Islam et science : trois grands mathématiciens arabes méconnus et leur contribution

"Ni les mathématiques ni la physique moderne n'existeraient sans l'algèbre. Il n'y aurait pas d'ordinateurs sans algorithmes, et pas de chimie sans alcalis", a déclaré le physicien théoricien Jim Al-Khalili.

Ce professeur de l'université du Surrey a réalisé le documentaire de la BBC "Science et Islam".

"Le langage de la science moderne comporte encore de nombreuses références à ses racines arabes", a-t-il noté dans l'émission.

"Du 12e au 17e siècle, les savants européens faisaient régulièrement référence aux textes islamiques du passé."

Un exemplaire du Liber Abbaci de Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci, deviendra le premier grand mathématicien médiéval d'Europe.

"Ce qui est fascinant, c'est qu'à la page 406, il y a une référence à un texte ancien appelé Modum algebre et almuchabal et dans la marge est écrit le nom Maumeht, la version latinisée du nom arabe Mohammed," dit Al-Khalili.

Il s'agissait d'Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī, connu en espagnol sous le nom d'Al-Juarismi, qui a vécu approximativement entre les années 780 et 850.

Al-Khuarismi a décrit l'idée révolutionnaire que vous pouvez représenter n'importe quel nombre que vous voulez avec seulement 10 symboles simples.

Ce grand mathématicien, qui a émigré de la Perse orientale à Bagdad, a donné à l'Occident les chiffres et le système décimal. Il est souvent considéré comme le père de l'algèbre.

"De nombreuses idées que l'on pensait auparavant être de nouveaux concepts brillants grâce aux mathématiciens européens des 16e, 17e et 18e siècles sont maintenant connues pour avoir été développées par des mathématiciens arabes/islamiques quelque quatre siècles plus tôt", écrit John Joshep. O'Connor et Edmund Frederick Robertson, de l'université de St. Andrews, au Royaume-Uni.

"À bien des égards, les mathématiques étudiées aujourd'hui ont un style beaucoup plus proche de la contribution arabe/islamique que de celle des Grecs."

Il y a eu de grands mathématiciens du monde arabe et islamique tout au long de l'histoire. Voici trois d'entre eux.

Al-Batani

Pour Juan Martos Quesada, professeur retraité et ancien directeur du département d'études arabes et islamiques de l'université Complutense de Madrid, l'une des principales contributions des mathématiciens arabes "a été de sauver la science grecque et latine grâce à leurs traductions."

Légende image, Jim Al-Khalili a réalisé le documentaire de la BBC "Science et Islam".

Mais ils ont aussi récupéré le meilleur de la science développée par les Indiens.

"La grande importance d'Al-Batani est qu'il a réussi à unir l'astronomie et les mathématiques et à en faire le même champ d'étude", a déclaré Martos Quesada à BBC Mundo.

"Il a appliqué de nombreuses formules mathématiques à l'astronomie. Par exemple, il a déterminé l'année solaire à 365 jours avec une grande précision, ce qui était une grande réussite, puisque nous parlons de la fin du 9ème siècle et du début du 10ème."

"En ce qui concerne les équinoxes, il les a étudiés et a trouvé qu'il y avait des erreurs dans les comptes que Ptolémée avait fait et cela a servi à perfectionner tout l'héritage grec de Ptolémée que les mathématiciens arabes ont reçu."

Il a également introduit une série de relations trigonométriques.

Al-Khalili a visité l'université de Padoue, en Italie, et a vu l'un des livres les plus importants de l'histoire des sciences : De revolutionibus orbium coelestium, publié en 1543 par Nicolaus Copernic.

"L'importance de ce livre est énorme. Copernic y soutient pour la première fois depuis l'antiquité grecque que toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du soleil."

"De nombreux historiens le décrivent comme l'initiateur de la révolution scientifique européenne."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Monument à Nicolaus Copernic en Pologne.

Copernic cite Machometi Aracenfis, qui est le grand Al-Battānī .

"C'est une grande révélation pour moi qu'il mentionne explicitement un musulman du IXe siècle, qui lui a fourni de nombreuses informations sur ses observations."

