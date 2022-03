Guerre au Yémen : Comment le conflit ukrainien aggrave une autre grande crise humanitaire

L'organisation caritative Muslim Hands possède cinq usines de fabrication de pain au Yémen.

Alors que l'attention du monde entier est tournée vers l'Ukraine, "la pire crise humanitaire du monde" - comme les Nations unies ont décrit la situation au Yémen - se détériore.

Les efforts récents de l'ONU pour collecter des fonds pour le Yémen ont échoué. L'organisation espérait réunir plus de 4 milliards de dollars lors de sa dernière campagne de collecte de fonds, le 16 mars, mais elle a reçu moins d'un tiers de cette somme.

"Avec la guerre en Ukraine, les prix ont doublé ici au Yémen, notamment le coût de la farine. Un sac coûtait environ 21-25 dollars, maintenant c'est 50 dollars", déclare Sarah Shawqi, responsable de projet de Muslim Hands, une organisation non gouvernementale qui gère cinq fabriques de pain à travers le Yémen. "Nous avons dû réduire d'autres choses pour pouvoir continuer à fournir du pain".

Pour beaucoup des 25 000 bénéficiaires de l'organisation caritative, ce pain est tout ce que leurs familles ont à manger chaque jour, explique Shawqi. "Nous soutenons particulièrement les personnes vulnérables, les orphelins, les personnes handicapées et les femmes."

Le Yémen, le pays le plus pauvre de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, importe environ 90 % de sa nourriture. Selon la Banque mondiale, 40 % du blé du Yémen provient d'Ukraine et de Russie, ce qui est significatif.

S'adressant à la BBC depuis la ville yéménite d'Aden, les travailleurs humanitaires locaux de Muslim Hands disent craindre que l'augmentation des coûts ne mette un terme à leurs projets humanitaires.

Raidha Mothana Ali, veuve et mère de cinq enfants à Aden, est l'une des personnes qui dépendent de l'organisation caritative.

"Je souffre d'un manque de besoins fondamentaux. Je n'ai pas de salaire fixe. Moi et mes enfants avons deux pains par jour et c'est tout ce que nous mangeons. Je ne sais pas ce que je ferais s'ils arrêtent de nous donner du pain", dit-elle, via la traduction de Sarah.

Muslim Hands dit avoir distribué du pain à 25 000 bénéficiaires au Yémen

Salah Ahwas, qui travaille à l'usine de pain, nous a dit qu'il avait vu "des gens de la ville de Taiz fouiller les ordures la nuit pour ramasser de la nourriture. Ils se couvrent le visage pour garder leur dignité".

On estime que 50 000 personnes connaissent déjà des conditions proches de la famine, et que cinq millions de personnes sont au bord de la famine.

Sans solution politique et économique, la situation risque de se détériorer encore plus, estiment les observateurs.

Mais comment les choses sont-elles devenues si mauvaises ?

La guerre au Yémen a commencé fin 2014 lorsque les insurgés houthis ont pris le contrôle de la plus grande ville et capitale du pays, Sanaa.

Les Houthis suivent en grande partie la secte zaydite de l'islam chiite et seraient soutenus par l'Iran.

Le gouvernement sunnite contre lequel ils se sont rebellés est dirigé par le président Abdrabbuh Mansour Hadi, qui a succédé à l'ancien président Ali Abdullah Saleh, en poste depuis longtemps, en février 2012, après les soulèvements du printemps arabe.

Le pays était en transition et Hadi luttait pour assurer la stabilité. L'armée s'est divisée et les séparatistes se sont ralliés dans le sud.

Les Houthis ont profité de l'agitation et se sont emparés de nouvelles régions. Rejetant l'offre de Hadi d'un accord de partage du pouvoir assorti d'une proposition de constitution fédérale, ils ont visé plus haut, à l'instar du Conseil de transition du Sud (STC), un groupe séparatiste qui souhaite l'indépendance du Sud.

Les Houthis ont forcé Hadi à fuir en Arabie saoudite, où il se trouve actuellement. Mais il reste le chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale.

La guerre s'est étendue au-delà des combattants à l'intérieur du pays, se transformant en une "guerre par procuration" et attirant des acteurs extérieurs.

En mars 2015, une coalition de pays du Golfe, essentiellement sunnites, soutenue par l'Occident et dirigée par l'Arabie saoudite, a lancé une campagne aérienne contre les Houthis, dans le but de mettre fin à l'influence iranienne sur le pays. La coalition a reçu le soutien logistique et en matière de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France (bien que les États-Unis aient suspendu les ventes d'armes à l'Arabie saoudite l'année dernière).

Les combats et les frappes aériennes se poursuivent sans relâche dans certaines parties du pays.

Plus de quatre millions de personnes sont déplacées au Yémen en raison du conflit, beaucoup vivant dans des camps de fortune.

FACTBOX : La crise du Yémen en chiffres

Les chiffres officiels de plus de sept ans de guerre au Yémen montrent qu'il y a urgence.

La faim tue plus que les combats dans le pays et près de 80 % de la population yéménite, soit près de 30 millions de personnes, dépendent d'une forme d'aide pour leur propre survie.

