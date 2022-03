Mathématiques : les raretés de Pi, le numéro avec le plus de fans au monde

Il est fort possible, d'ailleurs, qu'en l'écoutant nous suivions la litanie : quinze, quatre-vingt-douze, soixante-cinq... pour peu que notre mémoire nous parvienne à retenir les chiffres du nombre unique Pi. Le Congrès américain en 2009 a officiellement déclaré que ce jour, le 14 mars, serait le jour π.

Ce fut un énorme succès dès le début, et l'idée a grandi jusqu'à ce qu'en 2019, l'UNESCO l'ait déclarée Journée internationale des mathématiques. Depuis lors, chaque année, de plus en plus de personnes se joignent à la célébration, avec π comme symbole de ceux d'entre nous qui aiment les mathématiques.