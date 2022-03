Brittney Griner : comment une star du basket-ball américain peut-elle disparaître comme ça ?

Par Holly Honderich

BBC News

il y a 9 minutes

Crédit photo, Getty Images

Elle est sans doute la plus grande joueuse de basket de tous les temps, et elle est détenue à Moscou en pleine guerre. Les fans veulent savoir pourquoi plus de gens ne font pas attention.

Dans l'une des dernières apparitions publiques de Brittney Griner, filmée par la télévision en circuit fermé, on voit la joueuse de basket professionnelle américaine passer la sécurité de l'aéroport en traînant une petite valise noire.

Mme Griner, centre vedette des Phoenix Mercury, avait atterri à l'aéroport de Sheremetyevo, dans la banlieue de Moscou, pour jouer une nouvelle saison dans une ligue russe.

Sur les images de sécurité, elle porte des chaussures de course, un pantalon de survêtement noir et un sweat-shirt à capuche noir sur lequel est inscrit "Black Lives for Peace", ses cheveux noirs tombant en tresses sur ses épaules.

Du haut de son mètre quatre-vingt-dix - une taille standard pour le basket-ball - elle domine les agents des douanes et les autres voyageurs.

Sur un autre cliché, on la voit assise en face d'un homme, apparemment un agent des douanes, qui secoue la tête en disant "non". Puis plus rien, jusqu'à ce qu'une photo d'identité russe apparaisse à la télévision d'État la semaine dernière.

Mme Griner, 31 ans, aurait été arrêtée par les autorités russes pour trafic de drogue.

Un mois après sa détention, on sait peu de choses sur sa situation.

L'incertitude quant à son sort a suscité une vague de soutien à la joueuse, qui est considérée par les fans et les analystes sportifs comme étant peut-être la meilleure joueuse de basket-ball de tous les temps.

Elle a également suscité un sentiment d'indignation chez certains fans, qui estiment que la réaction à la détention de Mme Griner a été étrangement discrète.

Les fans et les experts affirment que l'attention dont elle a fait l'objet par rapport aux joueurs masculins met en évidence les inégalités de genre qui existent depuis longtemps dans le sport professionnel.

"S'il s'agissait d'une joueuse de la NBA [ligue professionnelle masculine] de son calibre... cela ferait la couverture non seulement de toutes les pages sportives, mais aussi de toutes les pages d'information du monde", a déclaré Tamryn Spruill, une journaliste sportive qui écrit un livre sur la WNBA et Mme Griner.

Brittney Griner aurait été détenue pendant près de quatre semaines.

Brittney Griner, qui évolue dans la ligue depuis neuf ans, est "la meilleure des meilleures", selon Melissa Isaacson, journaliste sportive et professeur à l'université Northwestern, dans l'État américain de l'Illinois.

"Elle est en quelque sorte le Tom Brady de son sport", a affirmé Mme Isaacson. "On pourrait dire avec beaucoup de justesse qu'elle est l'une des meilleures athlètes du monde".

Originaire de Houston, au Texas, elle a obtenu une bourse de basket-ball à l'université Baylor, où elle a mené l'équipe à un championnat national.

Elle est maintenant l'une des joueuses les plus dominantes de l'histoire de la WNBA, largement considérée comme la meilleure joueuse offensive de la ligue.

Peu de personnes ont accompli ce que Mme Griner a fait - remporter un championnat universitaire, des titres WNBA et Euroleague et une médaille d'or olympique. Et, chose célèbre, sa capacité à dunker est inégalée.

En dehors du terrain, elle est également considérée comme une pionnière, ayant fait son coming out à l'âge de 22 ans, juste au moment de son entrée dans le sport professionnel.

Elle est ensuite devenue le premier choix de la WNBA cette année-là et, peu après, la première athlète ouvertement gay à être sponsorisée par Nike.

"Avant Griner, il y avait cette ombre sur la ligue, où l'on disait 'ne dites pas gay'", a expliqué Mme Spruill. "Et elle s'est juste dit 'on s'en fout, c'est ce que je suis'".

"BG a toujours été une pionnière", a confié la coéquipière de Griner, Diana Taurasi.

Brittney Griner a été la première athlète ouvertement gay à recevoir le soutien de Nike.

Malgré tout, Mme Griner avait un deuxième emploi, et c'est pourquoi elle s'était envolée pour la Russie - pour jouer pour l'équipe d'EuroLeague UMMC Ekaterinburg, où elle travaillait depuis 2014 pendant l'intersaison américaine.

Environ la moitié des joueuses de la WNBA participent à des compétitions à l'étranger pendant l'intersaison. Pour la plupart, c'est un moyen d'augmenter leurs revenus nationaux : Les joueuses de la WNBA reçoivent environ cinq fois plus en Russie qu'aux États-Unis.

