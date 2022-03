Brésil : le fossoyeur devenu une célébrité des médias sociaux

Crédit photo, archive personnelle Légende image, Roberto Gleibson partage la routine du fossoyeur dans un cimetière de Sergipe

Il est 2 heures du matin et Gleibson Roberto, 36 ans, commence à préparer un enterrement. Il se soucie peu de ne remplir que les 30 heures par semaine de son contrat de fossoyeur.

Dans la ville de Santo Amaro, à l'intérieur du Sergipe, il est devenu une célébrité sous le nom de @coveiroemacao sur YouTube, TikTok et Kwai. Gleibson a placé son numéro de téléphone sur un panneau à l'entrée du cimetière, qu'il appelle affectueusement "Disque fossoyeur".

Cette histoire commence il y a dix ans, lorsque Gleibson a organisé le concours, qu'il est arrivé troisième et qu'il a été appelé après qu'un des fossoyeurs n'ait pas "supporté le pas" de la profession.

Il avait peur de voir des cadavres et tout ce que le monde pouvait présenter, mais il avait besoin de ce travail. Aujourd'hui, il est déjà plus tranquille et sait que sa fonction est essentielle dans la ville d'un peu plus de 12 000 habitants, selon l'IBGE.

L'expérience lui a montré que le problème dans les cimetières n'était pas les morts. Le problème était dans les vivants, dans les personnes qui violaient les tombes, quelque chose qui a beaucoup diminué après que Gleibson a décidé de mettre de la lumière la nuit, puisque le cimetière n'a pas de sécurité.

Au début de sa carrière, alors qu'il "ne pouvait même pas dormir s'il voyait un cercueil", Gleibson a même trouvé un collègue mort dans la chapelle du cimetière après une attaque.

Aujourd'hui, il est plus habitué à la routine qu'il a, car le plus grand apprentissage a été de ne pas se laisser emporter par ce qu'il voyait ou ressentait. Il faut aider, mais ne pas laisser son esprit se perdre dans la vie de tous les jours.

Cette expérience et la suggestion d'un cousin l'ont propulsé vers l'idée d'être présent sur les réseaux sociaux. Lui-même érudit du rôle qu'il a décidé d'exercer, il s'est aperçu qu'il avait un trachéo pour présenter des contenus et démystifier la profession. La curiosité des gens aidant, Gleibson répond aux questions avec fondement, en plus de montrer les processus de la vie quotidienne.

"Pour vous donner une idée, j'ai exhumé mon propre père pour avoir plus d'espace et j'ai décidé de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était une bonne occasion de montrer aux gens à quoi ressemble le corps après un certain temps, ainsi que d'expliquer l'ensemble du processus. Je l'ai fait plus d'une fois, toujours avec la responsabilité de ne pas exposer la personne. J'ai consulté un avocat pour savoir ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, et maintenant je peux produire ce contenu avec éthique, en démystifiant une profession qui souffre de mauvaises impressions", a déclaré M. Gleibson à BBC News Brazil par téléphone.

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Les vidéos d'exhumation suscitent souvent plus de curiosité chez les gens. L'une d'entre elles a dépassé 1,5 million de vues", explique le fossoyeur.

Le processus d'exhumation est l'un de ceux qui suscitent tant de curiosité chez les gens et l'un de ceux avec lesquels Gleibson doit être plus prudent, car, à l'intérieur des tiroirs, on peut trouver des animaux dangereux comme des scorpions, des cafards et des serpents.

Depuis le début, il s'est défait de tous les équipements de protection individuelle (EPI) et a également développé des techniques pour avoir encore moins de contact avec le corps et ses substances.

"Les vidéos d'exhumation suscitent souvent davantage de curiosité chez les gens. L'une d'entre elles a atteint plus de 1,5 million de vues. Nous exhumons parce que nous avons besoin de place dans les tiroirs, pour pouvoir enterrer plus de personnes. Ce cimetière est le seul de la zone urbaine de la ville, donc beaucoup de gens regardent. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait au moins trois tiroirs disponibles pour ne pas être asmarié. À l'époque, la pandémie était forte, malheureusement nous avons dû travailler tous les jours sans interruption", dit-il.

'Equipe' réduite

Gleibson n'a qu'un seul compagnon professionnel pour répondre à toutes les demandes. Ce collègue préfère ne pas s'identifier, mais il est chargé d'enregistrer les vidéos.

