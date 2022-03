Guerre Ukraine - Russie : quatre produits exportés par la Russie et l'Ukraine qui devraient devenir plus chers dans le monde

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 29 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre pourrait plonger le monde dans une crise d'approvisionnement en céréales

Les marchés des matières premières du monde entier ont été secoués par la guerre en Ukraine, et ce n'est pas seulement une conséquence des sanctions occidentales contre la Russie, qui incluent désormais le gaz et le pétrole.

Les prix des produits de base ont également grimpé en flèche en raison des perturbations de l'offre causées par l'invasion russe, qui a bloqué le flux de céréales et de métaux en provenance de la région.

La Russie et l'Ukraine jouent toutes deux un rôle stratégique sur les marchés internationaux des matières premières. Tous deux sont de grands exportateurs de produits tels que le blé et les céréales, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'or et d'autres métaux précieux.

La guerre a affecté à la fois la production nationale et les chaînes de distribution cruciales vers le reste du monde, faisant grimper les prix. La situation a été qualifiée de "catastrophique" par de nombreux pays, notamment les plus pauvres.

Les experts mettent en garde contre les conséquences de ce qu'ils appellent "l'extrême volatilité" des marchés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On craint également l'impact sur l'activité économique des pays qui se remettent encore de la pandémie de covid-19.

Vous trouverez ci-dessous les principaux produits d'exportation d'Ukraine et de Russie dont la distribution a été affectée par la guerre.

1. L'énergie

L'économie de la Russie dépend largement de l'exportation de pétrole et de gaz. Le pays est le troisième exportateur mondial de pétrole (après l'Union européenne et l'Arabie saoudite) et l'un des principaux exportateurs de gaz.

Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie fournissait 1 baril de pétrole sur 10 consommés dans le monde. Mais aujourd'hui, avec la guerre et l'annonce par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni d'interdire les importations de produits énergétiques russes, le marché international du pétrole est confronté à sa plus grande turbulence depuis les années 1970.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le marché international du pétrole a déjà été affecté, mais la situation pourrait empirer

Selon les experts, il est probable que les prix continueront à augmenter tant que durera la guerre, car il existe peu d'alternatives pour remplacer les exportations russes d'environ 5 millions de barils par jour.

L'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), dont la Russie n'est pas membre, a indiqué qu'il ne sera pas facile de trouver de telles alternatives, comme l'a déclaré le secrétaire général de l'organisation, Mohammad Barkindo.

"Il n'y a aucune capacité dans le monde" qui puisse remplacer la production russe, indique Barkindo. Il ajoute que "nous n'avons aucun contrôle sur les événements actuels, la géopolitique, et cela dicte le rythme du marché."

Même les pays qui importent peu de produits énergétiques russes en ressentiront l'impact, car les prix des ventes de carburant aux grossistes sont susceptibles d'augmenter.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Russie et l'Ukraine, le "grenier de l'Europe", représentent 29 % des exportations mondiales de blé

2. L'alimentation

La Russie et l'Ukraine sont toutes deux de grands exportateurs de produits alimentaires. Les deux pays, connus comme le "grenier de l'Europe", représentent 29% des exportations mondiales de blé et 19% des exportations de maïs, selon les données de la banque JP Morgan. Les prix du blé sur certains marchés à terme ont atteint des sommets inégalés depuis 14 ans.

L'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol, et la Russie occupe la deuxième place, selon S&P Global Platts. Ensemble, ils représentent 60 % de la production mondiale.

Le blé et l'huile de tournesol sont des matières premières importantes utilisées dans de nombreux produits alimentaires. Si la récolte ou la transformation sont endommagées, ou si les exportations sont interrompues, les nations importatrices doivent trouver des moyens de remplacer cet approvisionnement.

Les analystes préviennent que l'impact de la guerre sur la production de céréales pourrait doubler les prix internationaux du blé. Cela pourrait affecter gravement plusieurs pays qui dépendent des importations de céréales en provenance de la région de la mer Noire.

La Turquie et l'Égypte reçoivent près de 70 % de leurs importations de blé de la Russie et de l'Ukraine, qui est également le principal fournisseur de maïs de la Chine.

