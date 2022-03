Guerre Ukraine - Russie : la Russie doit-elle être déconnectée de l'internet après l'invasion de l'Ukraine ?

Jane Wakefield

BBC

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le monde, tant physique que numérique, vit une période sans précédent alors que le conflit en Ukraine continue de faire rage.

Des grandes entreprises telles que Meta, Google et Apple, qui se sont toujours présentées comme des entreprises technologiques neutres, ont maintenant décidé d'afficher leurs couleurs politiques en interdisant leurs produits en Russie en guise de représailles contre l'invasion.

Pendant ce temps, l'internet lui-même change pour les utilisateurs russes : des blocages sur Twitter et Facebook, TikTok empêchant les utilisateurs russes de télécharger des vidéos sur sa plateforme et des rapports selon lesquels la police aurait arrêté des gens dans la rue pour voir ce qu'ils regardent sur leur téléphone.

On se demande maintenant si le conflit pourrait non seulement modifier la géographie du monde, mais aussi changer fondamentalement la nature de l'internet.

La Russie doit-elle être déconnectée de l'internet ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une boîte de connexion à Internet

Le gouvernement ukrainien a désigné des entreprises technologiques individuelles pour leur demander de suspendre leurs services en Russie. La liste des entreprises technologiques qui refusent de faire des affaires ou de vendre leurs produits dans le pays s'allonge de jour en jour.

Aujourd'hui, les dirigeants ukrainiens et les experts en technologie appellent à quelque chose de plus fort : déconnecter complètement la Russie de l'internet.

Ces appels ont reçu un "non" catégorique de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui régit l'internet. Il lui a été demandé de révoquer les domaines de premier niveau russes tels que .ru, ainsi que les certificats SSL (Secure Socket Layers, ou certificats numériques comme on les appelle en anglais).

Dans sa réponse au vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, Goran Marby, le directeur général de l'ICANN, a déclaré : "Dans le cadre de notre mission, nous maintenons la neutralité et agissons en faveur de l'internet mondial. Notre mission ne s'étend pas à la prise de mesures punitives, à l'émission de sanctions ou à la restriction de l'accès à l'internet à des segments de la société, quel que soit le type de provocation."

Le groupe de protection de la vie privée numérique Electronic Frontier Foundation (EFF) est l'une des nombreuses organisations qui ont soutenu cette position.

Dans une déclaration, Corynne McSherry et Konstantinos Komaitis, de l'EFF, ont déclaré que la guerre n'était pas le bon moment pour "jouer avec l'internet". Ils estiment que le fait de s'introduire dans les protocoles de l'infrastructure de l'internet pourrait avoir "des conséquences dangereuses et de grande portée".

Priver les gens de l'outil le plus puissant pour partager l'information

Imposer un dangereux précédent

Compromettre la sécurité et la vie privée

Cloudfare, une entreprise d'infrastructure web qui offre une protection contre les cyberattaques, a également été priée par l'Ukraine de mettre fin à ses services en Russie.

Dans un billet de blog, l'entreprise a déclaré qu'elle avait examiné ces demandes, mais qu'elle était arrivée à la conclusion que "la Russie a besoin de plus d'accès à l'internet, pas de moins".

Crédit photo, Getty Images

Pour beaucoup, les appels à laisser la Russie sans internet sont une pente glissante vers ce que l'on appelle le "splinternet", une situation où chaque pays a des versions différentes de l'internet.

Le Grand Pare-feu de la Chine, comme on l'appelle, est probablement l'exemple le plus clair de la manière dont un pays peut créer sa propre toile.

En Iran, le contenu du web est également contrôlé et les informations extérieures sont limitées par la société publique Iran Telecommunications Company.

La Russie expérimente depuis des années un internet souverain, connu sous le nom de Runet, mais contrairement à la version chinoise qui a été construite à partir de zéro, la version russe est une version du web adaptée pour fonctionner avec l'internet existant.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Pourquoi certains Etats coupe l'accès à Internet

En 2019, le gouvernement russe a déclaré avoir testé le système avec succès. À l'époque, peu de gens comprenaient la nécessité d'un tel système, mais aujourd'hui, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine, "cela a beaucoup plus de sens", a déclaré le professeur Alan Woodward, informaticien à l'Université de Surrey, en Angleterre.

Dans le cadre de ce test, il a été demandé aux fournisseurs d'accès internet russes de configurer l'internet à l'intérieur de leurs frontières comme s'il s'agissait d'un intranet géant (un réseau privé de sites web qui ne communique pas avec le monde extérieur).

L'initiative consistait à restreindre les points de connexion de la version russe du web à son homologue mondiale.

Il semble maintenant que la Russie teste à nouveau ces systèmes : dans un mémo du gouvernement russe, il est demandé aux fournisseurs d'accès à Internet de renforcer la sécurité et de tenter de se connecter à des serveurs DNS en Russie.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Julie Owono : " Internet permet la libre expression et l’instauration de la démocratie ".

Certains ont pensé que ce mémo, ainsi que la date de fin du test fixée au 11 mars, signifiaient que la Russie avait l'intention de mettre fin à l'essai de manière imminente.

Le professeur Woodward considère qu'il s'agit d'un nouveau test pour voir s'ils sont prêts : "Il s'agit plutôt d'un appel de la Russie à ses fournisseurs d'accès à Internet pour qu'ils se préparent, qu'ils fassent des copies locales du DNS (l'annuaire de l'Internet) et qu'ils fassent des versions locales des logiciels tiers qui proviennent de serveurs situés hors de Russie, comme Javascript.

Depuis lors, la Russie a démenti toute intention de s'en séparer, affirmant que le test visait à protéger les sites web russes contre les cyberattaques étrangères.

Mais James Griffiths, auteur du livre "China's Great Firewall", pense que la déconnexion pourrait intervenir à tout moment : "Couper l'internet, s'assurer que les Russes ne consomment que du contenu approuvé par le Kremlin, a un sens stratégique, vous aurez donc une idée de la voie que nous suivons", déclare-t-il à la BBC, il ajoute : "Je ne serais pas surpris qu'elle soit mise en œuvre dans les prochaines semaines ou les prochains mois."

Quelles seraient les conséquences ?

Crédit photo, Getty Images

Abishur Prakash, auteur du livre "The World is Vertical : How Technology is Remaking Globalisation", estime que le conflit est en train de faire passer l'internet d'un "système global dans lequel le monde entier était connecté" à quelque chose de plus fracturé.

"Grâce à la géopolitique, une conception différente de l'internet est en train d'émerger, dans laquelle les nations se déconnectent ou développent une alternative qui leur est propre. Les ponts mondiaux, tels que les plateformes de réseaux sociaux, qui ont relié les gens pendant des décennies, sont en train de s'effondrer."

Et, selon James Griffiths, le nouvel axe de puissance nette sera divisé entre l'Occident et la Chine/Russie.

"Fang Binxing, connu comme le père fondateur du grand pare-feu chinois, s'est rendu en Russie en 2016 pour les aider dans ce qu'ils faisaient et rendre le pare-feu russe beaucoup plus semblable au pare-feu chinois", ajoute-t-il.

Et maintenant, la Russie va à nouveau se tourner vers Pékin alors que les entreprises de l'internet commencent à retirer leurs biens et services. "L'économie russe étant coupée de l'économie mondiale, elle (la Russie) se tourne vers la Chine. Ils (les fournisseurs d'accès à Internet en Russie) vont devoir compter sur la Chine beaucoup plus que par le passé", prédit Griffiths.