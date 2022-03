Guerre Ukraine - Russie : au-delà, 7 autres conflits sanglants dans le monde aujourd'hui

Daniel Gallas

BBC News Brésil

il y a 45 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Une guerre de 16 mois en Éthiopie a poussé 900 000 personnes vers la faim

La guerre en Ukraine déclenche une mobilisation internationale comme on en a rarement vu au cours des dernières décennies.

Même si aucun pays n'a envoyé de troupes, l'Ukraine reçoit un soutien militaire, une aide humanitaire et des manifestations d'alliance de différentes parties du monde.

En l'espace de quelques jours, les États-Unis et l'Europe ont imposé à la Russie des sanctions internationales parmi les plus importantes jusqu'ici.

Cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelenzky est devenu le premier dirigeant mondial à s'adresser au Parlement britannique - par vidéoconférence -, où il a été ovationné, comme cela a été le cas lors de presque toutes les participations de responsables ukrainiens à des forums internationaux.

Le conflit fait la Une de la plupart des antennes de presse du monde.

A lire aussi :

On estime que la guerre en Ukraine, qui n'en est peut-être qu'à ses débuts, a déjà fait des centaines de morts parmi les civils et contraint 2 millions de personnes à fuir leur foyer.

La situation humanitaire de l'Ukraine est préoccupante et a été alertée par plusieurs organisations internationales.

Cependant, si l'on compare avec d'autres conflits qui existent dans le monde aujourd'hui, il y a plus de morts et de souffrances humaines causées dans d'autres guerres qui reçoivent moins d'attention et d'aide internationale (voir ci-dessous dans ce rapport sept conflits graves qui reçoivent relativement peu d'attention internationale).

C'est le cas du conflit au Yémen, qui dure depuis au moins 11 ans. Les chiffres sont choquants : plus de 233 000 morts et 2,3 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. La population manque d'eau potable et de soins médicaux.

L'Organisation des Nations unies (ONU) classe le Yémen comme la pire situation humanitaire au monde.

Également loin des projecteurs de la diplomatie internationale, une guerre a débuté en novembre 2020 en Éthiopie entre le gouvernement central et un parti politique de la région du Tigré.

Le conflit n'a aucun signe de fin prochaine - et on estime que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Des rapports font état de crimes de guerre, tels que des meurtres de civils et des viols collectifs.

'Certains sont plus égaux que d'autres'

Le déclenchement de la guerre en Ukraine a conduit les personnes impliquées dans d'autres conflits à se demander pourquoi il existe une telle différence dans le traitement international des événements.

"Sur notre continent, il a été surprenant de constater que tous les conflits armés ne sont pas traités avec le même manque de détermination que de nombreux combats en Afrique", écrit le journaliste algéro-canadien Maher Mezahi, en comparant les répercussions du conflit ukrainien avec d'autres en Éthiopie et au Cameroun.

"Oui, [dans les conflits africains] il y a des déclarations d'inquiétude et des envoyés internationaux en mission, mais pas de couverture 24 heures sur 24, pas de déclarations télévisées en direct des dirigeants mondiaux et pas d'offres d'aide enthousiastes."

"Nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres".

Pour le président de l'ONG International Crisis Group, Comfort Ero, il est inquiétant de constater qu'il y a tant de souffrance humaine dans le monde aujourd'hui et que ce problème devrait être en tête de l'agenda international.

"Il est vrai que l'une des préoccupations dans le monde, et en particulier en Afrique, est la prise de conscience que la rapidité de l'Europe et de ses alliés, notamment les États-Unis, [à réagir à la guerre en Ukraine] suggère qu'un conflit en Europe est pris plus au sérieux", déclare Ero à BBC News Brazil.

L'organisation surveille les conflits dans le monde et a dressé plus tôt cette année une liste de dix conflits internationaux qui nécessitent l'attention de la communauté internationale. Parmi ces conflits figurent le Yémen, l'Éthiopie, Haïti et le Myanmar.

Mais même Crisis Group a placé l'Ukraine en tête de sa liste - comprenant qu'il y a des risques spécifiques en Ukraine qui font de ce conflit une menace pour la sécurité mondiale, même si le nombre de morts et de personnes en situation de détresse humanitaire est plus faible qu'ailleurs dans le monde.

"Pour Crisis Group, la guerre en Ukraine n'est pas plus importante parce qu'elle se déroule en Europe. Chaque mort, chaque victime, chaque personne déplacée pendant la guerre est une tragédie, peu importe où elle se déroule. Mais cela étant dit, je crois que la guerre d'Ukraine a le potentiel d'être le danger immédiat le plus sérieux pour la paix et la sécurité internationales, et est probablement la violation la plus grave de la souveraineté d'un autre pays depuis au moins l'Irak", déclare le président de l'ONG.

