le plaisir immédiat. La gratification différée de ce type est une forme essentielle de maîtrise de soi, et est considérée comme très importante pour la réussite des personnes dans la vie. Si vous pouvez, par exemple, renoncer au plaisir de jouer à un jeu vidéo pour étudier en vue d'un examen, vous avez plus de chances d'obtenir une place dans une bonne université, ce qui vous permettra d'avoir des finances plus stables à l'avenir.

Environ 20 % des personnes interrogées disent ressentir du regret "tout le temps"

La littérature psychologique regorge de nombreux autres exemples des avantages du regret. Par exemple, le regret d'une mauvaise négociation commerciale aide les gens à conclure de meilleures affaires à l'avenir. Et si nous avons pris une décision à la hâte, le sentiment de regret nous incite à prendre en compte un plus large éventail d'informations à l'avenir.

De tels résultats devraient nous aider à recadrer cette émotion de manière plus positive, estime Pink. "Nous devrions voir le regret comme un professeur, qui essaie de nous dire quelque chose d'important."

Les quatre saveurs du regret

Le rôle fondamental du regret dans notre cognition peut expliquer pourquoi tant de personnes le ressentent si fréquemment. Pink cite une étude datant de 1984, qui a examiné les conversations de couples de jeunes diplômés et de couples mariés. Dans ces enregistrements, le regret était la deuxième émotion la plus discutée après l'amour. Cette constatation correspond à l'un des questionnaires de Pink, qui demandait à quelle fréquence les gens éprouvaient des regrets. Environ 20 % des personnes interrogées ont déclaré ressentir cette émotion "tout le temps".

En analysant le contenu spécifique de son enquête mondiale sur les regrets, Pink a constaté que les plus gros regrets de la plupart des gens se classent dans l'un des quatre camps différents :

• Les regrets de base tournent autour d'un manque de responsabilité, qui a trahi notre besoin de stabilité. Il s'agit notamment des regrets d'avoir séché l'école, d'avoir trop dépensé ou d'avoir négligé sa santé - de mauvaises habitudes qui ont eu des conséquences négatives à long terme sur la vie.

• Les regrets liés à l'audace viennent du fait que l'on est trop prudent. Comme Bruce l'a constaté dans le train qui traversait la France et la Belgique, des opportunités susceptibles de changer la vie se présentent parfois à nous.

• Les regrets moraux sont centrés sur d'autres personnes, que nous avons blessées par nos propres erreurs. La tromperie d'un partenaire est l'un des exemples les plus évidents et les plus courants.

• Les regrets relationnels concernent les relations perdues avec des membres de la famille, des amis ou des collègues, souvent par simple négligence.

"Ces quatre [catégories de] regrets sont exprimées à maintes reprises dans le monde entier", explique Pink.

Il est intéressant de noter que les regrets de connexion se sont avérés être l'expérience la plus courante dans l'enquête de Pink. Selon lui, nous devrions toujours nous reconnecter lorsque nous sentons qu'une distance s'installe. "Si vous vous demandez si vous devez ou non tendre la main à quelqu'un - le simple fait d'être à ce moment-là a répondu à la question. Cela, pour moi personnellement, a été la plus grande leçon de tout cela", dit-il.

De même, la prévalence des regrets liés à l'audace nous montre le danger d'une trop grande aversion au risque ; parfois, il est bon d'être impulsif. Cela ne signifie pas que nous devrions activement embrasser le danger sur un coup de tête - mais dans de nombreux cas, "les gens voient plus de péril qu'il n'en existe réellement", dit Pink. Cela peut être particulièrement vrai dans les cas où la timidité nous empêche de saisir l'opportunité d'un emploi unique ou d'approcher un amour potentiel. Nous espérons peut-être échapper à la déception ou à l'embarras, mais en retour, nous nous demanderons toujours "et si ?".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque nous refoulons des sentiments douloureux, ils peuvent s'envenimer, mais le fait de parler de la situation nous aide à la considérer de manière plus analytique.

Une stratégie générale pour éviter les regrets futurs consiste à faire un "pré-mortem", c'est-à-dire, imaginer délibérément les pires résultats possibles avant de prendre une décision, suggère Pink. Cette technique pourrait être particulièrement utile pour éviter les regrets moraux et fondateurs, lorsque vous n'agissez pas d'une manière qui respecte vos valeurs et préserve votre santé et votre bonheur futurs.

Les recherches de Pink nous offrent également des moyens de faire face aux regrets que nous avons déjà. Compte tenu de leurs avantages, il n'est certainement pas souhaitable de supprimer complètement ce sentiment, mais certaines stratégies peuvent nous aider à réguler cette émotion, de manière à écouter son message sans nous complaire dans la tristesse de nos erreurs passées.

Selon Pink, la première étape est la divulgation. Lorsque nous refoulons des sentiments douloureux, ils peuvent s'envenimer, mais parler de la situation nous aide à la considérer de manière plus analytique. Si vous n'avez pas envie de partager vos regrets avec un autre être humain, la recherche montre que la rédaction d'un essai privé peut être tout aussi productive. C'est la mise en mots de l'émotion qui semble nous aider à traiter nos sentiments de manière plus constructive.

Deuxièmement, vous pouvez pratiquer l'autocompassion, plutôt que de sombrer dans une autocritique toxique. Pour ce faire, vous devez cesser de vous flageller avec des affirmations telles que "Je suis un tel raté", qui présentent votre erreur comme le signe d'un défaut inné et irrémédiable. Au lieu de cela, vous pouvez essayer d'identifier les facteurs contextuels qui ont pu vous pousser à prendre la mauvaise décision, et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre douleur. "Parfois, nous croyons que notre expérience est plus unique qu'elle ne l'est réellement ; vous pourriez penser que vous êtes la seule personne à avoir eu ce regret", déclare Pink. "Mais croyez-moi, vous n'êtes pas si spécial que ça."

Les recherches menées par Kristin Neff, professeur associé à l'Université du Texas à Austin, montrent que les personnes qui cultivent l'autocompassion ont tendance à se remettre plus rapidement du stress et de la tristesse et - point crucial - elles sont également plus susceptibles de modifier leur comportement à l'avenir que les personnes qui s'autocritiquent, afin de ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs. En d'autres termes, une fois que vous avez reconnu votre erreur, il est plus que possible de vous laisser aller.

Enfin, Pink préconise une stratégie psychologique connue sous le nom de "self-distancing", qui consiste à essayer d'avoir un point de vue extérieur sur ses problèmes. Vous pouvez par exemple vous imaginer conseiller un ami qui a un problème similaire. Des études répétées ont montré que, comme la pratique de l'autocompassion, cette stratégie peut nous aider à considérer notre situation de manière plus philosophique sans que notre pensée ne soit submergée par l'émotion.

Il n'est peut-être jamais trop tard pour commencer à guérir. Pour son livre, Pink a interrogé certains des participants à l'enquête mondiale sur les regrets. Grâce à ces conversations, il a appris que certains tentent aujourd'hui de se racheter pour leurs trahisons passées, tandis que d'autres ont soudainement décidé de reprendre contact avec des amis perdus. Il semble que l'enquête les ait aidés à faire le point sur leurs sentiments et les ait incités à agir.

Bruce, par exemple, essaie de faire la paix avec son plus grand regret. Plus de quarante ans après qu'il a perdu le contact avec Sandra, il a récemment posté un message dans la section "connexions manquées" de Craigslist Paris, dans l'espoir qu'ils puissent enfin se revoir. Il ne peut pas changer le passé, mais, ayant assumé ses regrets, il peut essayer de rattraper tout ce temps perdu.

