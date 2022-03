L'impuissance sexuelle féminine : comment l'identifier et quels sont les traitements ?

Cristiane Martins

BBC News Brasil

il y a 39 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, On estime que quatre femmes sur dix sont touchées par l'absence ou les difficultés liées au désir sexuel, à l'orgasme ou à la douleur - de façon sporadique ou permanente.

Identifier et comprendre la dysfonction sexuelle féminine (communément appelée impuissance) peut sembler simple à première vue.

Après tout, il pourrait être suffisant pour une femme de se demander, par exemple, si elle est satisfaite du nombre de fois où elle désire ou ressent du plaisir ou de la douleur dans l'acte sexuel avec elle-même ou avec quelqu'un d'autre.

Mais tout se complique si la réponse est non, et elle se demande : pourquoi pas ?

Selon une estimation commune aux experts, quatre femmes adultes sur dix sont touchées par une absence ou une difficulté de désir sexuel, d'orgasme ou de douleur, de façon sporadique ou permanente.

Mais beaucoup d'entre elles ne savent même pas qu'elles sont atteintes de cette maladie, ni quelles en sont les causes et les traitements possibles.

Ni qu'il existe un enchevêtrement de domaines concernés par la fonction et les dysfonctionnements sexuels féminins, tels que la gynécologie, la psychiatrie, la sexologie, la psychologie, la philosophie, la sociologie, la physiothérapie, l'éducation sexuelle, la culture et l'anthropologie.

Lorsqu'un ou plusieurs facteurs liés à ces zones affectent la réponse sexuelle, ce processus peut déclencher le dysfonctionnement.

Deux mécanismes fondamentaux sont à l'origine de la fonction sexuelle.

"L'aspect procréation et l'aspect plaisir, qui sont interconnectés", résume à BBC News Brasil la gynécologue Lúcia Alves Lara, présidente de la Commission nationale spécialisée en sexologie de la Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique (Febrasgo).

Et au cours de l'histoire, de nombreux chercheurs ont tenté de comprendre et d'expliquer comment l'aspect agréable de la fonction se traduit par une réponse sexuelle dans le corps féminin.

Parmi les noms qui ressortent, citons le gynécologue William Master et la psychologue Virginia Johnson, qui ont étudié dans les années 1960 les réponses physiologiques et anatomiques de la sexualité féminine et masculine et ont ensuite réfléchi aux traitements psychothérapeutiques des dysfonctionnements sexuels.

Des années plus tard, la chercheuse Helen Singer Kaplan a ajouté à la formulation de Masters et Johnson l'importance du désir dans la réponse sexuelle, un élément presque ignoré jusqu'alors.

Mais ce n'est qu'en 2001 qu'une nouvelle conception de la réponse sexuelle, plus spécifiquement féminine, a été créée par la psychiatre canadienne Rosemary Basson. Maintenant, il y avait aussi la phase d'intimité.

En d'autres termes, si auparavant elle avait un début, un milieu et une fin, comme la réponse sexuelle masculine, dans le modèle de Basson elle devient circulaire, c'est-à-dire que "la femme, même sans avoir de désir sexuel, en présence de son partenaire, en recevant un stimulus érotique, commence à s'exciter, à avoir du désir, et peut alors entrer dans le partage sexuel de la relation sexuelle avec son partenaire, atteignant une excitation maximale, et peut avoir ou non un orgasme", explique Lara, de Febrasgo. Il ne s'agit donc pas seulement d'une stimulation visuelle ou sexuelle.

Le cycle de la réponse sexuelle féminine comprend, selon le consensus scientifique actuel, l'intimité émotionnelle, la neutralité sexuelle, l'excitation sexuelle, le désir sexuel spontané, le désir réactif et l'excitation sexuelle et la satisfaction émotionnelle et physique.

Tout ceci lié il y a fondamentalement trois phases, qui peuvent se produire en même temps : le désir, l'excitation et l'orgasme.

Et le dysfonctionnement, où apparaît-il dans ces cycles et ces phases ? Il n'existe pas vraiment de règle universelle pour mesurer ce qui n'est pas correct, quand et dans quelle mesure.

Ainsi, cette affection commence à être identifiée par la femme elle-même lorsqu'une altération devient souffrance ou difficulté.

En général, 52 % des plaintes sexuelles des patients sont liées à des facteurs d'origine psychologique, et 48 %, d'ordre biologique, explique Lara.