Au moins 377 000 personnes sont mortes à la fin de l'année 2021.

Plus de 10 000 enfants ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre, fin 2014.

17,4 millions de personnes ont désormais besoin d'une aide alimentaire (ce chiffre devrait atteindre 19 millions d'ici la fin de l'année).

Cinq millions de personnes sont au bord de la famine et près de 50 000 personnes connaissent déjà des conditions proches de la famine.

Plus de quatre millions de personnes ont été déplacées par le conflit.

Sources: UNHCR, UNOCHA, UN, WFP

Y a-t-il une solution ?

De nombreux plans de paix antérieurs pour le Yémen ont échoué, mais les efforts diplomatiques pour trouver une solution se poursuivent.

Selon des responsables, le Conseil de coopération du Golfe (CCG), basé en Arabie saoudite, prévoit de réunir le mouvement Houthi et d'autres parties yéménites pour une consultation à Riyad ce mois-ci.

Cette initiative rare vise à soutenir les efforts de paix menés par les Nations unies. La conférence se tiendra du 29 mars au 7 avril.

Les Houthis ont déclaré qu'ils seraient favorables à des pourparlers avec la coalition dirigée par l'Arabie saoudite si le lieu de réunion était un pays neutre et que leur priorité était de lever les restrictions "arbitraires" imposées aux ports yéménites et à l'aéroport de Sanaa.

Mais Nadwa al Dawsari, analyste du conflit yéménite au Middle East Institute de Washington, ne croit pas à la réussite de ces pourparlers.

"Autant j'espère qu'il y aura une solution pacifique, autant je doute que cela se produise de sitôt", dit-elle.

"Il n'y a aucune volonté de paix. Les parties ne sont pas prêtes à faire des compromis. Les Houthis ne vont pas abandonner l'idée qu'ils ont un droit divin à gouverner", dit-elle. "Et Hadi est à l'étranger depuis huit ans - il n'est pas intéressé par la fin du conflit. Il s'est fait de l'argent, tout comme les Houthis.

"Alors comment pouvez-vous élaborer un accord de paix alors que ces acteurs ont bénéficié de la guerre plus que tout ?".

Les Houthis contrôlent de grandes parties du pays, dont la capitale, Sanaa.

L'Arabie saoudite a également proposé un autre plan de paix en mars dernier, suggérant un cessez-le-feu supervisé par l'ONU entre les Houthis et le gouvernement, mais là encore sans succès.

Un autre mouvement est venu de Washington, l'administration Biden ayant modifié la politique américaine à l'égard du Yémen en 2021.

Elle a révoqué la désignation par l'administration Trump des Houthis comme groupe terroriste et a mis fin au soutien de ce que Biden a appelé les "opérations offensives" de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite.

Peut-on faire davantage pour la situation humanitaire ?

La population du Yémen dépend largement de l'aide. Les efforts des agences d'aide et des organisations internationales sont limités en fonction des budgets des donateurs.

Avec la hausse mondiale des prix du pétrole et des denrées alimentaires, la plupart craignent de ne pas recevoir suffisamment de fonds pour financer leurs projets.

L'ONU a reçu un peu plus de la moitié des 3,4 milliards de dollars nécessaires en 2020, tandis que l'année dernière, les donateurs ont donné 2,3 milliards de dollars. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a également été contraint de réduire l'aide alimentaire au Yémen, l'organisation étant à court de fonds.

Le 16 mars, l'ONU a tenté une nouvelle fois de pousser les donateurs à porter leur attention sur le Yémen.

Mais lors de cet appel spécial d'un jour aux pays donateurs, l'organisation n'a récolté que 1,3 milliard de dollars, pour aider 17,3 millions de personnes, soit un tiers de ce que l'ONU espérait.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a prévenu que le Yémen ne devait pas être éclipsé par la crise ukrainienne.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que l'invasion russe de l'Ukraine est susceptible d'entraîner une nouvelle hausse des prix alimentaires au Yémen.

L'année dernière, le gouvernement britannique a annoncé une réduction importante de l'aide au Yémen. Il a déclaré qu'il fournirait "au moins" 87 millions de livres (115 millions de dollars) cette année, contre 215 millions de dollars promis l'année dernière.

"C'est absolument dévastateur, et maintenant nous n'avons plus d'argent", a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley, lors de la conférence des Nations unies du 16 mars.

"Ne nous faites pas prendre des décisions entre prendre de la nourriture aux enfants d'Ukraine pour [la donner] aux enfants du Yémen".

Sur le terrain, la réduction des financements est une source d'inquiétude majeure.

"La guerre en Ukraine va certainement affecter nos projets, nous allons probablement devoir réduire nos activités", déclare Abdul Rahman Hussein, directeur pour le Yémen de l'organisation caritative Muslim Hands.

"Nous distribuons 50 000 miches de pain chaque jour au Yémen. Mais avec le doublement des prix, nous aurons besoin de plus de fonds pour continuer, sinon nous pourrions finir par fermer certaines des usines de pain", prévient-il.