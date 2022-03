Guerre Ukraine - Russie : pourquoi Vladimir Poutine n'aurait pas pu entraîner des combattants en Afrique

Une image en noir et blanc, dont certains prétendent à tort qu'elle montre le président russe Vladimir Poutine en train de former des mouvements de libération en Afrique australe, circule sur internet.

Mais elle ne montre pas M. Poutine en Afrique, et le moment où les gens prétendent qu'elle a été prise est également incorrect.

Poutine n'était pas en Tanzanie

Le futur président du Mozambique, Samora Machel, et Emmerson Mnangagwa, aujourd'hui président du Zimbabwe, étaient également présents sur la photo, affirme-t-on.

"Poutine a séjourné en Tanzanie pour former des combattants de la liberté pendant quatre ans, de 1973 à 1977", affirme également le blog.

M. Poutine a visité plusieurs pays africains en tant que premier ministre et président.

Le profil de M. Poutine sur le site web du Kremlin montre qu'il étudiait à l'Université d'État de Leningrad à l'époque et qu'il a obtenu son diplôme en 1975.

La formation offerte aux combattants de la liberté mozambicains dans des camps en Tanzanie, dit-il, "était dispensée par des instructeurs chinois et non par les Soviétiques".

Par ailleurs, M. Mnangagwa n'aurait pas pu se trouver en Tanzanie en 1973, car il a été arrêté en 1965 et emprisonné pendant dix ans par le gouvernement de la Rhodésie du Sud, alors à majorité blanche.

Une visite russe au Mozambique dans les années 1980 ?

M. Poutine travaillait en tant qu'agent du KGB en Allemagne de l'Est entre 1985 et 1990 et, au début, il aurait été un officier de rang inférieur, ce qui rend très improbable qu'il ait été un membre dirigeant d'une telle délégation.