La baisse du désir sexuel est généralement le dysfonctionnement sexuel féminin le plus répandu. Il peut sembler facile de savoir que quelque chose dans sa vie sexuelle est "mauvais", mais ce n'est pas si facile lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui est "mauvais" et pourquoi ?

Le moment, la fréquence et le niveau de détresse ou de difficulté sont également des signes importants dans le diagnostic de la dysfonction sexuelle féminine. Depuis combien de temps et à quelle fréquence cela se produit-il ? Il convient de rappeler que chaque femme identifie ses propres signes, et que ce qui entraîne une souffrance pour une femme n'entraînera pas nécessairement une souffrance pour toutes.

Certains traitements peuvent même agir sur les symptômes, mais l'élément central de ces approches est d'identifier les causes et de définir ensuite la manière dont le dysfonctionnement sera traité, dans le cadre d'un processus qui implique divers professionnels, tels que des médecins, des psychologues et des physiothérapeutes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un spécialiste affirme qu'en général, 52 % des plaintes sexuelles des patients sont liées à des facteurs psychologiques.

Selon les experts, le dysfonctionnement sexuel féminin est une plainte ou un problème d'ordre sexuel résultant généralement d'un trouble .. :

du désir (trouble du désir sexuel hypoactif)

de l'excitation (dysfonctionnement de l'excitation sexuelle féminine)

de l'orgasme (dysfonctionnement de l'orgasme féminin)

de la douleur (dysfonctionnement de la douleur génito-pelvienne chez la femme)

1.trouble du désir sexuel hypoactif

Avoir du désir sexuel, c'est avoir envie de faire l'amour, mais lorsque cela est lié au bien-être physique et mental de cette femme. Il existe deux types de désir : spontané et réactif.

La première est généralement celle que l'on peut ressentir avec un stimulus visuel, simplement en regardant quelqu'un, par exemple. Le désir réactif part d'un stimulus qui peut être un contact physique ou une conversation, faisant passer la femme de la phase de neutralité sexuelle à celle du désir réactif, devenant ainsi excitée.

Les experts considèrent qu'il y a dysfonctionnement du désir lorsqu'une femme perd partiellement ou totalement son désir réactif, plutôt que son désir spontané. Cela peut être constant ou occasionnel. En général, pour parvenir à un diagnostic de trouble du désir sexuel hypoactif, il est important que la femme perçoive une diminution du désir sexuel pendant plus de six mois et qu'elle la considère comme une détresse (sinon, il ne s'agit pas d'un trouble "installé").

Il n'existe pas de traitement spécifique ou unique pour traiter cette affection car elle dépend des causes, telles que l'effet indésirable des médicaments, les problèmes de santé mentale et l'hypothyroïdie. Ces raisons peuvent varier d'une femme à l'autre, et l'approche des professionnels de la santé dépendra donc de l'évaluation de chaque patiente.

Il existe aujourd'hui deux médicaments qui peuvent être utilisés pour le traitement du trouble du désir sexuel hypoactif chez les femmes avant la ménopause et dans des situations très spécifiques, avec une action des hormones ou des neuromodulateurs et neurotransmetteurs. Un seul d'entre eux, le Flibanserin, est autorisé à la commercialisation au Brésil par l'Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa).

Il agit sur les neurotransmetteurs dopamine, noradrénaline et sérotonine à la recherche d'un équilibre qui conduit à une amélioration de la libido. Pensé à l'origine comme un antidépresseur, il ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes et peut provoquer des effets indésirables tels que nausées, somnolence, vertiges et sensation de faiblesse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un facteur important lié aux causes de la dysfonction sexuelle féminine est la relation dans laquelle la patiente est

L'utilisation de médicaments pour ce type de trouble est généralement prescrite aux femmes qui ne souffrent d'aucune maladie (qui peut ou non affecter la libido) et qui ont une bonne relation avec leur partenaire. Par ailleurs, en raison de la complexité de ce trouble, ainsi que de ses causes psychologiques, un traitement pharmacologique ne sera pas toujours prescrit seul.

2. Dysfonctionnement de l'excitation sexuelle chez les femmes

L'excitation sexuelle est la sensation de plaisir sexuel, principalement ressentie au niveau de la vulve ou du vagin. Lorsque cela se produit, il y a une augmentation du flux sanguin dans la zone génitale, qui "gonfle" et lubrifie le vagin.