Le directeur du Programme alimentaire mondial, David Beasley, explique à la BBC que la hausse des prix due au conflit en Ukraine pourrait avoir un impact catastrophique sur les nations les plus pauvres.

"Au Liban, environ 50 % de leurs céréales proviennent d'Ukraine. Le Yémen, la Syrie, la Tunisie, etc. dépendent de l'Ukraine en tant que fournisseur de céréales", a-t-il déclaré. "La Russie et l'Ukraine passeront d'un statut de grenier à pain à celui de devoir littéralement partager le pain. C'est tout simplement un incroyable renversement de la réalité."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Russie est le quatrième exportateur mondial d'aluminium.

En savoir plus sur la crise ukrainienne

3. Les métaux

La Russie est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de métaux utilisés dans toutes sortes de produits, des canettes en aluminium aux câbles en cuivre et aux composants automobiles.

Le pays est le quatrième exportateur mondial d'aluminium et l'un des cinq premiers producteurs mondiaux d'acier, de nickel, de palladium et de cuivre. L'Ukraine est également un fournisseur majeur et détient une part importante des exportations de palladium et de platine.

Cela signifie qu'en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous pourrions assister à une augmentation des prix des conserves et des câbles en cuivre.

"Nous avons vu que l'aluminium et le nickel ont augmenté de 30% depuis le début de l'année, et cela sera finalement répercuté sur les consommateurs lorsqu'ils achèteront leurs canettes de boissons en aluminium ou lorsqu'ils feront des rénovations dans leur maison et auront besoin de cuivre pour leur câblage. Tous ces prix entrent dans la pression inflationniste générale", déclare à la BBC Matthew Chamberlain, directeur du London Metal Exchange (UK).

La Russie reste le troisième producteur d'or au monde, après l'Australie et la Chine. Selon les données du Conseil mondial, en 2021, le pays a fourni au monde 350 tonnes du métal précieux.

Début mars, l'or a atteint son prix le plus élevé depuis août 2020, se négociant à plus de 2 000 dollars US l'once (une once correspond à environ 28 grammes).

Cela s'explique par les entrées de capitaux des investisseurs à la recherche d'un refuge sûr en période d'incertitude sur les marchés. Mais le prix d'autres métaux s'est envolé en raison des craintes d'une rupture de l'approvisionnement en provenance de la Russie et de l'Ukraine.

Début mars, le nickel - utilisé dans les batteries à base de lithium-fer - a grimpé de 76 %, et le palladium - utilisé dans les convertisseurs catalytiques des automobiles pour réduire les émissions de gaz - a atteint des niveaux sans précédent, selon l'agence de presse Reuters.

Toute perturbation de l'approvisionnement en palladium, selon les analystes, pourrait créer de graves problèmes pour les constructeurs automobiles.

"La Russie représente 38% de la production mondiale de palladium. Comme les réductions de l'offre ne peuvent pas être compensées par d'autres régions, le marché risque de tomber dans un déficit d'offre considérable", selon Daniel Briesemann, stratégiste de Commerzbank, à Business Insider.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre en Ukraine pourrait aggraver les difficultés du marché des semi-conducteurs

4. Le néon

L'Ukraine est un important fournisseur de gaz rares purifiés tels que le crypton et le néon, ce dernier étant essentiel à la fabrication de semi-conducteurs.

Selon les données du cabinet de conseil TrendForce, l'Ukraine représente près de 70 % des exportations mondiales de gaz néon purifié, utilisé pour les lasers qui gravent les motifs des semi-conducteurs.

Plus de 90 % du néon utilisé par l'industrie américaine des puces vient d'Ukraine. Tout changement dans son approvisionnement pourrait exacerber les pénuries de micropuces, qui étaient déjà un problème important en 2021.

"Comme la Russie fournit plus de 40 % de l'approvisionnement mondial en palladium et que l'Ukraine produit 70 % de l'approvisionnement mondial en néon, nous pouvons nous attendre à ce que les pénuries mondiales de puces s'aggravent si le conflit militaire persiste", écrit Tim Uy dans un récent rapport de Moody's Analytics.