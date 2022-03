Guerre Ukraine - Russie : Fact-checking sur les allégations de la Russie sur l'utilisation d'armes biologiques

Par Olga Robinson, Shayan Sardarizadeh et Jake Horton

BBC Reality Check et BBC Monitoring

il y a 56 minutes

Crédit photo, Channel One Légende image, La télévision d'État russe a montré des sites qui, selon les responsables, sont utilisés pour développer des armes biologiques

La Russie a affirmé sans aucune preuve que des armes biologiques étaient développées dans des laboratoires en Ukraine avec le soutien des États-Unis.

Elle a dit que du matériel est détruit pour dissimuler le programme d'armement du pays, mais les États-Unis disent que c'est "un non-sens total" et que la Russie invente de faux récits pour justifier ses actions en Ukraine.

Les États-Unis financent la recherche sur les armes biologiques en Ukraine : aucune preuve

La Russie a accusé les États-Unis et l'Ukraine de travailler avec des "agents pathogènes d'infections dangereuses" dans 30 laboratoires à travers le pays. Les agents pathogènes sont des micro-organismes qui peuvent causer des maladies.

L'Ukraine compte des dizaines de laboratoires de santé publique qui travaillent à la recherche et à l'atténuation des menaces de maladies dangereuses.

Certains de ces laboratoires reçoivent un soutien financier et autre des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - comme c'est le cas dans de nombreux autres pays.

Malgré les affirmations russes selon lesquelles il s'agit de laboratoires "secrets", les détails de l'implication des États-Unis peuvent être trouvés sur le site Web de l'ambassade des États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États-Unis affirment financer des travaux dans des laboratoires ukrainiens pour lutter contre des maladies dangereuses

De plus, les États-Unis ont mis en place leur « programme de réduction de la menace biologique » dans les années 1990 après la chute de l'Union soviétique pour réduire le risque lié aux armes biologiques qui avaient été abandonnées dans des pays comme l'Ukraine.

Dans le cadre de ce programme, certains laboratoires reçoivent des fonds des États-Unis pour la modernisation et l'équipement, mais sont gérés localement, et non par les États-Unis.

Le département américain de la Défense travaille en partenariat avec le ministère ukrainien de la Santé depuis 2005 pour améliorer les laboratoires de santé publique du pays.

Les États-Unis fournissent un soutien technique et, selon l'ambassade des États-Unis en Ukraine, "travaillent avec les pays partenaires pour contrer la menace d'épidémies (intentionnelles, accidentelles ou naturelles) des maladies infectieuses les plus dangereuses au monde".

Il n'y a aucune preuve qu'ils travaillent à produire des armes biologiques. En janvier, les États-Unis ont déclaré que leur programme faisait le contraire et visait en fait à « réduire la menace de prolifération des armes biologiques ».

Il y a eu des allégations similaires non fondées de la part de la Russie dans le passé concernant des biolabs soutenus par les États-Unis opérant dans ses pays voisins.

En 2018, des médias d'État russes ont rapporté que des médicaments non testés avaient été administrés à des citoyens dans un laboratoire financé par les États-Unis dans la Géorgie voisine.

La BBC a visité le site et s'est entretenue avec des personnes impliquées dans la recherche et n'a trouvé aucune preuve à l'appui des affirmations.

En savoir plus sur la crise ukrainienne

L'Ukraine a détruit des agents pathogènes pour cacher des recherches illégales : aucune preuve

Des responsables russes ont également affirmé que l'Ukraine avait tenté de dissimuler des preuves d'activités interdites.

Le général Igor Kirillov a déclaré que des documents découverts par l'armée russe en Ukraine le 24 février - le jour où l'invasion russe a commencé - "montrent que le ministère ukrainien de la Santé s'est fixé pour tâche de détruire complètement les bio-agents dans les laboratoires".

"Le Pentagone sait que si ces documents tombent entre les mains d'experts russes, il est fort probable que l'Ukraine et les États-Unis seront reconnus coupables d'avoir violé la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines", déclare-t-il.

Crédit photo, Rossiya 1 TV Légende image, L'un des documents que les responsables russes disent avoir récupérés d'Ukraine

BBC News n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les documents cités par le général Kirillov.

L'OMS a déclaré à BBC News qu'elle avait conseillé à l'Ukraine de détruire les agents pathogènes à haut risque stockés dans les laboratoires de santé publique du pays pour éviter "tout déversement potentiel" qui propagerait la maladie parmi la population.

L'agence a déclaré qu'elle avait collaboré avec des laboratoires de santé publique ukrainiens pendant plusieurs années pour améliorer la biosûreté et la biosécurité et aider à prévenir "la libération accidentelle ou délibérée d'agents pathogènes".

L'OMS n'a pas précisé quand la recommandation avait été faite ni si elle avait été suivie. Il n'a pas non plus fourni de détails sur le type d'agents pathogènes stockés dans les laboratoires ukrainiens. Cependant, les États-Unis ont déclaré que le ministère ukrainien de la Santé avait ordonné "l'élimination sûre et sécurisée des échantillons" après l'invasion russe afin de limiter le risque en cas d'attaque militaire russe.

"Rien n'indique que des laboratoires ukrainiens aient été impliqués dans une activité néfaste, ou dans une recherche ou un développement en violation de la Convention sur les armes biologiques", déclare Filippa Lentzos, experte en biosécurité au King's College de Londres.

Elle ajoute que les agents pathogènes stockés dans les laboratoires biologiques sont simplement des bactéries et des virus, et "pas des plans ou des composants d'armes biologiques".

"La raison pour laquelle ils sont conservés dans des installations sécurisées est pour la biosécurité, afin que les gens ne se rendent pas malades en y ayant accès."

Un nombre élevé d'agents pathogènes indique une recherche sur les armes : Faux

Le général Kirillov a également affirmé que la nature hautement militarisée du travail dans les laboratoires biologiques ukrainiens est confirmée par "un nombre excessif de bio-pathogènes" qui y sont stockés.

Mais le Dr Lentzos dit que cet argument ne suit aucune science logique. "Les chiffres n'ont pas vraiment d'importance, vous pouvez facilement cultiver des agents pathogènes dans un laboratoire" à partir d'un petit échantillon.

"Ces laboratoires publient des publications librement accessibles. Ils collaborent à de nombreux projets de santé publique avec des partenaires mondiaux", explique Brett Edwards, maître de conférences en sécurité et politique publique à l'Université de Bath.

« Consacrer des sommes considérables et des ressources importantes à la recherche sur les armes biologiques n'a aucun sens stratégique pour l'Ukraine compte tenu de la difficulté à les utiliser dans un conflit », fait valoir Dan Kaszeta, ancien militaire américain et expert en défense contre les armes biologiques.

"Les armes de guerre conventionnelles sont beaucoup plus faciles et plus efficaces à utiliser pour des pays comme l'Ukraine", déclare-t-il.

Où ailleurs ces affirmations ont-elles été répétées ?

Les affirmations de Moscou concernant les laboratoires ukrainiens ont été reprises par la Chine cette semaine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian accusant les États-Unis d'utiliser les installations pour "mener des plans bio-militaires" .

Des accusations similaires ont également été portées par des responsables iraniens et syriens.

Bien que les allégations aient trouvé un écho ailleurs, "la plupart des messages russes sont destinés à cibler leur propre population", selon Milton Leitenberg, chercheur associé principal au Centre d'études internationales et de sécurité de l'Université du Maryland (CISSM).