Dans le cas d'une dysfonction de l'excitation sexuelle, la femme éprouve des difficultés à se lubrifier et à s'exciter sexuellement. Elle peut également ressentir peu ou pas de sensation de désir, même en présence d'une stimulation érotique.

Les causes possibles incluent la propre sexualité de la femme, influencée par des questions sociales, religieuses, éducatives et psychologiques (telles que les traumatismes ou les abus et autres formes de violence).

3. Dysfonctionnement de l'orgasme féminin

L'orgasme entraîne généralement plusieurs contractions de l'organe sexuel féminin, rempli de terminaisons nerveuses - le clitoris compte plus de 8 000 terminaisons nerveuses, soit deux fois plus que l'organe sexuel masculin, par exemple. L'anorgasmie est la difficulté ou l'incapacité à atteindre l'orgasme, même avec une stimulation sexuelle.

Dans ce cas, le professionnel de santé recherchera d'abord ce qui a pu provoquer cette anorgasmie. Il arrive fréquemment que la femme n'ait jamais eu ou appris à avoir un orgasme dans sa vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'anorgasmie se caractérise par la difficulté ou l'incapacité à atteindre l'orgasme, même avec une stimulation sexuelle.

"Lorsque nous réfléchissons aux causes des dysfonctionnements sexuels féminins, nous devons penser que la science n'a pas encore atteint une étiologie unique, une raison unique", a déclaré dans une interview à BBC News Brésil la psychologue et spécialiste de la sexualité humaine de la FMUSP, Fernanda Bonato.

Elle explique qu'il y a beaucoup de malentendus et de désinformation autour du thème "éducation à la sexualité" ou "éducation sexuelle", qui ne consiste pas à enseigner dans les écoles comment avoir des relations sexuelles. Cela s'apparente à la transmission culturelle d'informations qui associent le sexe à des questions immorales ou illégales, ce qui contribue à une ignorance généralisée de son propre corps et de son plaisir.

"Ainsi, beaucoup de femmes n'ont pas, que ce soit dans un environnement scolaire ou familial, ou entre amies, de processus d'éducation à une sexualité saine. Nous observons une réduction au silence de la sexualité. Et souvent, la femme finit par apprendre la sexualité, mais le non, l'interdit, comme "ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage", "ne pas tomber enceinte", "ne pas avoir de relations sexuelles avec n'importe qui". Mais ensuite, elle ne sait pas quoi faire lorsqu'elle est confrontée à une expérience positive et saine de la sexualité", explique Mme Bonato.

Cette ignorance de leur propre corps peut conduire, selon le spécialiste, de nombreuses femmes à ne pas savoir comment et où prendre du plaisir et à être confrontées à des dysfonctionnements sexuels.

4. Dysfonctionnement de la douleur génito-pelvienne chez la femme

Cela se produit principalement lorsqu'une femme éprouve des douleurs pendant les rapports sexuels avec pénétration, et peut aller d'une incapacité à vivre facilement la pénétration à une incapacité totale à vivre la pénétration vaginale.

Il existe trois grandes catégories de ce dysfonctionnement : la dyspareunie, le vaginisme et la vulvodynie.

La dyspareunie est une douleur génitale ressentie pendant les rapports sexuels, qui peut être superficielle ou profonde, la superficielle étant généralement ressentie au moment de l'initiation ou pendant la pénétration vaginale, avec le mouvement du pénis. Parmi les causes possibles, citons les infections, l'hypoestrogénie, les infections urinaires et une lubrification vaginale insuffisante. Dans le cas de la dyspareunie profonde, c'est lorsque la pénétration touche le col de l'utérus.

Le vaginisme se caractérise par des spasmes musculaires et des contractions involontaires, qui peuvent entraver les rapports sexuels et la capacité à obtenir du plaisir, car ils provoquent une gêne et des douleurs, mais peuvent également rendre difficile l'utilisation d'absorbants internes et les examens gynécologiques. Les causes peuvent être physiques ou psychologiques, et se manifestent après un abus ou un traumatisme sexuel, des épisodes de candidose, un accouchement, entre autres raisons. Lors d'une consultation, un gynécologue peut effectuer l'examen pelvien et orienter les patients vers un physiothérapeute, pour des traitements qui peuvent utiliser du gel, des hormones et même du Botox dans les muscles.

