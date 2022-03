Santé et bien-être : pourquoi moins vous dormez, plus votre vie est courte

Eva Ontiveros

BBC News

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty Images

Vous en avez probablement assez d'entendre les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise se vanter du peu de sommeil qu'ils ont.

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le manque de sommeil est très dommageable pour notre corps et notre cerveau.

Matthew Walker, professeur de neurosciences et de psychologie à l'université de Berkeley, aux États-Unis, explique pourquoi vous devriez cesser d'admirer les personnes qui dorment peu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le professeur Matthew Walker veut vous ouvrir les yeux... puis vous envoyer au lit.

Walker a également écrit "Why We Sleep", un livre qui peut changer (et prolonger) votre vie.

Il vous explique tout ce que vous devez savoir sur le sommeil et comment développer des habitudes de vie plus saines.

Pourquoi le sommeil est important

Crédit photo, Jasmin Merdan

Toutes les études disent la même chose : plus votre sommeil est court, plus votre vie est courte.

Donc, si vous voulez vivre jusqu'à un âge avancé et rester en bonne santé le plus longtemps possible, vous devez investir dans une bonne nuit de sommeil.

En fait, le sommeil est si bénéfique que le professeur Walker a commencé à pousser les médecins à le prescrire.

Cependant, il faut que cela se fasse naturellement. De nombreuses études établissent un lien entre les somnifères et un risque accru de cancer, d'infections et de mortalité.

Qu'arrive-t-il à notre corps et à notre esprit si nous ne dormons pas ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Notre corps et notre esprit ne peuvent pas fonctionner correctement si nous ne dormons pas suffisamment.

De nombreuses maladies dont nous souffrons ont un lien significatif avec le manque de sommeil.

Par exemple, la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, la dépression, l'anxiété et même le suicide.

Chaque système physiologique important de notre corps et chaque réseau ou opération de l'esprit subit une révision majeure pendant le sommeil.

Si vous ne dormez pas assez, ils seront gravement affectés.

Après cinquante ans de recherches scientifiques, la question n'est plus "qu'est-ce que le sommeil fait pour nous ?" mais "qu'est-ce que le sommeil ne fait pas pour nous ?".

Combien de temps de sommeil faut-il avoir pour se sentir bien ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de sommeil vous rendra plus heureux.

Vous devez dormir au moins sept à neuf heures.

Si vous dormez moins de sept heures, votre système immunitaire et vos performances cognitives commencent à en pâtir.

Après avoir été éveillé pendant vingt heures, vous serez aussi affaibli que si vous étiez ivre.

L'un des problèmes liés au manque de sommeil est que l'on ne se rend pas compte à ce moment-là des dégâts qu'il provoque.

Imaginez un conducteur ivre dans un bar, qui ramasse ses clés de voiture et dit : "Je vais bien, je peux conduire." Mais tu sais qu'il ne va pas bien, il pense juste qu'il va bien.

Nous dormons de moins en moins. Pourquoi ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La sieste peut être tentante, mais elle peut rendre le sommeil plus difficile la nuit.

Une tendance claire se dégage de l'examen des données des pays industrialisés : au cours des cent dernières années, le temps de sommeil a diminué.

Si nous dormons moins, nous avons plus de mal à entrer dans le cycle REM (Rapid Eye Movement), celui où nous rêvons.

Interrompre le sommeil est très néfaste, car il est crucial pour notre créativité et essentiel pour notre santé mentale.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens dorment de moins en moins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Diriez-vous que ce bébé est paresseux ?

1. Le manque de connaissances. La communauté scientifique sait combien il est crucial d'avoir une bonne nuit de sommeil, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à le faire savoir au grand public. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi le sommeil est important.

La communauté scientifique sait combien il est crucial d'avoir une bonne nuit de sommeil, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à le faire savoir au grand public. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi le sommeil est important. 2. Le rythme de vie . Nous travaillons généralement plus longtemps et passons plus de temps à nous rendre au travail et à en revenir. Nous quittons la maison tôt le matin et rentrons tard le soir, et naturellement nous ne voulons pas manquer de passer du temps avec notre famille et nos amis. Être en famille, sortir avec des amis, regarder la télévision... Au final, cela dévore notre journée et nous sacrifions des heures de sommeil.

