Taiwo et Kehinde Apelehin : "Les gens encouragent souvent notre père à effectuer des tests ADN"

il y a 49 minutes

Crédit photo, Taiwo et Kehinde Apelehin

Voilà quelques-unes des réactions qu'ont eues Taiwo et Kehinde Apelehin depuis qu'elles ont été accueillies dans le monde par leur mère il y a 25 ans.

Taiwo et Kehinde ont déclaré à la BBC Pidgin que ce n'était pas la première fois qu'elles recevaient de telles réactions de la part des gens depuis leur naissance.

Crédit photo, Taiwo et Kehinde Apelehin

Elle a ajouté : "Certaines personnes nous ont également contactées pour nous dire qu'elles avaient des jumeaux comme nous et cela m'a vraiment rendu heureuse, sachant qu'il existe des gens comme nous et que nous ne sommes pas étranges."

Taiwo a expliqué que les médecins ont dit à leur mère à la naissance qu'elle manquait de mélanine et que c'est pourquoi elle est née avec l'albinisme.

Pourquoi ont-elles une couleur de peau différente ?

La mélanine est un pigment de la peau. La couleur des cheveux, de la peau et des yeux des personnes et des animaux dépend principalement du type et de la quantité de mélanine qu'ils possèdent.