La vulvodynie, enfin, est une douleur ou une gêne chronique dans la région de l'ouverture du vagin, qui dure au moins 3 mois. Elle n'est pas due à une infection ou à une affection cutanée dans cette zone. Certains chercheurs pensent que parmi les causes figurent des réactions nerveuses, voire des maladies auto-immunes. Il s'agit d'une affection qui est encore étudiée et mal comprise, de sorte que les définitions peuvent varier.

Il existe plusieurs traitements possibles des dysfonctionnements liés à la douleur, y compris des traitements non pharmacologiques, tels que le massage périnéal, la libération myofasciale, l'entraînement musculaire, le biofeedback, les dilatateurs vaginaux, l'électrostimulation et la radiofréquence. Mais chacune d'entre elles ne doit être indiquée ou adoptée que par des professionnels de la santé qualifiés.

Sarah Mendonça, physiothérapeute et professeur à l'UniFBV et à l'Uninassau Olinda, a expliqué à BBC News Brazil ces techniques qui peuvent inverser ou réduire les dysfonctionnements sexuels chez les femmes. Selon elle, il est essentiel que la patiente fasse évaluer son plancher pelvien par un professionnel de la santé spécialisé et de comprendre quelle est la perception de cette femme par rapport à ses muscles, si elle a une conscience périnéale, si elle comprend les ordres de contraction et de relaxation, par exemple.

Crédit photo, PeopleImages

Les muscles du plancher pelvien ont des fonctions importantes dans la réponse sexuelle féminine. Les former, c'est les rendre plus forts, explique Mendonça, et cette alternative est généralement peu coûteuse et complexe et d'une grande efficacité. "Le massage périnéal [la région entre l'anus et le vagin] est une technique qui, associée à d'autres, favorise une réponse optimale lors de la réduction des troubles douloureux."

Le biofeedback périnéal, quant à lui, s'apparente à une rééducation musculaire. L'objectif de ce traitement est d'obtenir un contrôle volontaire des muscles du plancher pelvien, ainsi que la perception du corps et du périnée. Mendonça explique qu'"une sonde de l'appareil est insérée dans la cavité vaginale et on demande à la femme de contracter les muscles du plancher pelvien et de suivre la réponse sur l'écran de l'appareil ou de l'ordinateur".

Pour la femme qui veut en savoir plus sur son propre corps, acquérir une conscience corporelle et périnéale, le spécialiste recommande le retour visuel, "qui est très simple, consiste à observer la vulve elle-même à l'aide d'un miroir tout en contractant et en relâchant les muscles."

Les causes possibles des dysfonctionnements sexuels féminins

Le professionnel de santé qui s'occupe de la fonction sexuelle humaine est le sexologue, avec un domaine d'expertise en sexologie en gynécologie ou en psychiatrie.

Pour poser le diagnostic, ces spécialistes évaluent l'état de santé et les antécédents du patient lors de la consultation, et peuvent effectuer ou demander des tests ou orienter le cas vers d'autres spécialistes.

Lors de la consultation gynécologique, on peut également évaluer la possibilité d'autres maladies gynécologiques, d'infections, de pertes récurrentes, d'endométriose (inflammation du tissu qui tapisse l'utérus), d'adhérences pelviennes (qui peuvent joindre différents tissus), de maladies du col de l'utérus, de fissures et de plaies, par exemple.

Comme indiqué dans le texte, l'une des principales causes de dysfonctionnement sexuel féminin est la prise de médicaments (tels que les contraceptifs, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les médicaments pour le traitement de la thyroïde ou la perte de poids). "Les médicaments les plus liés au désir sexuel hypoactif et à l'anorgasmie (difficulté ou incapacité à atteindre l'orgasme), dysfonctionnement de l'excitation, sont des médicaments psychoactifs, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), largement utilisés dans la population générale. Ils interfèrent beaucoup dans la fonction sexuelle et peuvent réduire le désir sexuel très souvent", explique Lara, de Febrasgo.

Il y a aussi l'impact d'autres problèmes de santé, comme la dépression, les troubles anxieux, l'hypertension et le diabète.

"Le diabète peut interférer s'il n'est pas contrôlé, l'augmentation des triglycérides, l'augmentation du cholestérol, les modifications du cholestérol peuvent aussi modifier la vascularisation des organes génitaux masculins et féminins. Et aussi dans la perception de l'excitation sexuelle, car ce dommage vasculaire peut également se produire au niveau du système nerveux central. Les maladies thyroïdiennes (troubles de la thyroïde) peuvent également interférer", indique le gynécologue spécialisé en sexologie.