Nous travaillons généralement plus longtemps et passons plus de temps à nous rendre au travail et à en revenir. Nous quittons la maison tôt le matin et rentrons tard le soir, et naturellement nous ne voulons pas manquer de passer du temps avec notre famille et nos amis. Être en famille, sortir avec des amis, regarder la télévision... Au final, cela dévore notre journée et nous sacrifions des heures de sommeil. 3. Attitudes et croyances. Dormir est mal vu par la société. Si vous disiez à quelqu'un que vous avez dormi neuf heures, il penserait probablement que vous êtes un fainéant. Nous stigmatisons donc le sommeil et de nombreuses personnes se vantent du peu de sommeil qu'elles ont chaque nuit… Personne ne penserait qu'un bébé qui dort est paresseux, car nous savons que le sommeil est absolument essentiel à son développement. Mais cette notion change lorsque nous atteignons l'âge adulte. Non seulement nous abandonnons l'idée que le sommeil est nécessaire, mais nous punissons les gens qui dorment quand ils en ont besoin.

Dormir est mal vu par la société. Si vous disiez à quelqu'un que vous avez dormi neuf heures, il penserait probablement que vous êtes un fainéant. Nous stigmatisons donc le sommeil et de nombreuses personnes se vantent du peu de sommeil qu'elles ont chaque nuit… Personne ne penserait qu'un bébé qui dort est paresseux, car nous savons que le sommeil est absolument essentiel à son développement. Mais cette notion change lorsque nous atteignons l'âge adulte. Non seulement nous abandonnons l'idée que le sommeil est nécessaire, mais nous punissons les gens qui dorment quand ils en ont besoin. 4. Manque de lumière naturelle . Nous n'aimons pas être privés de lumière quand il fait nuit. Mais l'obscurité est nécessaire pour libérer une hormone essentielle appelée mélatonine qui nous aide à bien dormir. Malheureusement, l'un des effets secondaires du progrès est que nous sommes constamment sous une lumière artificielle. Ce phénomène s'est aggravé avec l'arrivée des écrans LED, car ils projettent une puissante lumière bleue qui bloque la mélatonine.

. Nous n'aimons pas être privés de lumière quand il fait nuit. Mais l'obscurité est nécessaire pour libérer une hormone essentielle appelée mélatonine qui nous aide à bien dormir. Malheureusement, l'un des effets secondaires du progrès est que nous sommes constamment sous une lumière artificielle. Ce phénomène s'est aggravé avec l'arrivée des écrans LED, car ils projettent une puissante lumière bleue qui bloque la mélatonine. 5. Température. Autre effet secondaire inattendu du progrès : nous ne connaissons plus le flux naturel du chaud et du froid pendant la période de 24 heures. Nous voulons tous des maisons chaudes, mais nous avons également besoin d'un peu de fraîcheur pour passer une bonne nuit de sommeil. Notre cerveau et notre corps ont besoin de réduire cette température centrale, d'environ 1°C en moins, pour que nous puissions nous détendre naturellement. La plupart d'entre nous règlent le chauffage trop haut : si vous voulez bien dormir, réglez votre thermostat à 18°C la nuit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, A quand remonte la dernière fois où vous n'avez pas allumé les lumières la nuit ?

Maintenant que vous avez vu les erreurs que vous commettez, les dégâts peuvent-ils être inversés ?

Oui et non : vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez perdu, mais il n'est jamais trop tard pour changer vos habitudes et commencer à prendre soin de vous.

L'une des grandes idées fausses est que si vous n'avez pas bien dormi, vous pouvez "rattraper le sommeil". Vous ne pouvez pas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques savent désormais qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle à la créativité.

Le sommeil n'est pas comme une banque, où l'on peut accumuler des dettes et les rembourser plus tard.

C'est pourtant ce que font de nombreuses personnes : elles ne dorment pas assez pendant la semaine et essaient de se rattraper le week-end. C'est ce qu'on appelle le jet-lag social ou même la boulimie de sommeil.

Ce que vous pouvez faire, c'est changer vos habitudes.

Des études montrent que les personnes qui avaient l'habitude de mal dormir, mais qui ont changé leurs habitudes et ont commencé à dormir davantage, ont évité le déclin dégénératif et la maladie d'Alzheimer de plus de dix ans par rapport aux personnes qui n'ont pas changé leurs habitudes.

Mais pourquoi ne pouvons-nous pas stocker le sommeil ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Imaginez si nous étions capables de stocker le sommeil.

Imaginez que nous puissions stocker des heures de sommeil et les utiliser comme bon nous semble. Ne serait-ce pas merveilleux ?

Il existe un précédent en biologie : on l'appelle la cellule de graisse.

Le progrès nous a donné la cellule graisseuse, grâce à laquelle nous pouvons stocker de l'énergie en période d'abondance, ce qui nous permet de survivre en période de famine. Les avantages de faire des cauchemars

Alors pourquoi n'avons-nous pas développé un système similaire pour stocker le sommeil ?

Parce que nous sommes la seule espèce qui se prive délibérément de sommeil sans raison apparente.