Voici sept conflits qui ne font pas toujours la une de l'actualité, mais qui ont causé des souffrances humaines à grande échelle.

1. Éthiopie

Crédit photo, Reuters Légende image, Le conflit en Éthiopie dure depuis plus d'un an et cause d'énormes souffrances.

Une guerre de 16 mois en Éthiopie a laissé 900 000 personnes affamées, selon les estimations du gouvernement américain. Les rebelles qui combattent dans le pays affirment que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une forme d'aide alimentaire.

Le conflit qui a éclaté en novembre 2020 est l'un des plus brutaux du monde actuel, avec des rapports faisant état de meurtres de civils et de viols collectifs, selon Amnesty International.

Il s'agit d'un différend entre divers groupes ethniques qui tentent de vivre ensemble depuis près de 30 ans. Depuis 1994, l'Éthiopie dispose d'un système de gouvernement fédéral parfois appelé fédéralisme ethnique, dans lequel chacune des dix régions du pays est contrôlée par différents groupes ethniques.

L'une d'entre elles est la région Tigré, contrôlée par un parti politique appelé le Front de libération du peuple Tigré (FLPT) - qui est composé de personnes issues de ce groupe ethnique. Ce Front est à la tête d'une coalition de quatre partis qui dirige l'Éthiopie depuis 1991.

Sous cette coalition, l'Éthiopie est devenue plus prospère et plus stable, malgré des préoccupations croissantes concernant les droits de l'homme et le niveau de démocratie. Ce mécontentement s'est transformé en protestation, ce qui a conduit à un remaniement gouvernemental au cours duquel l'homme politique Abiy Ahmed est devenu premier ministre.

Abiy a libéralisé la politique, créé un nouveau parti (le Parti de la prospérité) et écarté les principaux dirigeants du gouvernement accusés de corruption et de répression.

Abiy a mis fin à un différend territorial de longue date avec l'Érythrée voisine et a reçu le prix Nobel de la paix en 2019 - ce qui lui a valu des éloges au niveau national.

Cependant, les hommes politiques du Tigré ont vu les réformes d'Abiy comme une tentative de centraliser le pouvoir et de détruire le système fédéral éthiopien.

En 2020, le Tigré a organisé des élections locales qui ont été considérées comme illégales par Abiy. En novembre de la même année, un conflit a éclaté.

Des soldats érythréens alliés au gouvernement éthiopien se battent également. Les deux parties au conflit sont accusées d'atrocités. Pour l'instant, rien n'indique que le conflit puisse prendre fin, car aucune négociation n'est même en cours.

2. Yémen

Crédit photo, EPA Légende image, L'ONU déclare que la situation au Yémen est le pire désastre humanitaire actuel

L'ONU déclare que la guerre au Yémen a entraîné des niveaux de souffrance choquants et causé la pire catastrophe humanitaire au monde.

Le conflit a déjà fait 233 000 morts, dont 131 000 dus à des causes indirectes telles que le manque de nourriture, de services de santé et d'infrastructures. Plus de 10 000 enfants sont morts en conséquence directe des combats.

Quatre millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers et plus de 20,7 millions (71 % de la population du pays) ont besoin d'une forme d'aide humanitaire ou de protection pour leur survie.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Yémen

Selon l'ONU, 5 millions de Yéménites sont au bord de la famine et près de 50 000 connaissent déjà des conditions proches de la famine. On estime que 2,3 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 400 000 risquent de mourir sans traitement, selon l'ONU.

La moitié seulement des 3 500 installations médicales du pays étant pleinement opérationnelles et 20 % des districts n'ayant pas de médecin, près de 20 millions de personnes n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Une personne sur deux n'a pas non plus accès à l'eau potable.

Le conflit trouve son origine dans l'échec d'un processus politique censé apporter la stabilité au Yémen après la révolution yéménite de 2011 - qui s'inscrivait dans le cadre du printemps arabe - qui a contraint le président autoritaire de longue date Ali Abdullah Saleh à céder le pouvoir à son vice-président, Abdrabbuh Mansour Hadi.

En tant que président, M. Hadi a dû faire face à un certain nombre de problèmes, notamment des attaques de djihadistes, un mouvement séparatiste dans le sud, la loyauté persistante du personnel de sécurité envers M. Saleh, ainsi que la corruption, le chômage et l'insécurité alimentaire.

Le mouvement houthi - officiellement connu sous le nom d'Ansar Allah (Partisans de Dieu) - a profité de la faiblesse du nouveau président.

Les Houthis, qui défendent la minorité chiite musulmane zaïdite du Yémen et ont mené une série de rébellions contre Saleh au cours de la décennie précédente, ont pris le contrôle de leur région centrale du nord, la province de Saada, au début de 2014 et ont commencé à progresser vers le sud. Désabusés par le gouvernement, de nombreux Yéménites ordinaires - y compris des Sunnites - les ont soutenus et, fin 2014, les rebelles ont commencé à s'emparer de la capitale, Sanaa.

