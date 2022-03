Guerre Ukraine - Russie : la journaliste qui a protesté contre la guerre à la télévision russe est en détention

il y a 18 minutes

Marina Ovsyannikova, rédactrice à la chaîne publique Channel 1, a été arrêtée après avoir couru sur le plateau lundi en tenant une pancarte non à la guerre.

La pancarte, clairement visible pendant quelques secondes, disait : "Non à la guerre, arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici".

On ignore aujourd'hui où elle se trouve.

"Cela signifie qu'ils la cachent à ses avocats et tentent de la priver d'une assistance juridique et, apparemment, ils essaient de préparer les poursuites les plus sévères", déclare Mme Kostanova.