Parmi les autres possibilités, citons les problèmes psychologiques, les problèmes financiers, les relations abusives, l'ignorance de son propre corps, les antécédents d'abus sexuels, les traumatismes, les modifications importantes des hormones, la grossesse, la proximité des conditions climatériques, la consommation d'alcool et d'autres drogues et les facteurs environnementaux tels que la répression familiale, sociale, culturelle ou religieuse.

Lorsque la philosophe Simone de Beauvoir affirme dans son livre Le deuxième sexe (1949) que les femmes ne naissent pas, mais deviennent des femmes, elle veut dire, entre autres, qu'elles naissent dans un monde qui a déjà formaté leur modèle de comportement, de désir, de sexualité et de reproduction.

Celui qui élabore et établit le genre de la femme, c'est donc la civilisation, et alors elle se comportera comme une femme, aimera comme une femme, désirera comme une femme.

Ainsi, principalement, la sexualité féminine humaine n'est pas seulement physique, mais aussi composée de langage, d'idées, d'expérimentation et de connaissance de soi, de son propre corps et de ses propres fantasmes.

Au milieu de cela, il y a la réduction traditionnelle du sexe à la fonction reproductive (et loin du plaisir) et, par extension, dans une relation hétérosexuelle avec l'image de la femme autour des figures de la mère et de l'épouse "normale" et soumise dans le contexte familial, social et religieux.

Les spécialistes interrogés par BBC News Brazil partagent une préoccupation quant à l'idée de "normalité" concernant les femmes, avec des demandes d'explications ou de stratégies uniques, qui hypothétiquement serviraient tous les âges et toutes les nationalités, par exemple.

Un signe de cette évolution au Brésil est que le pays se classe au premier rang mondial des procédures de chirurgie esthétique intime.

"Il n'existe pas de paramètre de normalité pour l'apparence des organes génitaux. Les vulves ont des aspects différents et cela ne doit pas être un facteur d'interférence dans la santé sexuelle", affirme la physiothérapeute et enseignante Sarah Mendonça.

Selon elle, l'image négative de soi au niveau génital (AIGN) peut également être une cause de dysfonctionnement sexuel féminin.

"Le marché pornographique a largement contribué à la demande d'organes génitaux ayant une apparence spécifique pour être considérés comme idéaux. Sur cette base, l'industrie des produits cosmétiques, l'esthétique et la société dans son ensemble induisent la pensée que pour être acceptées, les femmes doivent avoir des corps (et des organes génitaux) "parfaits" et disponibles."

Mendonça compare les procédures esthétiques qui modifient les organes génitaux sains, comme la réduction des lèvres vaginales semblable au marché pornographique, à une mutilation génitale en termes anatomiques.

Un autre facteur important lié aux causes de la dysfonction sexuelle féminine est la relation dans laquelle se trouve la patiente.

"On peut voir dans le cabinet médical que la femme commence, par exemple, à avoir une baisse de désir parce que la relation n'est pas bonne (...) Beaucoup de personnes sont dans des relations abusives, violentes et ne peuvent pas se percevoir ainsi. Ils ne peuvent pas percevoir la violence et l'agressivité, notamment à cause de cette structure machiste et patriarcale dans laquelle nous vivons et qui naturalise souvent des relations qui ne sont plus fonctionnelles", explique la psychologue et sexologue Fernanda Bonato.

Dans certains cas, les spécialistes peuvent effectuer des rendez-vous pour les dysfonctionnements sexuels masculins et féminins avec la participation du partenaire du patient, car cela aura un effet significatif si les racines du problème de santé sont liées à la relation.

Selon Mme Bonato, beaucoup de gens n'ont pas été élevés pour avoir ce genre de conversation avec leur partenaire. Ou même avec des professionnels de la santé.

"Plus de 80 % des femmes aimeraient que leur gynécologue les interroge sur leur vie sexuelle", affirme Lara, de Febrasgo. Elle souligne combien il est important pour les femmes, lors d'une consultation gynécologique, de partager leur santé sexuelle avec ce professionnel et de demander de l'aide au-delà des questions de reproduction, même si elles se sentent gênées ou font face à d'autres types d'obstacles.