Ce qui se passe au Yémen pourrait considérablement exacerber les tensions régionales. Cela inquiète également l'Occident en raison de la menace d'attaques - comme celles des affiliés d'Al-Qaïda ou de l'État islamique - émanant du pays à mesure qu'il devient plus instable.

Les Houthis et les forces de sécurité fidèles à Saleh - qui auraient soutenu leurs anciens ennemis pour tenter de reprendre le pouvoir - ont tenté de prendre le contrôle de l'ensemble du pays, obligeant Hadi à fuir à l'étranger en mars 2015.

D'autres pays de la région - les puissances régionales rivales que sont l'Iran et l'Arabie saoudite - sont été impliqués dans le conflit.

Alarmés par la montée en puissance d'un groupe qu'ils pensaient être soutenu militairement par la puissance régionale chiite rivale et l'Iran, l'Arabie saoudite et huit autres États arabes majoritairement sunnites ont entamé une campagne aérienne visant à vaincre les Houthis, à mettre fin à l'influence iranienne au Yémen et à rétablir le pouvoir de Hadi.

La coalition a reçu un soutien logistique et en matière de renseignement de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France.

Les analystes s'attendaient à ce que la guerre ne dure que quelques semaines, mais elle dure depuis huit ans et, ces dernières années, on a assisté à une escalade de la violence.

3. Myanmar

Crédit photo, EPA Légende image, Les manifestations au Myanmar ont atteint le stade de la guerre civile, selon certains analystes.

Le Myanmar est une autre région en proie à des tensions politiques et ethniques depuis des années - et de nombreux analystes estiment que le pays est en pleine guerre civile. La violence y a augmenté ces derniers mois.

L'armée Tatmadaw a organisé un coup d'État au Myanmar et a pris le contrôle du pays le 1er février 2021, après des élections générales remportées largement par le parti de la dirigeante Aung San Suu Kyi (NLD).

Les militants de l'opposition ont lancé une campagne d'incitation à la désobéissance civile, avec des grèves et des manifestations de masse contre le coup d'État. Les militaires ont utilisé la violence pour disperser les mouvements. Et la désobéissance civile s'est intensifiée, atteignant le point d'une véritable guerre civile.

Des milices locales se faisant appeler les Forces de défense du peuple ont attaqué des convois militaires et assassiné des fonctionnaires.

Le commandant en chef militaire Min Aung Hlaing a pris le pouvoir. Il a fait l'objet de condamnations et de sanctions internationales pour son rôle présumé dans les attaques de l'armée contre les minorités ethniques. L'armée promet qu'elle organisera des élections "libres et équitables" une fois que l'état d'urgence du Myanmar aura pris fin.

L'ONG humanitaire International Rescue Committee estime que les conflits qui se sont étendus à travers le pays depuis la prise de pouvoir par les militaires ont déplacé 220 000 personnes d'ici 2021.

Selon l'entité, plus de 14 millions de personnes (plus de 25 % de la population du pays) ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Plus de 10 000 personnes seraient mortes depuis février de l'année dernière.

4. Haïti

Crédit photo, Reuters Légende image, Les autorités perdent le contrôle d'Haïti, selon certains experts

Haïti connaît une nouvelle spirale de violence depuis juillet 2021, date à laquelle Jovenel Moïse, alors président du pays, a été brutalement assassiné.

Moïse, 53 ans, a reçu 12 balles dans le front et le torse. Son œil gauche a été arraché et les os de son bras et de sa cheville ont été brisés. La première dame, Martine Moïse, a également été touchée mais a survécu.

La police haïtienne allègue qu'un groupe de mercenaires principalement étrangers - 26 Colombiens et deux Américains d'origine haïtienne - constituait le groupe qui a perpétré l'assassinat.

Alors que les enquêtes se poursuivent, le pays a plongé dans une nouvelle vague de violence.

Ariel Henry, qui avait été nommé par Moïse comme nouveau premier ministre, a pris les rênes du pays de manière intérimaire, mais il est contesté par divers groupes. Il existe un accord entre les factions selon lequel Henry restera au pouvoir jusqu'à la tenue d'élections cette année, qui n'ont pas encore été programmées.

Certains gangs ont demandé à Henry de se retirer, et le premier ministre a échappé à une tentative d'assassinat en janvier. Les gangs ont répandu la violence dans tout le pays et se financent en partie par l'enlèvement d'étrangers, ce qui est devenu un sérieux problème pour les autorités. L'année dernière, plus de 800 personnes ont été enlevées par des gangs en Haïti.