"Si elle était Steph Curry ou LeBron James, elle ne serait pas du tout là-bas car elle gagnerait suffisamment d'argent", a indiqué Mme Spruill.

Les homologues de Mme Griner dans la ligue masculine gagnent plus de 200 fois le salaire maximum de la WNBA.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, l'EuroLeague a suspendu toutes les équipes russes et les responsables américains et de la WNBA ont commencé à rappeler les joueuses hors du pays.

Mais il était trop tard pour Brittney Griner, qui serait entrée en Russie une semaine plus tôt, le 17 février, bien que le moment de son entrée ne soit pas clair.

Le service fédéral des douanes russe a déclaré dans un communiqué de presse qu'un chien renifleur avait conduit les autorités à fouiller les bagages à main d'une basketteuse américaine et qu'il avait trouvé des cartouches de vape contenant de l'huile de haschich. L'agence de presse russe, Tass, a identifié la joueuse comme étant Mme Griner.

Les autorités russes n'ont confirmé sa détention que la troisième semaine de mars, bien qu'elles aient révélé qu'elle avait été arrêtée à l'aéroport en février. L'endroit où elle est détenue, et dans quelles circonstances, n'est pas connu du public.

Griner est la première femme de la ligue à faire des dunks réguliers.

Les autorités américaines et les représentants de Brittney Griner ont gardé le silence, sauf pour dire qu'ils s'efforcent de la ramener chez elle.

Un porte-parole du département d'État a confirmé la détention de la joueuse, déclarant à la BBC qu'ils étaient "au courant et étroitement impliqués dans cette affaire".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré la semaine dernière que les responsables américains "font tout ce qu'ils peuvent" pour l'aider.

"Je ne peux pas dire grand-chose, compte tenu des considérations de confidentialité à ce stade", a déclaré M. Blinken.

L'agent de Mme Griner, Lindsay Colas, a déclaré être en "contact étroit" avec la joueuse et son avocat en Russie, mais n'a pas pu faire d'autres commentaires.

Bien que rien n'indique que l'arrestation de Mme Griner soit liée à l'invasion de l'Ukraine, certains responsables américains ont indiqué que les relations tendues entre les États-Unis et la Russie pourraient compromettre son retour en toute sécurité.

"Nous ne voulons pas que Mme Griner devienne un pion dans la bataille politique qui se déroule actuellement dans le monde entier", a déclaré John Garamendi, membre de la commission des services armés de la Chambre des représentants.

"La guerre en Ukraine a essentiellement rompu les liens diplomatiques entre les États-Unis et la Russie", a déclaré M. Garamendi. "Cela va exacerber cette question".

La Russie a jusqu'à présent bloqué l'accès consulaire à Brittney Griner pour l'ambassade des États-Unis, a-t-il déclaré.

Elle risque jusqu'à 10 ans de prison si elle est condamnée pour trafic de drogue.

L'ambassade des États-Unis en Russie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La star du basket-ball est restée dominante dans la WNBA depuis son année de début.

Alors que Mme Griner approche de la fin de ce qui aurait été un mois de détention, certains fans ont été laissés incrédules par le manque apparent d'attention des médias sportifs pour une athlète de classe mondiale en prison.

Certains ont émis l'hypothèse que ce silence pourrait être intentionnel - un effort pour éviter d'enflammer une situation déjà précaire dans le cadre des négociations avec la Russie.

Mais d'autres, comme Mme Spruill, estiment que la couverture quelque peu étouffée de Mme Griner met en évidence les inégalités évidentes auxquelles sont confrontées les athlètes féminines.

Les joueurs masculins ont fait couler beaucoup plus d'encre - qu'il s'agisse de la retraite en dents de scie du joueur de football américain Tom Brady, de la saga Covid de Novak Djokovic en Australie ou du statut vaccinal d'Aaron Rodger - que Brittney Griner, souligne Mme Spruill.

Près de 60 000 fans ont signé une pétition en ligne, organisée par Mme Spruill, demandant au gouvernement américain de donner la priorité à son retour en toute sécurité et de la traiter comme "toute autre icône sportive".

"Il n'y a absolument pas eu assez de couverture médiatique", a déclaré Mme Spruill. "Il m'est difficile de lire cela autrement que comme un choix des médias au sens large".

La femme de Mme Griner, Cherelle, a posté sur Instagram la semaine dernière au sujet de la douloureuse attente.

"Les gens disent 'restez occupés'. Pourtant, il n'y a pas une tâche dans ce monde qui pourrait empêcher l'un d'entre nous de s'inquiéter pour toi. Mon cœur, nos cœurs, sautent tous des battements chaque jour qui passe", a-t-elle écrit.