"Copernic a largement utilisé les observations d'Al-Batani sur la position des planètes, du soleil, de la lune et des étoiles."

Jaime Coullaut Cordero, professeur d'études arabes et islamiques à l'Université de Salamanque, s'est entretenu avec BBC Mundo au sujet d'Ibn Al-Shatir, astronome et mathématicien né à Damas vers l'an 1304 .

"Il était peu connu en Occident car ses œuvres n'étaient pas traduites en latin".

Cependant, il précise que dans les années 1980, "des chercheurs ont découvert les modèles planétaires d'Ibn Al-Shatir et se sont rendu compte qu'ils étaient les mêmes que ceux proposés par Copernic quelques siècles plus tard."

Alhacen

Shaikh Mohammad Razaullah Ansari, professeur émérite de physique à l'Université musulmane d'Aligarh en Inde, a écrit un article pour le site de l'UNESCO sur un savant arabe des Xe et XIe siècles qui s'est consacré non seulement aux mathématiques, mais aussi à la physique, à la mécanique, à l'astronomie, à la philosophie et à la médecine.

Crédit photo, Science Photo Library

Il s'agit du grand Abū Ali al-Ḥasan Ibn al-Haytham al-Baṣrī, connu en Occident sous le nom d'Alhazen et, en espagnol, d'Alhacén.

Né en l'an 965 en Irak, il est mort en 1040 en Égypte.

Il était l'un des célèbres scientifiques du Caire et a été appelé le "second Ptolémée" par les savants arabes.

Il est considéré comme le père de la méthode scientifique moderne.

Il a développé la méthodologie de "l'expérimentation comme une autre façon de tester l'hypothèse ou la prémisse de base", explique Razaullah Ansari.

Martos Quesada souligne ses contributions aux principes de l'optique.

En fait, selon Razaullah Ansari, son œuvre la plus célèbre porte sur l'optique : " Kitab fi al-Manaẓir , en latin Opticae Thesaurus , qui a été traduit anonymement aux XIIe et XIIIe siècles ".

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Tableau de 1882 illustrant l'évolution des nombres.

Il y a sept volumes dans lesquels il a étudié expérimentalement et mathématiquement les propriétés de la lumière.

Mais il était aussi un grand mathématicien, comme l'explique Ricardo Moreno, auteur et professeur associé à la faculté de mathématiques de l'université Complutense sur la page du Centre virtuel de diffusion des mathématiques.

"Il fut l'un des premiers mathématiciens arabes à s'attaquer avec succès à des équations de degré supérieur au second, en résolvant géométriquement celle du troisième qui, plus de 1200 ans auparavant, avait été posée par Archimède dans son ouvrage 'Sur la sphère et le cylindre'".

Dans le domaine de la théorie des nombres, Alhacén a apporté une contribution importante avec ses travaux sur les nombres parfaits.

Il a également apporté des contributions à la géométrie élémentaire et a étudié des cas spécifiques des théorèmes d'Euclide.

Abu Kamil

Ricardo Moreno souligne que la mort d'Al-Juarismi "coïncide approximativement avec la naissance en Égypte d'Abu Kamil ibn Aslam ibn Mohammed, appelé le calculateur égyptien".

Crédit photo, Getty Images

"Il vécut 80 ans et nous a laissé de nombreux ouvrages mathématiques. Parmi eux, un traité d'algèbre, dont l'original arabe a été perdu, mais dont deux traductions nous sont parvenues, l'une latine et l'autre hébraïque."

"Les équations quadratiques sont résolues géométriquement, comme son prédécesseur de Bagdad, mais il s'appuie plus directement sur les Éléments ."

Selon une brève biographie d'O'Connor et Robertson, on sait très peu de choses sur la vie d'Abu Kamil.

Mais suffisamment pour comprendre son rôle dans le développement de l'algèbre.

"Kamil était l'un des successeurs immédiats d'Al-Khuarismi", notent les auteurs.

En fait, Kamil lui-même souligne le rôle d'Al-Khuarismi comme "inventeur de l'algèbre".

"Cependant, il y a une autre raison à l'importance d'Abu Kamil, et c'est que son travail a été la base des livres de Fibonacci", notent O'Connor et Robertson.