Pour ne rien arranger, Haïti a subi un tremblement de terre en août, un mois après l'assassinat de Moïse, faisant plus de 2 000 morts, ce qui a encore aggravé la situation humanitaire de la population.

Haïti a également fait la Une des journaux internationaux en raison de l'afflux important d'immigrants clandestins qui ont tenté de passer aux États-Unis en octobre de l'année dernière.

Des groupes internationaux mettent en garde contre l'instabilité du gouvernement et l'escalade de la violence, auxquelles s'ajoutent des problèmes économiques et des catastrophes naturelles, qui pourraient transformer les guerres de gangs en Haïti en un conflit armé.

5. Syrie

Crédit photo, Reuters Légende image, Des villes du nord de la Syrie, comme Tadef (photo), sont encore le théâtre de batailles

Des manifestations initialement pacifiques contre le président syrien Bachar el-Assad en 2011 ont dégénéré en une véritable guerre civile qui dure maintenant depuis plus de dix ans.

Le conflit a fait plus de 380 000 morts, rasé des villes et impliqué d'autres pays étrangers. Plus de 200 000 personnes sont portées disparues - présumées mortes.

En mars 2011, des manifestations pro-démocratiques ont éclaté dans la ville de Deraa, dans le sud du pays, inspirées par le Printemps arabe. Lorsque le gouvernement syrien a utilisé la force meurtrière pour écraser la dissidence, des manifestations exigeant la démission du président ont éclaté dans tout le pays.

La violence s'est rapidement intensifiée et le pays a été plongé dans la guerre civile. Des centaines de groupes rebelles sont apparus et il n'a pas fallu longtemps pour que le conflit devienne plus qu'une simple bataille entre Syriens pour ou contre Assad. Des puissances étrangères - telles que la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France - ont commencé à prendre parti, en envoyant de l'argent, des armes et des combattants, et à mesure que le chaos s'aggravait, des organisations djihadistes extrémistes ayant leurs propres objectifs, telles que le groupe extrémiste autoproclamé État islamique (EI) et Al-Qaida, se sont également impliquées.

Ce conflit est l'un des plus sanglants de ces dernières années sur la planète. Plus de 2 millions de personnes ont subi un préjudice quelconque. Plus de la moitié de la population du pays avant la guerre (qui comptait 22 millions de personnes) a dû quitter son domicile. Beaucoup sont encore à l'intérieur du pays, mais le Liban, la Jordanie et la Turquie ont accueilli une grande partie des réfugiés.

La guerre a perdu de son intensité, car Assad a réussi à dominer une grande partie du pays. Mais la résistance persiste dans diverses régions de Syrie, et les observateurs internationaux estiment que le conflit n'est pas près de se terminer - ce qui risque de provoquer encore plus de morts et de problèmes humanitaires dans les années à venir.

6. Les militants islamiques en Afrique

Crédit photo, EPA Légende image, Cabo Delgado, au Mozambique, est l'un des foyers de violence en Afrique.

Après l'effondrement de l'EI en 2017 au Moyen-Orient, les groupes militants islamiques se sont de plus en plus tournés vers l'Afrique, où les gouvernements affaiblis ne sont pas toujours en mesure de contrer leur influence.

Les groupes djihajistes tentent de dominer diverses régions de différents pays - comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Somalie, le Congo et le Mozambique.

Au Mozambique, une milice de la région de Cabo Delgado aurait des liens avec le groupe EI.

Cabo Delgado possède de riches réserves de gaz naturel offshore qui sont exploitées en collaboration avec des multinationales de l'énergie. Mais les niveaux élevés de pauvreté et les conflits concernant l'accès à la terre et aux emplois amènent de nombreuses personnes à décider de rejoindre les milices islamistes.

Les attaques des groupes militants ont augmenté de manière significative l'année dernière.

Les groupes de défense des droits humains affirment que les militants ont procédé à des destructions massives dans le nord du Mozambique et que des meurtres, des décapitations et des enlèvements ont été signalés. Lors d'un incident, 50 personnes ont été décapitées sur un terrain de football au cours d'un week-end.

Face à l'insurrection croissante, le gouvernement mozambicain a invité des conseillers militaires américains pour que des soldats américains forment les forces locales.

L'année dernière, le gouvernement du Mozambique a accepté de recevoir des troupes du Rwanda et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un bloc régional. Ces forces ont inversé les gains des insurgés, bien que les militants semblent se regrouper.

Il est à craindre que ce conflit ne se prolonge, créant de nombreux morts et des problèmes humanitaires.

7. Afghanistan

Après les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, l'Afghanistan a été l'un des conflits les plus médiatisés au monde.

Le gouvernement américain a envahi le pays en prétendant que les Talibans étaient derrière les attaques. Après deux décennies de combats intenses et des milliers de morts, les talibans sont revenus au pouvoir en août 2021.