C'est Gleibson qui édite et ce cousin qui lui a donné l'idée est responsable du "service" aux fans et aux curieux du fossoyeur d'Action. Pendant les moments les plus difficiles de covid-19, Gleibson et son collègue ont travaillé de nombreuses heures et ont encore des doutes sur certaines procédures.

"C'est une petite ville, mais beaucoup de gens sont morts. Nous avions plusieurs enterrements par jour et c'était cette difficulté de savoir comment agir, qui pouvait être, de quels soins nous avions besoin. En raison du retard du vaccin au Brésil, l'un de nos collègues a même demandé à être retiré du travail, par peur, donc la charge s'est accrue pour nous deux. C'est le genre de chose que je n'aurais jamais pensé faire", dit-il.

"J'avais des enterrements le matin, l'après-midi, le soir, et souvent nous n'avions même pas de tiroirs pour répondre à la demande. Ensuite, il faut exhumer, livrer les restes à la famille responsable, nettoyer et mettre le nouveau corps. Ça ne s'arrêtait pas."

Gleibson a le contrôle de tout ce qui se passe dans le cimetière car il note les détails dans un carnet. Il n'y a pas d'ordinateur, donc tout le processus se fait sur la base du stylo et du papier. Il sait où se trouvent tous les corps, il a le contact du membre de la famille responsable, et c'est lui qui s'occupe de tout.

Au cimetière, même, il résout la plupart des problèmes techniques et souffre du manque d'approvisionnement de certains matériaux. Ce sont les membres de la famille qui arrivent avec des dons car ils aiment voir le lieu préservé.

"Les gens vont frapper à la porte de ma maison, qui est à 300 mètres du cimetière, pour te demander de faire des enterrements. Et je vais le faire, bien sûr. Mon horaire est de 7 h à 13 h, mais je suis là jusqu'à 17 h, 18 h, et si la famille a besoin que je reste la nuit, alors je le fais. Après un certain temps, j'ai appris que le travail du fossoyeur est de faciliter ce processus pour la famille. C'est très dur de perdre un être cher et de se sentir sans soutien, vous savez ? Alors nous sommes ce lien, cette personne qui se soucie de leur bien-être. Dans la mesure du possible, je fais tout ce qu'on me demande de faire."

À l'intérieur de la ville, Gleibson ne dévoile pas qu'il a du succès sur les réseaux sociaux. Il admet qu'il porte ses propres vêtements pour qu'on ne puisse pas identifier son lieu de travail sur internet.

Il s'agit plutôt d'un soin qu'il apporte par rapport à l'exposition qui existe lors de la réalisation des vidéos. Ces derniers temps, dit-il, il est possible de créer une sorte de scénario pour la production des contenus, bien que tout dépende de la façon dont la journée se déroulera au cimetière.

"Quand on a beaucoup à faire, c'est difficile de produire du contenu cool. Ce que j'essaie de faire, c'est de planifier mes journées à l'avance et d'aller enregistrer les contenus. Ma cousine garde un œil sur les publications et les commentaires, alors quand elle a une question juridique, je réfléchis déjà à la façon de la diffuser. J'ai constaté que les gens veulent ce genre de contenu, mais il faut le faire en pensant à chaque plateforme. Mettre certaines choses sur YouTube, d'autres sur TikTok et en plus grande quantité sur Kwai, qui accepte plus de vidéos", révèle-t-il.

La popularité en tant que fossoyeur et en tant que personne chargée d'essayer d'aider les familles a même élevé Gleibson à une candidature politique en 2020 en tant que conseiller municipal. Il dit qu'il n'a pas été élu par sept voix, mais qu'aujourd'hui il ne se voit pas participer à nouveau à l'élection.

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Les vidéos de Gleibson ont eu plus de 2 millions de vues sur internet

"C'est le genre de chose pour laquelle on ne concourt qu'une fois dans sa vie. Si j'avais gagné, je pourrais probablement faire un travail en pensant tout le temps au bien-être des gens, mais je suis désolé que ça n'ait pas marché. J'aime être un fossoyeur. Mon rêve, en fait, serait de travailler à l'Institut médico-légal (IML), mais je n'ai pas encore réussi le concours. J'ai étudié pour devenir un meilleur professionnel et pour peut-être obtenir ce changement de profession."